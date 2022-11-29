Бразилия и Португалия — в плей-офф. Как спастись Сербии и Уругваю? Расклады чемпионата мира
Разбираем турнирную ситуацию в группах G и Н.
Разбираем турнирную ситуацию в группах G и Н.
В матчах 3-го тура 2 декабря сыграют Камерун — Бразилия (22.00), Сербия — Швейцария (22.00).
1. Бразилия обеспечила место в плей-офф и практически гарантировала первую строчку. Чтобы ее потерять, пенаткампеонам нужно проиграть Камеруну, а Швейцария должна победить Сербию и при этом еще обойти южноамериканцев по разности мячей.
2. Для Швейцарии все просто: победа отправляет ее в плей-офф, при ничьей надо переживать, только если Камерун возьмет три очка у Бразилии. Поражение — вылет с турнира.
3. Камерун и Сербию устроят только победы, при этом каждой команде надо держать в голове, что, возможно, придется считать разность мячей — если выиграют и те, и те. Шансы балканцев из-за уровня соперника выглядят предпочтительнее.
В матчах 3-го тура 2 декабря сыграют Корея — Португалия (18.00), Гана — Уругвай (18.00).
1. Ситуация аналогична той, что сложилась в группе G. Португалия — в роли Бразилии, Гана — как Швейцария, Уругвай и Корея — как Сербия и Камерун.
2. Португалия обеспечила место в плей-офф, а лишиться его может только при поражении от Кореи, победе Ганы, причем разность мячей африканцев должна стать лучше, чем у европейцев.
3. Гане для гарантированного выхода в ⅛ финала нужна победа, в случае же ничьей есть опасность упасть на третье место — если Корея превзойдет португальцев с разностью «+2» и больше.
4. Уругваю и Корее нужны победы — в случае успеха обеих сборных в плей-офф окажется та, у которой лучше разность мячей (второй критерий — число забитых голов).
Команды из групп G и Н встретятся в ⅛ финала. Суперматча Бразилия — Португалия ждать, видимо, не приходится, но другие яркие вывески возможны. Например, южноамериканская битва пятикратных чемпионов мира с уругвайцами или игра Португалия — Сербия — именно балканская команда отправила в отборе Криштиану Роналду и Ко в стыки.