Ван Гал: Сборная Нидерландов заслуживает уважения, мы не проигрываем 17 матчей

Ранее ван Гал заявил, что перед сборной Нидерландов стоит цель выиграть чемпионат мира.

"Я согласен с критикой, но мы не проигрываем на протяжении 17 матчей. Думаю, что если также взглянуть на разницу мячей, мы заслуживаем уважения.

Я надеюсь, что никакого давления на команду нет. Но цель нужно ставить всегда. Если вы не поставите цель и скажете, что четвертьфинала достаточно, вы не выиграете чемпионат мира.

Мы никогда не говорили, что станем чемпионами мира. Я сказал, что у нас есть шанс это сделать, и игроки убеждены в этом. Если вы хотите выиграть чемпионат мира, вы должны быть способны победить любого соперника", — приводит слова ван Гала Goal.

29 ноября Нидерланды сыграют с Катаром в 3-м туре группового раунда. Матч начнется в 18:00 мск.