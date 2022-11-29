Футболисты сборной Бельгии обвиняют друг друга в неудачах на ЧМ. Что не так с этим золотым поколением?

Что случилось с Бельгией и ее золотым поколением на ЧМ-2022? Ничего особенного, они просто постарели. Естественный, абсолютно нормальный и, увы, неизбежный процесс.

А главное, понимают это и сами бельгийцы. И не стесняются об этом говорить. В частности, их лидер Кевин де Брейне:

«Никаких шансов на титул у нас нет, мы слишком стары. Я думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она стареет. Мы потеряли нескольких ключевых игроков. К нам приходят хорошие молодые игроки, но они не на том уровне, на котором были другие футболисты в 2018 году. Я скорее смотрю на нас как на аутсайдеров», — говорил он еще до игры с Марокко, завершившейся поражением «Красных дьяволов» со счетом 0:2.

Цитата получилась резонансной и, похоже, повлияла на атмосферу внутри коллектива. L'Equipe пишет, что в раздевалке сборной Бельгии все не очень здорово — де Брейне не разговаривает с Куртуа, Азар — с Троссаром, а Лукаку — с Батшуайи. Еще во время матча с Канадой де Брейне поссорился с Тоби Алдервейрелдом — причем на повышенных тонах они разговаривали, пока их партнеры праздновали гол. Затем вышло то самое интервью Кевина, где он прямо говорит, что у Бельгии нет шансов на победу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1c9b70abf96fb0d4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239023" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а 28 ноября, на «кризисной встрече» после поражения от Марокко, по информации местной французской прессы, Ромелу Лукаку пришлось разнимать уже-де Брейне и Вертонгена. Примечательно, что после матча Ян объяснил причины провала так: «Бельгия плохо атакует, потому что игроки атаки слишком старые».

Можно обвинять Кевина де Брейне в неуважении к партнерам, но он прав. Подобные слова — гораздо лучше, чем традиционная жвачка из серии «мы будем идти от матча к матчу и посмотрим, что получится», «мы не считаем себя фаворитами, но будем бороться и ставим амбициозные цели» и все в таком духе.

Тоби Алдервейрелду — 33 года, Яну Фертонгену — 35, Акселю Витселю — 33, Тома Менье — 31, Эдену Азару — 31, самому-де Брейне — 31. Все они выходили в старте на матчи с Канадой и Марокко, за исключением Менье, который был в основе с африканцами, а с североамериканцами вышел на замену в перерыве. Средний возраст стартового состава Бельгии в первых двух играх группового этапа составлял 30,5 года.

Футбол Чемпионат мира 2022 Группа F, 1.12.2022, 18:00 Хорватия - Бельгия -

Это не рекордный показатель на этом чемпионате мира — у Коста-Рики в матче с Японией он был равен 30,9 года. Но тут важна именно стабильность: у костариканцев в игре с Испанией средний возраст был 29,2 года. У Аргентины во встрече с Саудовской Аравией — 30,2, а с Мексикой — уже 29,4. У Бельгии же и в заключительном матче группы против Хорватии почти наверняка эта цифра сильно не поменяется. Не особо верится, что главный тренер Роберто Мартинес выпустит в основе 19-летнего защитника Зено Дебаста или 21-летнего атакующего хавбека Шарля де Кетеларе, которые разбавляют этот дом престарелых.

Кстати, напрашиваются параллели с Хорватией — там тоже вроде бы золотое поколение, большой успех четыре года назад, возрастные лидеры. Но при более подробном рассмотрении различий больше, чем сходства.

В заявке Бельгии на этот чемпионат мира 16 человек были и на ЧМ-2018. Из тех, кто был в России, в Катаре нет защитников Венсана Компани, Томаса Вермалена (оба завершили карьеру) и Дедрика Бойяты, а также хавбеков Маруана Феллаини, Муссы Дембеле, Аднана Янузая и Насера Шадли. Остальные все на месте. У Хорватии же сейчас в заявке всего восемь вице-чемпионов мира. То есть состав сменился на две трети.

Если посмотреть, например, основу Бельгии в четвертьфинале с Бразилией четыре года назад, то семь человек из него были в старте и на матч с Марокко на этом мундиале. А если был бы полностью готов Ромелу Лукаку, то наверняка было бы восемь. У Хорватии же в полуфинале с Англией на ЧМ-2018 (для сравнения были взяты самые яркие встречи команд четырехлетней давности) и в игре с Канадой в Катаре совпадают всего четыре человека: Деян Ловрен, Лука Модрич, Марцело Брозович и Иван Перишич. Та самая старая гвардия, которую окружают совсем другие персонажи.

Главный тренер хорватов Златко Далич в общем и целом сумел провести за эти четыре года смену поколений, пусть игра «Шашечных» по-прежнему во многом зависит от ветеранов. Хотя как может быть иначе, если речь идет о ребятах вроде Модрича или Перишича? А вот Роберто Мартинес даже особо не пытался запустить этот процесс. Например, полтора года назад, во время Евро-2020, много говорили о невероятно талантливом Жереми Доку, но за все это время 20-летний форвард так, по сути, и не был по-настоящему интегрирован в команду, пусть и попал в заявку на ЧМ-2022.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=16c158ab74734715&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239032" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В последние лет шесть Бельгия просто законсервировалась. Одна и та же схема и модель игры — 3−4−3. Одни и те же исполнители все эти годы. Неплохие результаты, беспроблемное прохождение отборочных турниров, первое место в рейтинге ФИФА, причем не на один месяц. Такая приятная эпоха застоя. Но за ней, как известно, должна последовать перестройка.