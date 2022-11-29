Сборная Сенегала по футболу вышла в ⅛ финала чемпионата мира в Катаре

Встреча группы A, прошедшая на стадионе «Халифа», завершилась со счетом 2:1 в пользу африканской команды. В составе победителей мячи забили Исмаила Сарр (44-я минута, с пенальти) и Калиду Кулибали (70). У проигравшей команды отличился Мойсес Кайседо (57).

Сборная Сенегала, набравшая 6 очков, заняла второе место в группе и во второй раз в истории вышла в плей-офф турнира. В 2002 году команда дошла до четвертьфинала. Эквадорцы с 4 баллами расположились на третьей строчке и завершили выступление на турнире. Первыми в группе A стали нидерландцы (7 очков), четвертыми — хозяева турнира катарцы (0).