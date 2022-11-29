Лев Яшин на ЧМ-1966: последний подвиг великого вратаря

Чемпионат мира 1966 года в Англии остается самым успешным в истории нашего футбола. Выход в полуфинал и итоговое четвертое место — прошло больше 50 лет, а этот результат так и остается непревзойденным. Среди главных творцов того успеха был легенда советского футбола, единственный вратарь, которому вручили «Золотой мяч» — Лев Яшин.

Для Льва Ивановича поездка на чемпионат мира в Англии стала особым вызовом. За 4 года до этого сборная СССР неожиданно проиграла Чили в ¼ финала ЧМ — и главным виновником был назначен именно Яшин, пропустивший решающий гол после дальнего удара. Знаменитого вратаря после этого освистывали на стадионах Москвы, били окна в квартире, оставляли грубые послания на машине… Но Лев Иванович все вытерпел и мощно вернулся. Ту самую награду лучшему голкиперу мира ему присудили уже в следующем, 1963 году.

Яшину вручают Золотой мяч | Источник: РИА "Новости"

К 1966-му четкого первого номера у сборной СССР не было. На это роль рассматривался торпедовец Анзор Кавазашвили, пробовали и Виктора Банникова из киевского «Динамо». И все же ближе к самому чемпионату мира остановились на проверенном варианте — а ведь Яшину к тому моменту было уже 36. В те времена мало кто играл в таком возрасте — тем более на высоком уровне. Ошибки прошлого были учтены, на групповом этапе ЧМ Яшину давали отдохнуть и восстановиться.

Первый матч в группе против КНДР (3:0) провел Кавазашвили, а вот на игру против топовой сборной Италии выпустили уже Яшина. На итальянцев давил авторитет легендарного вратаря, и в створ ворот они попадали нечасто. И все же пара моментов у ворот сборной СССР была, и Лев Иванович сыграл надежно — победа 1:0. Третий матч в группе ничего не решал, поэтому в воротах снова был Кавазашвили. Но и вторым составом советская команда взяла верх над Чили (2:1). Трех побед в группе, кстати, у нас с тех пор тоже не было.

В ¼ финала сборную СССР ждала опасная Венгрия, которая в Англии победила самих бразильцев. Сценарий встречи поначалу складывался удачно: ранние голы в начале каждого из таймов и надежная игра сзади. Яшин вступал в игру редко, но метко, уверенно играя и на линии ворот, и на выходах. Нервы начались после гола венгров, и за оставшиеся 30 минут и игроки бросались блокировать удары, и Яшин сделал два отличных сэйва. Самым ярким стал прыжок в левый угол после удара со штрафного.

Сэйв Яшина в матче против Венгрии на ЧМ-1966 | Источник: AP 2022

Но главное испытание ждало в полуфинале со сборной ФРГ. Защитник Йожеф Сабо играл с травмой, замен тогда еще не было. Вот как описывает ход матча дальше сам Яшин в книге «Записки вратаря»:

«В середине игры немецкий полузащитник запрещенным приемом сбил с ног Игоря Численко, отобрал у него мяч и отправил его в нашу штрафную площадь, после чего он и был забит в мои ворота. Обескураженный случившимся, Численко дал волю гневу и, вскочив на ноги, ответил обидчику ударом на удар. На поступок немецкого футболиста судья не реагировал, нашего же удалил с поля. Я не оправдываю Численко — его несдержанность обошлась нам дорогой ценой. Но и понять его, вспыхнувшего от несправедливости, тоже можно».

Советская сборная даже в меньшинстве забила в полуфинале, но было это уже при счете 0:2 и в самом конце игры. Впрочем, без нескольких ярких спасений Яшина счет явно был бы крупнее. В матче же за третье место с Португалией была равная борьба, но сначала необязательный пенальти за игру рукой позволил Эйсебио забить Яшину, а в конце встречи защитники потеряли Жозе Торреса, и он без помех вогнал мяч в ворота — в итоге поражение 1:2.

Лев Яшин и легендарный португальский нападающий Эйсебио перед матчем за третье место на ЧМ-1966 | Источник: РИА "Новости"

Лучшим вратарем ЧМ-1966 был признан Гордон Бэнкс. Англичанин пропустил лишь три мяча за весь турнир и помог своей команде стать чемпионом мира. Его включение в символическую сборную чемпионата мира закономерно. У Яшина статистика была чуть похуже: 5 пропущенных голов. Но своими смелыми выходами по всей штрафной и зрелищными сэйвами с Венгрией и особенно с ФРГ Лев Иванович напомнил всем, почему считается одним из лучших голкиперов на планете.

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