Фернандеш: думал, что первый гол в ворота Уругвая забил Роналду

«Победы удалось добиться благодаря команде и всем сотрудникам сборной. Благодаря самоотверженности мы достигаем таких результатов. Что касается первого гола, я праздновал так, будто это был гол Роналду. Я думал, что гол принадлежал ему. Он нападающий, и, как для Андре Силвы, голы имеют для него большое значение. Но в итоге цель всё равно была достигнута», — приводит слова Фернандеша O Jogo.