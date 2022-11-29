Болельщики освистали гимн Ирана перед матчем чемпионата мира с США

Встреча группы В проходит на стадионе «Эль-Тумама». Команда, победившая в этом матче, пробьется в плей-офф турнира.

В преддверии старта матча иранские футболисты исполнили национальный гимн своей страны. Перед первым матчем против команды Англии (2:6) футболисты сборной Ирана воздержались от исполнения гимна, что связывали с поддержкой протестов в стране. В Иране с середины сентября проходят протесты и беспорядки из-за смерти молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов.