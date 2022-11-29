Вратарь Онана покинул расположение сборной Камеруна на ЧМ, сообщают СМИ

Онана находится в аэропорту, откуда он через Париж отправится в столицу Камеруна Яунде. По информации источника, вратарь, Сонг и Федерация футбола Камеруна во главе с Самюэлем Это’о не пришли к компромиссу.
В понедельник Онана остался вне заявки на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Сербии (3:3) по дисциплинарным причинам. Сообщалось, что у Сонга были претензии к голкиперу, который, по его мнению, слишком рискует, часто выходя из ворот. Федерация футбола Камеруна поддержала решение Сонга отстранить вратаря.
Онана 26 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах за миланский «Интер», в пяти из которых не пропустил. На чемпионате мира он сыграл в первом туре группового этапа против команды Швейцарии (0:1).