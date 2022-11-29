Футболисты сборной Бельгии обвиняют друг друга в неудачах на ЧМ. Что не так с этим золотым поколением?

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
18:00Не началсяНидерландыКатар
Группа A
18:00Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
22:00Не началсяУэльсАнглия
Группа B
22:00Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
24
2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
26
2
Гана
23
3
Южная Корея
21
4
Уругвай
21
14:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Футболисты сборной Бельгии обвиняют друг друга в неудачах на ЧМ. Что не так с этим золотым поколением?

Кевин де Брейне сказал все как есть.

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Источник: Reuters

Что случилось с Бельгией и ее золотым поколением на ЧМ-2022? Ничего особенного, они просто постарели. Естественный, абсолютно нормальный и, увы, неизбежный процесс.

А главное, понимают это и сами бельгийцы. И не стесняются об этом говорить. В частности, их лидер Кевин де Брейне:

«Никаких шансов на титул у нас нет, мы слишком стары. Я думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она стареет. Мы потеряли нескольких ключевых игроков. К нам приходят хорошие молодые игроки, но они не на том уровне, на котором были другие футболисты в 2018 году. Я скорее смотрю на нас как на аутсайдеров», — говорил он еще до игры с Марокко, завершившейся поражением «Красных дьяволов» со счетом 0:2.

Источник: AP 2022

Цитата получилась резонансной и, похоже, повлияла на атмосферу внутри коллектива. L'Equipe пишет, что в раздевалке сборной Бельгии все не очень здорово — де Брейне не разговаривает с Куртуа, Азар — с Троссаром, а Лукаку — с Батшуайи. Еще во время матча с Канадой де Брейне поссорился с Тоби Алдервейрелдом — причем на повышенных тонах они разговаривали, пока их партнеры праздновали гол. Затем вышло то самое интервью Кевина, где он прямо говорит, что у Бельгии нет шансов на победу.

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Ну, а 28 ноября, на «кризисной встрече» после поражения от Марокко, по информации местной французской прессы, Ромелу Лукаку пришлось разнимать уже-де Брейне и Вертонгена. Примечательно, что после матча Ян объяснил причины провала так: «Бельгия плохо атакует, потому что игроки атаки слишком старые».

Можно обвинять Кевина де Брейне в неуважении к партнерам, но он прав. Подобные слова — гораздо лучше, чем традиционная жвачка из серии «мы будем идти от матча к матчу и посмотрим, что получится», «мы не считаем себя фаворитами, но будем бороться и ставим амбициозные цели» и все в таком духе.

Источник: Reuters

Тоби Алдервейрелду — 33 года, Яну Фертонгену — 35, Акселю Витселю — 33, Тома Менье — 31, Эдену Азару — 31, самому-де Брейне — 31. Все они выходили в старте на матчи с Канадой и Марокко, за исключением Менье, который был в основе с африканцами, а с североамериканцами вышел на замену в перерыве. Средний возраст стартового состава Бельгии в первых двух играх группового этапа составлял 30,5 года.

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа F, 1.12.2022, 18:00

Хорватия-Бельгия-

Это не рекордный показатель на этом чемпионате мира — у Коста-Рики в матче с Японией он был равен 30,9 года. Но тут важна именно стабильность: у костариканцев в игре с Испанией средний возраст был 29,2 года. У Аргентины во встрече с Саудовской Аравией — 30,2, а с Мексикой — уже 29,4. У Бельгии же и в заключительном матче группы против Хорватии почти наверняка эта цифра сильно не поменяется. Не особо верится, что главный тренер Роберто Мартинес выпустит в основе 19-летнего защитника Зено Дебаста или 21-летнего атакующего хавбека Шарля де Кетеларе, которые разбавляют этот дом престарелых.

Кстати, напрашиваются параллели с Хорватией — там тоже вроде бы золотое поколение, большой успех четыре года назад, возрастные лидеры. Но при более подробном рассмотрении различий больше, чем сходства.

В заявке Бельгии на этот чемпионат мира 16 человек были и на ЧМ-2018. Из тех, кто был в России, в Катаре нет защитников Венсана Компани, Томаса Вермалена (оба завершили карьеру) и Дедрика Бойяты, а также хавбеков Маруана Феллаини, Муссы Дембеле, Аднана Янузая и Насера Шадли. Остальные все на месте. У Хорватии же сейчас в заявке всего восемь вице-чемпионов мира. То есть состав сменился на две трети.

Если посмотреть, например, основу Бельгии в четвертьфинале с Бразилией четыре года назад, то семь человек из него были в старте и на матч с Марокко на этом мундиале. А если был бы полностью готов Ромелу Лукаку, то наверняка было бы восемь. У Хорватии же в полуфинале с Англией на ЧМ-2018 (для сравнения были взяты самые яркие встречи команд четырехлетней давности) и в игре с Канадой в Катаре совпадают всего четыре человека: Деян Ловрен, Лука Модрич, Марцело Брозович и Иван Перишич. Та самая старая гвардия, которую окружают совсем другие персонажи.

Источник: Reuters

Главный тренер хорватов Златко Далич в общем и целом сумел провести за эти четыре года смену поколений, пусть игра «Шашечных» по-прежнему во многом зависит от ветеранов. Хотя как может быть иначе, если речь идет о ребятах вроде Модрича или Перишича? А вот Роберто Мартинес даже особо не пытался запустить этот процесс. Например, полтора года назад, во время Евро-2020, много говорили о невероятно талантливом Жереми Доку, но за все это время 20-летний форвард так, по сути, и не был по-настоящему интегрирован в команду, пусть и попал в заявку на ЧМ-2022.

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В последние лет шесть Бельгия просто законсервировалась. Одна и та же схема и модель игры — 3−4−3. Одни и те же исполнители все эти годы. Неплохие результаты, беспроблемное прохождение отборочных турниров, первое место в рейтинге ФИФА, причем не на один месяц. Такая приятная эпоха застоя. Но за ней, как известно, должна последовать перестройка.

Этот процесс неизбежен, даже если «Красные дьяволы» удачно сыграют с Хорватией в последнем туре и выйдут из группы. Такой сценарий не кажется невероятным, возраст не превращает Бельгию в заведомого андердога. Но ее история на этом чемпионате мира — еще один пример того, как не нужно затягивать с переменами, даже если речь идет о лучшем поколении в истории страны.

Бельгия
0:2
Первый тайм: 0:0
Марокко
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
2010
ЮАР
1
Испания
Испания
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Германия
Германия
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