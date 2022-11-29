«Фанатов» сборной Катара на ЧМ вербовали в других странах. И тренировали несколько месяцев

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
18:00ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
18:00ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
22:00Не началсяУэльсАнглия
Группа B
22:00Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не началсяНидерланды2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1BСенегал
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
24
2
Иран
23
3
США
22
4
Уэльс
21
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
26
2
Гана
23
3
Южная Корея
21
4
Уругвай
21
20:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фанатов» сборной Катара на ЧМ вербовали в других странах. И тренировали несколько месяцев

Зато получилось красивая картинка. Репортаж Полины Куимовой.

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Источник: Reuters

На матчах сборной Катара на трибуне за воротами были замечены интересные фанаты: накачанные мужчины в татуировках, причём в шортах — образ, который явно не очень вяжется с катарцами (хотя бы из-за религии).

А всё потому, что это были не катарцы.

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Идём на трибуну ультрас Катара: мужчины с татуировками, два заводящих и странная фраза про работу

Трибуна за воротами на матчах сборной Катара не умолкает в течение всей игры: ультрас (у них это даже на футболках написано!) барабанят, поют, прыгают — всё это организованно, а порой ещё и в обнимку. Настоящая стена за командой!

Один заряд, как по программе, сменяет другой — руководят процессом два заводящих, у одного из которых на глазах очки, а на голове панама, ещё сильнее закрывающая лицо. Они, как дирижёры, порой показывают в каком ритме подпрыгивать, когда нужно присесть, когда начать качаться и в какую сторону. За минут 25 можно было составить список из всех методов поддержки:

  • болельщики кладут руки на плечи и раскачиваются из стороны в сторону;
  • хлопки над головой (что-то похожее на «Ху!», но ритм не такой чёткий);
  • руки вперёд, как будто показывают направление (в атаку!);
  • попрыгать под песню;
  • спеть песню, поднимая кулак;
  • посвистеть или неодобрительно погудеть.

Сплочённее и активнее болеют первые два ряда, ещё два чуть повыше тоже подключаются, но с задержкой — как будто не успевают или теряются в очерёдности методов. Народ повыше по большей части либо стоит, либо сидит, лишь изредка что-то выкрикивая.

Источник: Чемпионат.com

На трибуне собираются только мужчины разных возрастов и национальностей — Мохамад был из Египта, Эмир из Алжира, ещё несколько парней — из Ливии и Туниса. Кому-то едва за 20, кому-то уже явно за 60, кто-то весь в татуировках и шортах, кто-то — с закрытыми ногами.

Но всех объединяет одно: бордовая футболка с белой надписью Qatar на груди и картинкой на спине с подписью «Всё для сборной».

Источник: Чемпионат.com

Пока я разговаривала с двумя болельщиками, один из самых активных (он прыгал на кресле и подгонял народ), резко повернулся и сказал: «Нам нельзя разговаривать с репортёрами! Ты сейчас мешаешь нам — мы работаем. И не надо строить такие гримасы! Нам нужно поддерживать команду и гнать её вперёд».

Болельщики и правда отвлекались на разговоры, из-за чего выпадали из ритма поддержки. И самым активным, стоящим в первых рядах, это не особо нравилось: они несколько раз оборачивались и грозно смотрели, давая понять, что лучше бы мне уйти.

Фанаты говорят примерно одно и то же: никто не платит, живём в Катаре. Но нашлись те, кто выдал всю правду

«Мы живём в Катаре, нам нужно поддерживать сборную, потому что мы любим эту команду — сказал болельщик Мохаммед. — Всем людям рады в группе поддержки. Лидера нет, мы все просто объединились. Катар хотел, чтобы местные, люди из разных стран, кто здесь живёт, поддержали команду. Нам никто не платит! Всё на энтузиазме».

Мохаммед вообще из Египта, но ему в радость поболеть за катарскую сборную: говорит, что его любимая команда всё равно не вышла, а раз уж он тут живёт, то почему бы и нет.

Источник: Чемпионат.com

«В группе объединены местные жители и иностранцы, которые тут живут, — подтверждает Нежан. — Да, у некоторых есть татуировки, но это потому что, у каждого есть своя культура. Я живу здесь давно, люблю страну — почему бы не поддержать команду».

«Эту группу собрали под чемпионат мира, мы решили в неё вступить, — дополняет друга Зен из Франции. — Мы живём в Катаре, нам нравятся местные, мы поддерживаем сборную, которая дебютирует на чемпионате мира. Я очень люблю эту страну! Я живу здесь с 2018 года, работаю в IT-структурах. Мне нравится местная культура, здесь есть всё, чтобы комфортно жить вместе с семьёй».

Нежан и Зен так и не смогли сказать, кто лидер этой ультрас-группы, кто всех объединяет и как вступить в их ряды. Зато сказали, что футболки они купили сами — в каком-то фан-шопе для фанатов катарской сборной. Но где он находится, уточнить не смогли.

Источник: Чемпионат.com
Источник: Чемпионат.com

Кого-то из болельщиков после матча с Нидерландами полиция поймала прямо на входе, но было непонятно, что произошло: его быстро увели, и даже его коллеги по трибуне ничего не поняли. Пока народ суетился, мы разговорились с одним из фанатов, который стал первым за весь вечер, кто не рассказывал о любви к Катару…

Оказалось, что вся группа поддержки организована местной академией Aspire, которая с 2004 года воспитывает спортсменов, в том числе и футболистов. Это большой государственный проект по выращиванию талантов: там собрана команда из селекционеров, тренеров, физиотерапевтов и психологов со всего мира — всё для того, чтобы спортсмены давали результат на разных уровнях. Первое значимое достижение было достигнуто в 2019-м: 10 воспитанников Aspire стали чемпионами Азии. На Олимпиаде в Токио в 2021-м Мутаз Баршим взял золото в прыжках в высоту — он тоже «продукт» Aspire.

Ещё одним продуктом академии стала ультрас-группа для поддержки сборной Катара.

«Они искали желающих по странам арабского мира, — рассказал болельщик. — Набирали группу, а потом тренировали нас три месяца — учили болеть. Нам предоставили билеты на матчи, проживание, оплачивают еду, трансферы. Мы все живём в одном отеле, а 1 декабря уже улетаем обратно каждый в свою страну».

«Вы же знаете, что у Катара нет болельщиков, — добавил другой болельщик. — Вот они и собирали людей из разных стран, чтобы создать видимость. Но мне лично нормально: здорово побывать на чемпионате мира».

Полина Куимова

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Нидерланды
2:0
Первый тайм: 1:0
Катар
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История чемпионатов мира
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
2018
Россия
1
Франция
Франция
2
Хорватия
Хорватия
3
Бельгия
Бельгия
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