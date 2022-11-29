Ван Гал: Сборная Нидерландов заслуживает уважения, мы не проигрываем 17 матчей
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал ответил на критику в адрес своей команды после ничьей с Эквадором (1:1) во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал ответил на критику в адрес своей команды после ничьей с Эквадором (1:1) во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Ранее ван Гал заявил, что перед сборной Нидерландов стоит цель выиграть чемпионат мира.
"Я согласен с критикой, но мы не проигрываем на протяжении 17 матчей. Думаю, что если также взглянуть на разницу мячей, мы заслуживаем уважения.
Я надеюсь, что никакого давления на команду нет. Но цель нужно ставить всегда. Если вы не поставите цель и скажете, что четвертьфинала достаточно, вы не выиграете чемпионат мира.
Мы никогда не говорили, что станем чемпионами мира. Я сказал, что у нас есть шанс это сделать, и игроки убеждены в этом. Если вы хотите выиграть чемпионат мира, вы должны быть способны победить любого соперника", — приводит слова ван Гала Goal.
29 ноября Нидерланды сыграют с Катаром в 3-м туре группового раунда. Матч начнется в 18:00 мск.