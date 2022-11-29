Главный тренер сборной Польши: я думал о том, как остановить Месси, 18 лет

«Рассматриваем эту игру как матч между Польшей и Аргентиной, а не Робертом Левандовским и Лионелем Месси. Я не буду говорить, кто из них лучше. Я думал о том, как остановить Месси, 18 лет. Месси за это время забил более 800 мячей, сделал более 300 результативных передач. Так что однозначного и окончательного ответа никто не знает.



Мы все должны быть счастливы, что играем против аргентинцев, что играем за выход из группы, и рассчитываем на положительный результат. Все в сборной Аргентины понимают важность последнего для Месси чемпионата мира. Они все предельно сосредоточены на том, чтобы дойти как можно дальше», — приводит слова Михневича «Матч ТВ».