«Фанатов» сборной Катара на ЧМ вербовали в других странах. И тренировали несколько месяцев

На матчах сборной Катара на трибуне за воротами были замечены интересные фанаты: накачанные мужчины в татуировках, причём в шортах — образ, который явно не очень вяжется с катарцами (хотя бы из-за религии).

А всё потому, что это были не катарцы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1a463a2222f7aa0d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&autoplay=1&id=456239020" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Идём на трибуну ультрас Катара: мужчины с татуировками, два заводящих и странная фраза про работу

Трибуна за воротами на матчах сборной Катара не умолкает в течение всей игры: ультрас (у них это даже на футболках написано!) барабанят, поют, прыгают — всё это организованно, а порой ещё и в обнимку. Настоящая стена за командой!

Один заряд, как по программе, сменяет другой — руководят процессом два заводящих, у одного из которых на глазах очки, а на голове панама, ещё сильнее закрывающая лицо. Они, как дирижёры, порой показывают в каком ритме подпрыгивать, когда нужно присесть, когда начать качаться и в какую сторону. За минут 25 можно было составить список из всех методов поддержки:

болельщики кладут руки на плечи и раскачиваются из стороны в сторону;

хлопки над головой (что-то похожее на «Ху!», но ритм не такой чёткий);

руки вперёд, как будто показывают направление (в атаку!);

попрыгать под песню;

спеть песню, поднимая кулак;

посвистеть или неодобрительно погудеть.

Сплочённее и активнее болеют первые два ряда, ещё два чуть повыше тоже подключаются, но с задержкой — как будто не успевают или теряются в очерёдности методов. Народ повыше по большей части либо стоит, либо сидит, лишь изредка что-то выкрикивая.

На трибуне собираются только мужчины разных возрастов и национальностей — Мохамад был из Египта, Эмир из Алжира, ещё несколько парней — из Ливии и Туниса. Кому-то едва за 20, кому-то уже явно за 60, кто-то весь в татуировках и шортах, кто-то — с закрытыми ногами.

Но всех объединяет одно: бордовая футболка с белой надписью Qatar на груди и картинкой на спине с подписью «Всё для сборной».

Пока я разговаривала с двумя болельщиками, один из самых активных (он прыгал на кресле и подгонял народ), резко повернулся и сказал: «Нам нельзя разговаривать с репортёрами! Ты сейчас мешаешь нам — мы работаем. И не надо строить такие гримасы! Нам нужно поддерживать команду и гнать её вперёд».

Болельщики и правда отвлекались на разговоры, из-за чего выпадали из ритма поддержки. И самым активным, стоящим в первых рядах, это не особо нравилось: они несколько раз оборачивались и грозно смотрели, давая понять, что лучше бы мне уйти.

Фанаты говорят примерно одно и то же: никто не платит, живём в Катаре. Но нашлись те, кто выдал всю правду

«Мы живём в Катаре, нам нужно поддерживать сборную, потому что мы любим эту команду — сказал болельщик Мохаммед. — Всем людям рады в группе поддержки. Лидера нет, мы все просто объединились. Катар хотел, чтобы местные, люди из разных стран, кто здесь живёт, поддержали команду. Нам никто не платит! Всё на энтузиазме».

Мохаммед вообще из Египта, но ему в радость поболеть за катарскую сборную: говорит, что его любимая команда всё равно не вышла, а раз уж он тут живёт, то почему бы и нет.

«В группе объединены местные жители и иностранцы, которые тут живут, — подтверждает Нежан. — Да, у некоторых есть татуировки, но это потому что, у каждого есть своя культура. Я живу здесь давно, люблю страну — почему бы не поддержать команду».

«Эту группу собрали под чемпионат мира, мы решили в неё вступить, — дополняет друга Зен из Франции. — Мы живём в Катаре, нам нравятся местные, мы поддерживаем сборную, которая дебютирует на чемпионате мира. Я очень люблю эту страну! Я живу здесь с 2018 года, работаю в IT-структурах. Мне нравится местная культура, здесь есть всё, чтобы комфортно жить вместе с семьёй».

Нежан и Зен так и не смогли сказать, кто лидер этой ультрас-группы, кто всех объединяет и как вступить в их ряды. Зато сказали, что футболки они купили сами — в каком-то фан-шопе для фанатов катарской сборной. Но где он находится, уточнить не смогли.

Кого-то из болельщиков после матча с Нидерландами полиция поймала прямо на входе, но было непонятно, что произошло: его быстро увели, и даже его коллеги по трибуне ничего не поняли. Пока народ суетился, мы разговорились с одним из фанатов, который стал первым за весь вечер, кто не рассказывал о любви к Катару…

Оказалось, что вся группа поддержки организована местной академией Aspire, которая с 2004 года воспитывает спортсменов, в том числе и футболистов. Это большой государственный проект по выращиванию талантов: там собрана команда из селекционеров, тренеров, физиотерапевтов и психологов со всего мира — всё для того, чтобы спортсмены давали результат на разных уровнях. Первое значимое достижение было достигнуто в 2019-м: 10 воспитанников Aspire стали чемпионами Азии. На Олимпиаде в Токио в 2021-м Мутаз Баршим взял золото в прыжках в высоту — он тоже «продукт» Aspire.

Ещё одним продуктом академии стала ультрас-группа для поддержки сборной Катара.

«Они искали желающих по странам арабского мира, — рассказал болельщик. — Набирали группу, а потом тренировали нас три месяца — учили болеть. Нам предоставили билеты на матчи, проживание, оплачивают еду, трансферы. Мы все живём в одном отеле, а 1 декабря уже улетаем обратно каждый в свою страну».

«Вы же знаете, что у Катара нет болельщиков, — добавил другой болельщик. — Вот они и собирали людей из разных стран, чтобы создать видимость. Но мне лично нормально: здорово побывать на чемпионате мира».