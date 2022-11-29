Болельщики освистали гимн Ирана перед матчем чемпионата мира с США
ДОХА, 29 ноя — РИА Новости. Болельщики освистали гимн Ирана перед матчем чемпионата мира по футболу в Катаре против сборной США, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
ДОХА, 29 ноя — РИА Новости. Болельщики освистали гимн Ирана перед матчем чемпионата мира по футболу в Катаре против сборной США, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Встреча группы В проходит на стадионе «Эль-Тумама». Команда, победившая в этом матче, пробьется в плей-офф турнира.
В преддверии старта матча иранские футболисты исполнили национальный гимн своей страны. Перед первым матчем против команды Англии (2:6) футболисты сборной Ирана воздержались от исполнения гимна, что связывали с поддержкой протестов в стране. В Иране с середины сентября проходят протесты и беспорядки из-за смерти молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов.
Ранее игроки сборной Ирана исполнили национальный гимн перед началом второго матча группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Уэльса (2:0).
Сборная Ирана перед заключительным туром набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы В, которую возглавляет команда Англии (4 очка). Далее идут сборные США (2) и Уэльса (1).