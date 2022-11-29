Звезду Камеруна выгнали с мундиаля. Непомнящий так же поступил в 1990-м

26-летний игрок «Интера» был готов стать главной звездой команды, но из-за ссоры с главным тренером может покинуть Катар раньше соотечественников. Корреспондент РИА Новости рассказывает об одиозном футболисте, который уже не первый раз попадает на первые полосы спортивных изданий не по спортивному поводу.

Онана всем обязан Самюэлю Это’о

Один из величайших футболистов не только Камеруна, но и всей Африки Самюэль Это’о еще в разгар карьеры начал активно помогать соотечественникам. Как раз в тот период, когда Это’о блистал в составе «Барселоны», он открыл на родине собственную академию. Однажды нападающий привез детей на турнир в Испанию, и те произвели настоящий фурор на фоне воспитанников «Реала», «Манчестер Юнайтед» и самих каталонцев. «Сине-гранатовые» сразу смекнули, что это отличная возможность отобрать талантливые кадры для собственной академии. Так, в течение нескольких лет в знаменитой «Ла Масии» регулярно появлялись молодые камерунцы. Большая часть могла только мечтать об основном составе «Барсы», но почти все футболисты так или иначе заиграли на высоком уровне.

Онана — самый яркий пример. Благодаря тому, что родители имели достаточно высокооплачиваемую по меркам Камеруна работу, ему удалось попасть в академию Это’о в Дуале. При этом вратарем он становиться не собирался — африканцы редко хотят ловить мячи, а не забивать их. Тем не менее выбор тренера пал на него как на одного из самых физически развитых в команде. Уже в 14 лет юношу пригласили в «Барселону».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9251d5ef474ed756&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239046" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В каталонском клубе ему приходилось нелегко. Во-первых, как бы здорово Онана ни прогрессировал, по местным законам он не мог сыграть за главную команду до 18-летия. Во-вторых, языковой барьер буквально убивал общительного и жизнерадостного камерунца. Он рассказывал, что поначалу даже плакал, тоскуя по дому. В этом отношении помогал двоюродный брат Фабрис Ондоа — тоже вратарь, который оказался в «Ла Масии» чуть раньше. Кстати, впоследствии они вместе играли за сборную, и оба были в заявке команды на победном для Камеруна Кубке Африки 2017 года.

Онана провел в «Барсе» чуть более четырех лет и покинул клуб со скандалом. «Сине-гранатовые» не хотели терять одаренного вратаря, который помог выиграть Юношескую лигу УЕФА в сезоне-2014/15, и были готовы предложить новый контракт, но тут на горизонте возник «Аякс». Каталонцы за полгода до истечения соглашения так и не получили ответа от камерунца, а затем их просто поставили перед фактом. 18-летний талант достался амстердамцам всего за 150 тысяч евро, но сделка едва не разрушила дружеские отношения между клубами.

«Договор с Онана истекал в этом году, поэтому ему было разрешено вести переговоры с другими клубами. Мы предложили ему новый контракт, но ничего от него не услышали. А потом “Аякс” объявил о подписании Онана с лета. Такое поведение “Аякса” является неуважением к нам. Они не должны были до июня разглашать это. Но каждый клуб сам отвечает за свои действия», — жаловался тогда спортивный директор «Барсы» Андони Субисаррета.

Главный актив «Аякса»

Первый сезон в Амстердаме Онана провел в дубле, где не показывал выдающейся игры. Тем не менее уже спустя год Петер Бос был вынужден сделать ставку на камерунца, так как Яспера Силлессена продали как раз в «Барсу», а Тим Крул выбыл из-за травмы. В дебютном матче с «Виллемом II» 20-летний вратарь провалился (1:2), за что получил массу критики от болельщиков. Но неудача сделала его только сильнее — в 46 матчах чемпионата Нидерландов и Лиги Европы Онана пропустил 36 голов и 21 раз сохранил ворота в неприкосновенности. В том же сезоне он впервые сыграл за сборную Камеруна, так что прогресс был налицо. Недаром «Аякс» подсуетился и на всякий случай продлил контракт с одним из главных молодых активов клуба.

В последующие годы рост Онана продолжался. В сезоне-2018/19 «Аякс» сделал золотой дубль, а вратарь вошел в символическую сборную чемпионата Нидерландов, был признан лучшим игроком 2018 года в Камеруне и лучшим на своей позиции в Африке. Конечно, Эрик тен Хаг продолжил дело Боса и доверял молодому футболисту, который только за первые два года в команде подорожал с 800 тысяч до 15 миллионов евро.

В общей сложности Онана отыграл в Амстердаме пять великолепных лет. За это время камерунец трижды стал чемпионом Нидерландов, взял два Кубка страны, дошел до финала Лиги Европы и сыграл в полуфинале Лиги чемпионов. Вокруг него появлялось множество слухов, но «Аяксу» удавалось удержать игрока. Интерес к нему проявляла и «Барселона», у которой одно время были серьезные проблемы с вратарской позицией. Только теперь каталонцам, отпустившим игрока по большому счету бесплатно, нужно было заплатить минимум полсотни миллионов евро, чтобы вернуть воспитанника в Испанию. Кстати, сам Онана считал, что пойти на повышение ему может помешать темный цвет кожи.

«Клубы не верят в черных вратарей. Это реальность. Вы просто посмотрите. Это не я придумал. Я не специалист по тренировкам. У клубов есть свои причины. Мы часто видим, что темнокожим вратарям не хватает концентрации», — говорил Онана в интервью RMC.

Онана дисквалифицировали за то же запрещенное вещество, что и Кабаеву

Но в случае с Онана переход в топ-клуб задержался по другой причине. В феврале 2021 года как гром среди ясного неба появилась новость об отстранении камерунца от футбола на 12 месяцев. Оказалось, что в допинг-пробе, взятой вне соревнований за пару месяцев до этого, был обнаружен фуросемид. Сам по себе этот препарат не считается допингом и используется как мочегонное средство, применяющееся при сердечной или почечной недостаточности. Тем не менее WADA приравнивает его к допингу, поскольку его употребляют в том числе для вывода из организма запрещенных веществ, а также для похудения. В свое время за фуросемид на год были дисквалифицированы, например, гимнастки Алина Кабаева и Ирина Чащина.

Как объяснял сам Онана, таблетку он выпил случайно. Вратарь чувствовал себя плохо и без задних мыслей принял лекарство, прописанное жене, перепутав его с аспирином. В процессе разбирательств дисциплинарный орган УЕФА признал отсутствие намерения у камерунца, но наказание удалось лишь скостить с одного года до девяти месяцев. «Аякс» всячески поддерживал игрока и помогал защищаться в Спортивном арбитражном суде, но все равно оказался в тяжелейшей ситуации посреди сезона. Онана же не скрывал разочарования и сетовал, что такая незначительная провинность может стоить футболисту карьеры.

«Футбол — это не про человечность. Невероятно: 40 мг могут разрушить карьеру. Я просто цифра. Если я куплю бутылку воды, а потом окажется, что в нее было что-то подмешано, то это только моя ответственность. Нужна осторожность», — цитировал вратаря The Guardian.

В результате Онана почти на год остался без игровой практики, хотя рассчитывал летом 2021 года отправиться на повышение. За весь прошлый сезон камерунец принял участие лишь в 10 матчах во всех турнирах, а после все-таки получил предложение, на которое надеялся. Вратаря свободным агентом забрал миланский «Интер», искавший в перспективе замену для Самира Хандановича. «Аякс» хотел продлить контракт, но только с урезанием зарплаты на 50 процентов, поэтому услышал от игрока отказ. За прошедшие месяцы в Милане Онана сыграл все матчи в Лиге чемпионов, принял участие в семи встречах в Серии A, а со следующего сезона у него уже не будет альтернативы в виде опытнейшего словенца.

Онана выгнали с ЧМ, и это не первый случай в сборной Камеруна

С 2018 года и вплоть до отстранения из-за фуросемида вратарь был основным в национальной команде. Вернулся он в состав и сразу после окончания дисквалификации, застав концовку отборочного цикла ЧМ-2022. Уже в январе Онана провел все матчи на Кубке Африки, где его команда стала третьей, а в марте сыграл с Алжиром в стыковых встречах (0:1, 2:1) за путевку в Катар. Безусловно, ему нашлось место в итоговой заявке Камеруна на турнир, причем он стал третьим в команде по рыночной стоимости (14 млн евро) после Бриана Мбёмо (28 млн евро) и Андре Замбо-Ангисса (38 млн евро).

Онана ожидаемо занял место в воротах сборной Камеруна в стартовом матче со швейцарцами (0:1) и в целом смотрелся неплохо. Во всяком случае, серьезные претензии предъявить ему сложно. Тем удивительнее было узнать, что накануне ключевой встречи с сербами вратарь был выведен не только из стартового состава, но и вообще из заявки. Вместо него сыграл Девис Эпасси, который достойно справился с задачей, несмотря на три пропущенных мяча (3:3).

СМИ писали, что Онана был отстранен по дисциплинарным причинам. Якобы главный тренер Ригобер Сонг требовал от него изменить стиль игры на «более традиционный». До сих пор непонятно, что именно подразумевается под этим, тем более в первом матче вратарь не совершил грубых ошибок. Как сообщают источники, Онана ответил тренеру, что не собирается ничего менять, за что и был изгнан. Официально эту информацию не подтверждали, поэтому после матча с сербами все ждали общения с Сонгом.

Тот лишь подтвердил, что Онана действительно не в команде, но очень туманно высказался о конфликте с ним. Специалист заявил, что «отдельные личности не могут быть выше команды», дав понять, что дело именно в дисциплине. Корреспондент РИА Новости обсудил ситуацию c Валерием Непомнящим, который руководил сборной Камеруна на ЧМ-1990. Оказалось, что перед началом турнира в Италии у него была похожая ситуация с основным вратарем.

«У меня случился почти аналогичный сюжет с Жозефом-Антуаном Беллом. Накануне первого матча с Аргентиной он дал интервью, в котором заявил, что команда плохо подготовилась к турниру и поражение со счетом 0:3 уже будет успехом. Пришлось вывести его из состава, раз он не верил в нас. При этом не стали отправлять его домой, а просто усадили на лавку. Вместо него весь турнир играл Тома Н’Коно и делал это прекрасно. Кстати, сор из избы мы тогда не выносили — Белл не выходил на поле якобы из-за контракта с производителем экипировки, поскольку на чемпионате был другой технический спонсор. Извинился ли он передо мной после выхода в четвертьфинал? Нет, мы все обсудили перед началом турнира, а в процессе к нему никаких вопросов не было. Да и на команду это никак не повлияло, особенно после победы над Аргентиной. До сих пор находимся в хороших отношениях», — сказал российский тренер.

«По Онана и раньше было видно, что он плохоуправляемый парень. У него уже были конфликтные ситуации в клубах. Поэтому история в целом не удивила. Не сказал бы, что это характерно для африканских сборных — такие конфликты происходят во всех командах. Возможно, такое никогда не случится у Японии или Южной Кореи, у которых дисциплина на первом месте, но в целом ситуация почти нормальная. Сейчас игроки воспитаны так, что им разрешается высказывать свое мнение, а как с этим поступает тренерский штаб — вопрос другой. Не думаю, что у Камеруна из-за этого что-то расклеится. С Сербией команда сыграла неплохо и сохранила шансы на выход в плей-офф и без Онана», — добавил Непомнящий.

Интересно, какая судьба в сборной ждет вратаря «Интера» теперь. Судя по словам Сонга, у него еще есть возможность выступить на ЧМ-2022, если он примет требования по дисциплине. Но зная характер Онана, можно предположить, что на катарских полях мы его больше не увидим. А в дальнейшем все будет зависеть от тренерского штаба. Не исключено, что Сонг в случае провала будет отправлен в отставку, тогда шансы вратаря на возвращение в состав повысятся. А что если после такого решения тренера Камерун, как и 32 года назад, произведет фурор?