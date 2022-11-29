Лев Яшин на ЧМ-1966: последний подвиг великого вратаря

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
18:00Не началсяНидерландыКатар
Группа A
18:00Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
22:00Не началсяУэльсАнглия
Группа B
22:00Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Эквадор
24
2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
26
2
Гана
23
3
Южная Корея
21
4
Уругвай
21
16:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Лев Яшин на ЧМ-1966: последний подвиг великого вратаря

Сборная России пропускает чемпионат мира в Катаре — российских футболистов отстранили на стадии стыковых матчей, лишив команду Валерия Карпина шанса побороться за путевку на турнир. В отсутствие россиян в Катаре вспоминаем выдающиеся выступления советских и российских игроков на предыдущих чемпионатах мира.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира 1966 года в Англии остается самым успешным в истории нашего футбола. Выход в полуфинал и итоговое четвертое место — прошло больше 50 лет, а этот результат так и остается непревзойденным. Среди главных творцов того успеха был легенда советского футбола, единственный вратарь, которому вручили «Золотой мяч» — Лев Яшин.

Для Льва Ивановича поездка на чемпионат мира в Англии стала особым вызовом. За 4 года до этого сборная СССР неожиданно проиграла Чили в ¼ финала ЧМ — и главным виновником был назначен именно Яшин, пропустивший решающий гол после дальнего удара. Знаменитого вратаря после этого освистывали на стадионах Москвы, били окна в квартире, оставляли грубые послания на машине… Но Лев Иванович все вытерпел и мощно вернулся. Ту самую награду лучшему голкиперу мира ему присудили уже в следующем, 1963 году.

Яшину вручают Золотой мяч | Источник: РИА "Новости"

К 1966-му четкого первого номера у сборной СССР не было. На это роль рассматривался торпедовец Анзор Кавазашвили, пробовали и Виктора Банникова из киевского «Динамо». И все же ближе к самому чемпионату мира остановились на проверенном варианте — а ведь Яшину к тому моменту было уже 36. В те времена мало кто играл в таком возрасте — тем более на высоком уровне. Ошибки прошлого были учтены, на групповом этапе ЧМ Яшину давали отдохнуть и восстановиться.

Первый матч в группе против КНДР (3:0) провел Кавазашвили, а вот на игру против топовой сборной Италии выпустили уже Яшина. На итальянцев давил авторитет легендарного вратаря, и в створ ворот они попадали нечасто. И все же пара моментов у ворот сборной СССР была, и Лев Иванович сыграл надежно — победа 1:0. Третий матч в группе ничего не решал, поэтому в воротах снова был Кавазашвили. Но и вторым составом советская команда взяла верх над Чили (2:1). Трех побед в группе, кстати, у нас с тех пор тоже не было.

В ¼ финала сборную СССР ждала опасная Венгрия, которая в Англии победила самих бразильцев. Сценарий встречи поначалу складывался удачно: ранние голы в начале каждого из таймов и надежная игра сзади. Яшин вступал в игру редко, но метко, уверенно играя и на линии ворот, и на выходах. Нервы начались после гола венгров, и за оставшиеся 30 минут и игроки бросались блокировать удары, и Яшин сделал два отличных сэйва. Самым ярким стал прыжок в левый угол после удара со штрафного.

Сэйв Яшина в матче против Венгрии на ЧМ-1966 | Источник: AP 2022

Но главное испытание ждало в полуфинале со сборной ФРГ. Защитник Йожеф Сабо играл с травмой, замен тогда еще не было. Вот как описывает ход матча дальше сам Яшин в книге «Записки вратаря»:

«В середине игры немецкий полузащитник запрещенным приемом сбил с ног Игоря Численко, отобрал у него мяч и отправил его в нашу штрафную площадь, после чего он и был забит в мои ворота. Обескураженный случившимся, Численко дал волю гневу и, вскочив на ноги, ответил обидчику ударом на удар. На поступок немецкого футболиста судья не реагировал, нашего же удалил с поля. Я не оправдываю Численко — его несдержанность обошлась нам дорогой ценой. Но и понять его, вспыхнувшего от несправедливости, тоже можно».

Советская сборная даже в меньшинстве забила в полуфинале, но было это уже при счете 0:2 и в самом конце игры. Впрочем, без нескольких ярких спасений Яшина счет явно был бы крупнее. В матче же за третье место с Португалией была равная борьба, но сначала необязательный пенальти за игру рукой позволил Эйсебио забить Яшину, а в конце встречи защитники потеряли Жозе Торреса, и он без помех вогнал мяч в ворота — в итоге поражение 1:2.

Лев Яшин и легендарный португальский нападающий Эйсебио перед матчем за третье место на ЧМ-1966 | Источник: РИА "Новости"

Лучшим вратарем ЧМ-1966 был признан Гордон Бэнкс. Англичанин пропустил лишь три мяча за весь турнир и помог своей команде стать чемпионом мира. Его включение в символическую сборную чемпионата мира закономерно. У Яшина статистика была чуть похуже: 5 пропущенных голов. Но своими смелыми выходами по всей штрафной и зрелищными сэйвами с Венгрией и особенно с ФРГ Лев Иванович напомнил всем, почему считается одним из лучших голкиперов на планете.

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Андрей Санталов

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1
Италия
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2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
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