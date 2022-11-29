Бразилия и Португалия — в плей-офф. Как спастись Сербии и Уругваю? Расклады чемпионата мира

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Группа G

1-й тур: Швейцария — Камерун — 1:0, Бразилия — Сербия — 2:0

Швейцария — Камерун — 1:0, Бразилия — Сербия — 2:0 2-й тур: Сербия — Камерун — 3:3, Бразилия — Швейцария — 1:0

В матчах 3-го тура 2 декабря сыграют Камерун — Бразилия (22.00), Сербия — Швейцария (22.00).

1. Бразилия обеспечила место в плей-офф и практически гарантировала первую строчку. Чтобы ее потерять, пенаткампеонам нужно проиграть Камеруну, а Швейцария должна победить Сербию и при этом еще обойти южноамериканцев по разности мячей.

2. Для Швейцарии все просто: победа отправляет ее в плей-офф, при ничьей надо переживать, только если Камерун возьмет три очка у Бразилии. Поражение — вылет с турнира.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=365d2e668fed59bc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239019" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

3. Камерун и Сербию устроят только победы, при этом каждой команде надо держать в голове, что, возможно, придется считать разность мячей — если выиграют и те, и те. Шансы балканцев из-за уровня соперника выглядят предпочтительнее.

Группа Н

1-й тур: Уругвай — Корея — 0:0, Португалия — Гана — 3:2

Уругвай — Корея — 0:0, Португалия — Гана — 3:2 2-й тур: Корея — Гана — 2:3, Португалия — Уругвай — 2:0

В матчах 3-го тура 2 декабря сыграют Корея — Португалия (18.00), Гана — Уругвай (18.00).

1. Ситуация аналогична той, что сложилась в группе G. Португалия — в роли Бразилии, Гана — как Швейцария, Уругвай и Корея — как Сербия и Камерун.

2. Португалия обеспечила место в плей-офф, а лишиться его может только при поражении от Кореи, победе Ганы, причем разность мячей африканцев должна стать лучше, чем у европейцев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9b9c8c0d07c9c330&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239033" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

3. Гане для гарантированного выхода в ⅛ финала нужна победа, в случае же ничьей есть опасность упасть на третье место — если Корея превзойдет португальцев с разностью «+2» и больше.

4. Уругваю и Корее нужны победы — в случае успеха обеих сборных в плей-офф окажется та, у которой лучше разность мячей (второй критерий — число забитых голов).

Плей-офф