Сегодня Англия и Уэльс могут выкинуть друг друга с ЧМ. А почему они вообще играют в футбол отдельно?

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
18:001-й таймНидерланды0Катар0
Группа A
18:001-й таймЭквадор0Сенегал0
Группа B
22:00Не началсяУэльсАнглия
Группа B
22:00Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
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2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
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Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
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1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
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Канада
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17:18 (мск), источник: Sports.Ru

Сегодня Англия и Уэльс могут выкинуть друг друга с ЧМ. А почему они вообще играют в футбол отдельно?

Разбираемся в истории отношений британских соседей.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа B, 29.11.2022, 22:00

Уэльс-Англия-

Во вторник вечером в группе B Англия сыграет с Уэльсом. Англичанам с 4 очками для попадания в плей-офф нужно просто не проиграть соседям с разницей больше чем в 4 мяча, а вот команде Гарета Бэйла, у которой в Катаре пока лишь 1 очко, для выхода из группы нужно чудо: победа и ничья в параллельном матче.

Англия и Уэльс впервые встретятся в рамках чемпионата мира. Последняя встреча на больших турнирах случилась в 2016-м: на Евро англичане обыграли валлийцев 2:1.

Перед вторничным матчем Гарет Саутгейт объяснил, почему соперничество двух стран настолько принципиально: «Потому что они находятся здесь, а мы прямо рядом. Такое происходит со всеми странами-соседями».

А почему они вообще играют друг с другом, если являются частью одной страны — Великобритании? Разбираемся в истории отношений британских соседей.

Уэльс никогда не был независимым государством.

Современное Соединенное Королевство состоит из четырех частей: Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Каждая страна имеет разные правовые статусы, системы административного деления и органы управления. Так выборы в парламенты Шотландии и Уэльса проходят по разным системам, а у Англии вовсе нет своего собственного законодательного органа, и она подчиняется напрямую британскому парламенту.

Среди четырех стран у Уэльса исторически было меньше всего прав: это единственная часть Великобритании, которая никогда не была независимым государством.

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Две тысячи лет назад территория современных Уэльса и Англии была заселена британскими племенами. Эти кельты существенно уступали в военной мощи римским легионам, пришедшим в Британию в 40-е годы нашей эры, но сумели оказать достойное сопротивление, так что на окончательное подчинение Уэльса у Римской империи ушло 30 лет.

Римляне на протяжении трех столетий строили в регионе собственные форты, установили римское право и успешно добывали здесь золото, медь и свинец. В IV веке в Уэльс пришло христианство, латынь стала официальным языком, и хотя простолюдины в массе своей продолжали говорить на общебритском (предшественник валлийского языка), немногочисленная валлийская знать все больше считала себя жителями Римской империи, а не мечтала о независимом Уэльсе.

Римляне ушли из Британии в V веке, и регион распался на несколько независимых королевств, которым предстояло бороться с пришедшими с континента англо-саксонскими племенами. Западные земли, где валлийцы могли прятаться в гористой местности, оказались более устойчивыми к захватчикам, и к VIII веку местные королевства отвоевали себе территории, примерно совпадающие с современным Уэльсом. На восточной границе появился вал Оффа — так король в западной Англии отделил свои земли от валлийцев (по аналогии с валом Адриана, разделившим на севере Шотландию и Англию). Сейчас административная граница между Уэльсом и Англией проходит преимущественно по нему.

К этому моменту Уэльс все еще не представлял из себя цельного государства, королевства регулярно боролись не только с англосаксами, но и друг с другом. Разрозненность помешала им несколько столетий спустя, когда в 1282 году армия короля Эдварда I захватила всю территорию Уэльса. К XVI веку при Генрихе XVIII страна окончательно оформилась под властью Англии, когда валлийское право на западных территориях было заменено английским. 200 лет спустя, когда цельное Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии задумалось о создании собственного флага, на «Юнион Джеке» объединились лишь флаги Англии, Шотландии и Ирландии. Валлийский дракон добавил бы ему величественности, но Уэльс тогда не считался отдельной административной единицей и входил в состав Англии.

Источник: Reuters

В ходе индустриальной революции XVIII—XIX вв.еков Уэльс стал важной частью британской экономики. Местные залежи угля, железной руды и олова сделали регион крупным сталелитейный центром, на валлийские шахты приезжали работать из Англии и Ирландии, а сами валлийцы часто мигрировали в растущий по соседству Ливерпуль.

После Второй мировой войны по всей Британии произошел рост местного самосознания, и Уэльс не стал исключением. Валлийские националисты не требовали независимости (на референдуме об автономии в 1979-м только 20% проголосовали «за»), но на первый план вышел вопрос важности валлийского языка. Лишь в 1993-м закон уравнял валлийский в правах с английским на территории страны, и сегодня на валлийском говорит около трети 3-миллионного населения Уэльса.

Британские сборные основали футбол сборных. ФИФА побоялась объединять их в одну

Хотя формально Уэльс стал автономной частью Великобритании лишь в 1999-м, когда обзавелся собственным региональным парламентом, футбольную независимость он получил за столетие до этого. Валлийская федерация футбола была основана в 1876 году, вскоре после создания аналогичных организаций в Англии и Шотландии. Вместе с организованной в 1880-м Ирландской ФА, четыре ассоциации стали старейшими футбольными ассоциациями в мире.

Именно британские ассоциации в конце XIX века начали упорядочивать свежесозданный мир футбола. В 1882 году представители четырех регионов встретились в Манчестере, чтобы обсудить унифицированные футбольные правила, а два года спустя основали Домашний чемпионат Великобритании — по сути, первый в истории турнир сборных. За столетие существования (турнир отметили лишь в 1984-м из-за растущих националистических настроений на трибунах) Англия выигрывала его 54 раза, Уэльс — 12. Всего же за свою история Англия в официальных и неофициальных матчах сыграла с Уэльсом 102 раза (67 побед, 21 ничья, 14 поражений).

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С появлением крупных международных турниров британские сборные продолжили представлять каждая свою страну. ФИФА была создана в 1904-м, и к этому моменту авторитет британских национальных ассоциаций был настолько велик, что объединить их в одну не представлялось возможным: они бы скорее саботировали новосозданную мировую федерацию, чем сложились в единую сборную.

В современным реалиях особенный статус британских стран пришлось даже прописывать в правилах ФИФА. В уставе отдельно указано: «Каждая из четырех британских ассоциаций признается в качестве отдельного объединения-члена ФИФА».

Сегодня собственные сборные — важная часть национальных идентичностей всех четырех стран. Автор книги «Английская национальная идентичность и футбольная фанатская культура» Том Гиббонс писал: «Англия поддерживала политическую власть над другими странами в Великобритании на протяжении всей истории. Международный футбол часто был местом сопротивления кельтов (ирландский, шотландский и валлийский — потомки кельтских языков) такому угнетению».

Соавтор «Футболономики» Стефан Шимански и вовсе считает, что попытки создать единую сборную будет политически противоречить тенденции последних лет к децентрализации. «Я бы даже сказал, что если бы ФИФА действительно заставила Британию сформировать единую команду, а не иметь четыре отдельные сборные, шотландцы действительно потребовали бы независимость», — предположил он в интервью Business Insider.

Сборная Великобритании все-таки выступала на Олимпиаде

В истории было несколько турниров, на которых Соединенное королевство представляла единая команда. До 1972 года на олимпийском футбольном турнире страну представляла английская сборная любителей.

На Олимпиаде-2012 Британия как страна хозяйка получала право выставить единую сборную на футбольный турнир. Федерации Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии сразу заявили, что не будут принимать участие в создании объединенной команды, но не стали запрещать это своим футболистам. В итоге созданием команды Великобритании занималась Футбольная Ассоциация Англии. В итоговую заявку попали 5 валлийцев, включая Райана Гиггза и Аарона Рэмзи, а сборная дошла до четвертьфинала.

В крикете Англия и Уэльс играют вместе, а регби объединил даже две Ирландии

Помимо футбола, свои национальные ассоциации имеют сборные по более популярному в Уэльсе регби. Англия, Шотландия и Уэльс выступают отдельно, а Северная Ирландия — часть Ирландского регбийного союза, в сборной которого регбисты из Северной Ирландии и Республики Ирландия (независимая страна) играют вместе.

Источник: РИА "Новости"

В крикете все чуть сложнее. Ирландский крикетный союз тоже объединяет две части Ирландии, а вот своей сборной у Уэльса нет. Его представляет объединенный Совет по крикету Англии и Уэльса.

Дарья Конурбаева

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