Сборная США победила иранцев и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Встреча группы В, которая прошла на стадионе «Эль-Тумама», завершилась со счетом 1:0 в пользу американцев, в составе которых гол забил Кристиан Пулишич (38-я минута). На матче присутствовало 42127 зрителей.

Сборная США набрала 5 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе В, первое место заняла команда Англии (7 очков). Иранцы с тремя набранными баллами покидают турнир, также в следующую стадию из группы не смогла выйти сборная Уэльса (1). В ⅛ финала сборная США 3 декабря сыграет с командой Нидерландов. Ранее в плей-офф чемпионата мира также вышли команды Франции, Бразилии, Англии, Португалии и Сенегала.

До этого матча команды Ирана и США встречались на чемпионатах мира только однажды — в 1998-м в игре группового этапа победу одержали иранцы (2:1). Еще одна товарищеская встреча между соперниками завершилась вничью (1:1).