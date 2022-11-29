Роналду прокомментировал выход Португалии в плей-офф чемпионата мира

«Мы вышли в плей-офф мундиаля! Отличная работа, ребята! Столкнувшись с противником с богатой историей, мы показали нашу силу и качество игры. Идём дальше! Мы сражаемся, и поэтому наша мечта жива! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду на своей официальной странице в социальных сетях.