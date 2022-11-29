«Волосы бога». Роналду требует записать гол Уругваю на него, ФИФА — против

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
18:001-й таймНидерланды0Катар0
Группа A
18:001-й таймЭквадор0Сенегал0
Группа B
22:00Не началсяУэльсАнглия
Группа B
22:00Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
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1/4 финала
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13.12Не началсяП 57П 58
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Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
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1
Эквадор
24
2
Нидерланды
24
3
Сенегал
23
4
Катар
20
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
26
2
Гана
23
3
Южная Корея
21
4
Уругвай
21
17:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Волосы бога». Роналду требует записать гол Уругваю на него, ФИФА — против

В трендах соцсетей отсылка к Марадоне.

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После победы сборной Португалии над Уругваем (2:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2022 главный фокус медиа и общественности — на первом голе, который записан на Бруну Фернандеша. При этом Криштиану Роналду считает, что он последним коснулся мяча, так что авторство принадлежит ему.

Источник: Соцсети

Датчик в мяче указывает, что Роналду не касался мяча

История вышла далеко за пределы обычной дискуссии. Федерация футбола Португалии направила в ФИФА доказательства того, что первый мяч забил Криштиану. Об этом сообщил в эфире El Chiringuito журналист Эду Агирре, который дружит с форвардом.

ФИФА сегодня днем отреагировала на этот запрос и сообщила, что датчики внутри мяча позволили оценить, было ли касание Роналду. Вердикт ФИФА — мяч после подачи Бруну никого не коснулся.

«Благодаря технологиям от adidas мы можем точно сказать, что Криштиану Роналду не коснулся мяча головой в моменте с первым голом. Внешняя сила не воздействовала на мяч в тот момент. На это указывает отсутствие колебания в наших измерениях. Датчик IMU с частотой 500 Гц, размещенный внутри мяча, позволяет нам быть очень точными в этом анализе», — сказано в заявлении.

Сам Роналду уверен, что коснулся мяча. Как пишет O Jogo, в телетрансляцию попали слова нападающего по этому поводу: «Касание было. Мяч коснулся меня!».

А Бруну, на которого записан гол, заявил, что ему показалось, будто касание головы Роналду все-таки было.

— Что случилось с первым голом? Он ваш или нет?

— Не думаю, что это правда важно. В моменте мне показалось, что Криштиану коснулся, а я отдал голевую. Но надо думать о матче против Кореи.

Роналду пожаловался Пирсу Моргану: «Дажу Бруну согласен»

Журналист Пирс Морган, которому Роналду дал скандальное интервью перед ЧМ о проблемах в «МЮ», требует в своих соцсетях записать гол на Криштиану.

После матча ему написал португалец: «Роналду подтвердил мне, что коснулся мяча. Даже Бруну согласен», — написал Морган.

Источник: Соцсети

Многие сходятся во мнении, что если Роналду и коснулся мяча, то волосами. В зарубежные тренды соцсетей даже попал хештег «Волосы бога» — отсылка к «Руке бога» Диего Марадоны.

Источник: Соцсети

Самую яркую оценку эпизоду с этим голом дал обозреватель The Mail Оливер Хот.

«Роналду так отчаянно хочет присвоить себе не свой гол, что это довольно забавно. Вы бы смогли протиснуть двухэтажный автобус через щель между его головой и мячом».

Эксперт на немецком телевидении и бывший игрок сборной Германии Томас Хитцльшпергер тоже удивляется поведению Роналду: «Он всегда выглядит обиженным, но это не его гол. Я бы на его месте подошел к Бруну и сказал: “Партнер, отличный кросс, это твой гол, поздравляю”. Но он не может этого сделать, и это немного обидно».

Другой экс-игрок сборной Германии и бывший партнер Роналду по «Реалу» Сами Хедира объяснил реакцию португальца: «Роналду просто борется за каждый гол, он не хочет потерять ни один из мячей на своем счету. Это его эго. Но это, вероятно, то, что помогло ему выйти на такой уровень».

Для Роналду этот гол был бы важен, поскольку стал бы девятым на чемпионатах мира, что сделало бы его лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ. Пока же у Криштиану столько же мячей, сколько и у легендарного Эйсебио.

Кстати, обойти Лео Месси, у которого тоже восемь голов на ЧМ, португальцу пока также не удалось.

Владислав Зимагулов

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