Капитан сборной Мексики по футболу поддержал Месси после угроз Альвареса

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Сборная Аргентины 26 ноября обыграла команду Мексики на чемпионате мира в Катаре со счетом 2:0. Месси отметился забитым мячом и голевой передачей. Позднее в интернете появилось видео из раздевалки сборной Аргентины после матча, в него попали кадры, на которых видно, как Месси наступает на мексиканскую футболку. Мексиканский боксер после этого видео раскритиковал поведение Месси, назвав его оскорбительным по отношению к Мексике.

«Канело не знает, что такое раздевалка, и он хотел создать конфликт из чего угодно. То, что он сказал, — чепуха. Человек, который никогда не был в футбольной раздевалке, не поймет. Это входит в обязанности тех, кто занимается экипировкой, — все, что на полу, нужно постирать. Я тоже бросил футболку Лео на пол, чтобы ее постирали для меня», — приводит слова Гуардадо TN.

«Лео очень уважителен, он рассказал мне много подробностей. Слова (Канело) сказаны для разжигания споров и продвижения чего-то. Других объяснений нет. Он никогда не был в раздевалке и не понимает. Я видел твит Канело, в котором он чувствовал себя оскорбленным, но этому не следует придавать значения», — отметил мексиканский футболист.