Иран и США сразятся за выход в плей-офф, Катар может устроить сенсацию. Что решается сегодня на ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
18:00Не началсяНидерландыКатар
Группа A
18:00Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
22:00Не началсяУэльсАнглия
Группа B
22:00Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
24
2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
26
2
Гана
23
3
Южная Корея
21
4
Уругвай
21
13:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Иран и США сразятся за выход в плей-офф, Катар может устроить сенсацию. Что решается сегодня на ЧМ-2022

Стартует финальный тур группового этапа.

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Источник: Reuters

Нидерланды — Катар

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа A, 29.11.2022, 18:00

Нидерланды-Катар-

У Катара осталась последняя возможность пошуметь на домашнем чемпионате мира. Мечты о плей-офф для действующих чемпионов Азии так и остались мечтами — шансы выйти из группы потеряны уже после второго тура. Пожалуй, в актив себе катарцы могут занести только часть второго тайма матча с Сенегалом, когда удалось забить и создать несколько опасных моментов.

Нидерланды практически гарантировали себе выход в плей-офф, хотя их выступление нельзя назвать впечатляющим. Ничья с Эквадором — и вовсе удача для «Оранжевых». Команде Луи ван Гала необходимо прибавлять. Катар кажется отличной разминкой перед играми на выбывание, победа в этом матче может вселить в голландцев уверенности. Однако не забываем, что при неудачном стечении обстоятельств (поражение от Катара и победа Сенегала над Эквадором с нужным счетом) голландцы могут даже вылететь с турнира.

Конечно, это очень маловероятно. Несмотря на невзрачный старт турнира, Нидерланды продлили свою беспроигрышную серию до 17 матчей. Не на Катаре же прерываться.

Источник: Reuters

Эквадор — Сенегал

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа A, 29.11.2022, 18:00

Эквадор-Сенегал-

Мастеровитым футболистам сборной Нидерландов будет сложно не набрать три очка в игре с Катаром, поэтому Эквадор с Сенегалом оспорят вторую путевку в плей-офф в очной встрече. Обе команды неплохо показали себя в двух первых турах яркими и интересными коллективами, каждая из них стала бы украшением матчей на вылет.

Сенегал вынужден проводить ЧМ-2022 без своей главной звезды — Садио Мане. И это проблема для африканцев, ведь для прохода дальше им нужна победа. К сожалению, капитан и лидер сборной Эквадора Эннер Валенсия тоже получил травму. Из-за повреждения колена лучший бомбардир турнира (3 гола) в прошлой игре покинул поле на носилках. Но, в отличие от Мане, 33-летний форвард еще может помочь своей команде на турнире, решение о его выходе на газон примут перед началом матча. В любом случае приоритет Эквадора — не проиграть.

Обе команды и без того подводит реализация, а с учетом отсутствия Мане (и возможного отсутствия Валенсии) тот, кто лучше воспользуется своими шансами, отправится в плей-офф.

Источник: Reuters

Расклады группы А

1. Катар вылетел с домашнего ЧМ, но может повлиять на турнирную таблицу. Для хозяев турнира последняя игра — формальность.

2. Нидерландам и Эквадору для выхода в ⅛ финала достаточно ничьих. Если обе команды в последнем туре проиграют, из этих двух сборных выше будет та, у кого окажется лучше разница мячей. При равных показателях будет подсчитываться число забитых голов.

3. Сенегалу обязательно нужна победа, она принесет команде первое или второе место. Если африканцы сыграют вничью, им придется рассчитывать на поражение Нидерландов минимум в два мяча, тогда будет шанс на второе место в группе.

4. В случае побед Нидерландов и Эквадора в последнем туре обе сборные наберут по семь очков. Тогда первое место займет команда, у которой лучшая разница забитых мячей.

Иран — США

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа B, 29.11.2022, 22:00

Иран-США-

Принципиальный со всех сторон матч Ирана и США также очень важен для распределения мест в группе Б. Иранцы благодаря победе над Уэльсом на последних минутах в матче с американцами могут себе позволить ничью. А вот сопернику обязательно надо набирать три очка.

Вероятно, американцы будут больше владеть мячом и стараться раскачать оборону Ирана. Персам же выгодна оборонительная стратегия, тем более валлийцы выяснили, как эта команда умеет жалить в контратаках. Защитникам сборной США придется внимательно следить за рывками Сердара Азмуна или Мехди Тареми.

Американцам же для надежд на плей-офф пора прибавлять в атаке. Все ждут, что роль спасителя на себя примерит главная звезда команды Кристиан Пулишич — его удар мог принести США победу в матче с Англией, но мяч угодил в перекладину. С Ираном просто необходимо как минимум попадать в створ. В конце концов, у Пулишича еще нет голов на ЧМ.

Источник: Reuters

Уэльс — Англия

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа B, 29.11.2022, 22:00

Уэльс-Англия-

Принципиальное британское противостояние рискует стать одной из самых скучных игр на турнире в Катаре. Классический случай, когда одни не могут, а другие не хотят. Уэльс не блещет красивыми и эффективными атаками, предпочитая забросы на нападающих. Пока что удалось отличиться только однажды, в ворота США забил Гарет Бэйл, и то с пенальти. Оборона сборной Англии не представляет собой бетонную стену, но тут точно будет сложнее, чем с США или Ираном.

Англичане при Гарете Саутгейте традиционно играют довольно сдержанно, несмотря на талантливый состав. Шесть голов с Ираном скорее исключение из правила, скучные нули с американцами больше похожи на типичную Англию. Учитывая турнирное положение, англичане могут не форсировать события и спокойно держать мяч. Спасти эту игру может кураж молодежи или нацеленность Харри Кейна. Капитан «Трех львов» до сих пор ни разу не отличился на ЧМ-2022.

Уэльсу для выхода из группы обязательно нужна победа, но пока непонятно, каким образом команда Роберта Пейджа собирается ее добывать. Англичанам может хватить и ничьей для первого места, главное — не проиграть с разницей в четыре мяча и больше. Прагматичная игра Саутгейта вряд ли попрет вперед при таких раскладах, так что в этой игре мы вряд ли увидим что-то экстраординарное.

Источник: Reuters

Расклады группы B

1. Англичане практически гарантировали себе выход в плей-офф. Победа обеспечит им первое место в плей-офф, ничья — первое место при любом исходе другого матча, кроме победы Ирана.

2. В случае поражения Англия падает на второе место, если Иран и США не расходятся миром. Победа Уэльса с разницей в четыре мяча и более позволит валлийцам обогнать британских соседей.

3. Победитель матча Иран — США выходит в плей-офф, проигравший же точно вылетает с ЧМ. Ничья оставляет без ⅛ финала американцев, но в зоне риска и азиатская сборная. Если Уэльс победит Англию, то у трех команд окажется по четыре очка. В таком случае считаться будет общая разность мячей, и по ней Иран окажется худшим из тройки.

⅛ финала

Первая команда группы А начнет плей-офф игрой со вторым местом группы Б. То же самое с лидером группы Б: ему придется встретиться со второй сборной группы А. В ⅛ финала эти команды сыграют 3 и 4 декабря.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
2010
ЮАР
1
Испания
Испания
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Германия
Германия
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