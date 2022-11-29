Вратарь Онана покинул расположение сборной Камеруна на ЧМ, сообщают СМИ

Онана находится в аэропорту, откуда он через Париж отправится в столицу Камеруна Яунде. По информации источника, вратарь, Сонг и Федерация футбола Камеруна во главе с Самюэлем Это’о не пришли к компромиссу.

В понедельник Онана остался вне заявки на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Сербии (3:3) по дисциплинарным причинам. Сообщалось, что у Сонга были претензии к голкиперу, который, по его мнению, слишком рискует, часто выходя из ворот. Федерация футбола Камеруна поддержала решение Сонга отстранить вратаря.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9251d5ef474ed756&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239046" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.