Сенегал справился без Мане и вышел в плей-офф ЧМ. Африканцы наказали Эквадор за пассивность

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
18:00Не началсяТунисФранция
Группа D
18:00Не началсяАвстралияДания
Группа C
22:00Не началсяПольшаАргентина
Группа C
22:00Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
26
2
Гана
23
3
Южная Корея
21
4
Уругвай
21
29 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Сенегал справился без Мане и вышел в плей-офф ЧМ. Африканцы наказали Эквадор за пассивность

Попали в плей-офф впервые за 20 лет.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

За всю историю участия в финальных турнирах чемпионата мира Эквадор и Сенегал всего по разу выбирались в плей-офф. Было это в 2000-х, когда обе сборные и дебютировали на мундиалях. Африканцы стали одной из главных сенсаций ЧМ-2002, прорвавшись в четвертьфинал, а южноамериканцы выбрались из группы четырьмя годами позже, правда, уже в ⅛ финала проиграли Англии.

Сенегал был близок к плей-офф на ЧМ-2018 в России, когда при абсолютно идентичных показателях оказался ниже Японии лишь из-за большего количества штрафных баллов, которые даются за желтые и красные карточки. Невероятно обидно, но африканцы могли сами решить все проблемы: не проиграй они в заключительном туре Колумбии (0:1), не пришлось бы смотреть, как там играют японцы и сколько они получают предупреждений.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас же смысла оглядываться, что происходит в параллельном матче между Нидерландами и Катаром, было еще меньше — что для Сенегала, что для Эквадора. Да, существовал вариант, когда при победе хозяев ЧМ-2022 над голландцами в ⅛ финала могли пройти и «Львы Теранги», и «Ла Три», но он был крайне незначителен. Все можно было решить своими силами, устранив прямого конкурента здесь и сейчас. Так что игра на стадионе «Халифа Интернейшнл» становилась матчем 1/16 финала. С небольшой оговоркой, что Эквадор устраивала ничья.

При таких раскладах можно было бы ожидать довольно невзрачного футбола, тем более что один из основных пока трендов этого чемпионата мира — максимально осторожные первые таймы. Но на деле игра смотрелась довольно бодро, особенно в первые 20−25 минут, а главным драйвером этого был Сенегал. Африканцы неплохо атаковали, вскрывая оборону Эквадора на флангах и полуфлангах и выходя на ударные позиции.

И вот тут приходилось особенно сожалеть об отсутствии Садио Мане, потому что сенегальцев подводили то обработка мяча, то тайминг, то неправильное решение, то просто неточность при исполнении удара. Мысль, что суперзвезда «Баварии» уж точно решила бы один из этих моментов, становилась все более навязчивой. Но на помощь Сенегалу пришел защитник эквадорцев Пьеро Инкапье, который зачем-то по-хоккейному влетел в Исмаилу Сарра в эпизоде, когда тот далеко на факт, что сохранил бы контроль над мячом.

А вот Эквадор смотрелся крайне разочаровывающе, особенно на фоне своего же матча с Нидерландами. Ни прессинга, ни движения, ни динамики, ни креатива — только вялость, зажатость и безынициативность. Единственное, что запомнилось, — это попытка симуляции от Эннера Валенсии уже в добавленное время, но и она получилась такой же неумелой, как и все остальные действия Эквадора в первом тайме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Надежду «Ла Три» дало то, что после перерыва примерно в той же манере — вялой и осторожной — стал играть Сенегал, который, очевидно, надеялся просто отбиться. Не сказать, что Эквадор как-то добавил в креативе и осмысленности, но желания у южноамериканцев явно прибавилось. Плюс команда Густаво Альфаро — одна из лучших при стандартах на этом чемпионате мира. Так что гол главного таланта Эквадора Мойзеса Кайседо после углового (вопрос, зачем в традициях 90-х ставить игрока на штангу, если толку от него нет и он только создает глубину атаки) был довольно логичным. Не в плане качества игры эквадорцев, но этот момент показал, что пассивность наказуема.

И Сенегал этот урок усвоил. Забив второй (снова после стандарта), африканцы не стали сразу вжиматься в штрафную и просто выносить мяч куда подальше, а неплохо и интересно контратаковали, чего совершенно не было после первого гола. И лишь уже в добавленное время, когда Эквадор перешел на навал, перестали это делать, начав действовать максимально просто и надежно.

Так что все получилось довольно справедливо, пусть этот термин вообще не применим в спорте: в ⅛ финала вышла команда, которая была активнее и инициативнее.

Дмитрий Гирин

Читайте также
Эквадор
1:2
Первый тайм: 0:1
Сенегал
Главные темы
«Волосы бога». Роналду требует записать гол Уругваю на него
Англия снова похожа на фаворита
«Фанатов» сборной Катара на ЧМ вербовали в других странах
Сенегал справился без Мане и вышел в плей-офф ЧМ
Еще две сборные вышли в плей-офф чемпионата мира-2022
Болельщики освистали гимн Ирана перед матчем чемпионата мира с США
Уэльс — Англия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Иран — США: команды огласили стартовые составы на матч
Капитан сборной Мексики заступился за Месси после угроз Альвареса
Катар первым проиграл 3 матча на домашнем ЧМ и установил антирекорд по пропущенным голам для хозяев — 7
Сборная Сенегала по футболу вышла в ⅛ финала чемпионата мира в Катаре
Главный тренер сборной Польши: я думал о том, как остановить Месси, 18 лет
Эквадор — Сенегал: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1930
Уругвай
1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1954
Швейцария
1
ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
1962
Чили
1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
2014
Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
3
Нидерланды
Нидерланды
Кадр дня
Швейцария пытается сдержать Винисиуса Жуниора
Сегодня Англия и Уэльс могут выкинуть друг друга с ЧМ. А почему они вообще играют в футбол отдельно?
Лев Яшин на ЧМ-1966: последний подвиг великого вратаря
ФИФА заявила, что Роналду не коснулся мяча при 1-м голе Уругваю. Это определили с помощью датчика
Дешам назвал слухами возможное возвращение Бензема в состав сборной Франции на ЧМ-2022
Футболисты сборной Бельгии обвиняют друг друга в неудачах на ЧМ. Что не так с этим золотым поколением?
ФИФА проанализирует гол Бруну, чтобы оценить, не забил ли его Роналду
Вратарь Онана покинул расположение сборной Камеруна на ЧМ, сообщают СМИ
Звезду Камеруна выгнали с мундиаля. Непомнящий так же поступил в 1990-м
Иран и США сразятся за выход в плей-офф, Катар может устроить сенсацию. Что решается сегодня на ЧМ-2022
Иран требует отстранить США, Германию разносят за повязки One Love. Мировые СМИ — о новых скандалах ЧМ
Самый политизированный матч в истории? США и Иран ждет война
Чемпионат мира по политике. Но какие скандалы в Катаре реально политические
Пенальти Португалии — явная ошибка. Рука в штрафной была, но это против всех рекомендаций
Фернандеш: думал, что первый гол в ворота Уругвая забил Роналду
Бразилия и Португалия — в плей-офф. Как спастись Сербии и Уругваю? Расклады чемпионата мира
Бразилия вышла в плей-офф вслед за Францией. И четче всех подтвердила амбиции на победу на ЧМ
Роналду прокомментировал выход Португалии в плей-офф чемпионата мира
Ван Гал: Сборная Нидерландов заслуживает уважения, мы не проигрываем 17 матчей
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
12Американцы не пустили Иран в плей-офф ЧМ
14Сенегал вырвал победу над Эквадором и вышел в плей-офф ЧМ
16Фантомный гол Роналду помог Португалии победить Уругвай
17Бразильцам хватило одного мяча, чтобы обыграть Швейцарию
14Град голов продолжается! Гана победила Корею
13Испания и Германия выдали увлекательную ничью
12Хорваты разгромили симпатичную сборную Канады
12Бельгия уже не та. Марокко добывает сенсационную победу
15Месси зажег свою сборную. Аргентина обыграла Мексику
14Дубль Мбаппе принес Франции победу в игре с Данией
Магия Роналду: испугал вратаря Уругвая — и Португалия в плей-офф
Сборная Португалии вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре
Александр Глеб оценил шансы сборных Сербии и Германии выйти в плей-офф ЧМ-2022
Тите — об отсутствии Неймара: сборная Бразилии сама создаёт себе звезду
Бэйл — о матче с Англией: «На ЧМ уже было несколько сенсаций, и нет причин, по которым мы не сможем сделать то же самое»
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
Без Неймара Бразилию выручили победные рецепты «Реала». Каземиру выбил пропуск в плей-офф
Сборная Бразилии установила рекорд ЧМ по количеству беспроигрышных матчей подряд на групповом этапе
Сборная Бразилии вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу
«Так ведут себя только трусы. Не мы начали смешивать футбол с политикой»: Романцев — о Польше
Диего Форлан: Сборная России могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022 в Катаре
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь