Сборная Англии седьмой в истории забила 100 голов на чемпионатах мира
Сборная Англии проводит матч группового этапа ЧМ-2022 против Уэльса (3:0, второй тайм).
Сборная Англии проводит матч группового этапа ЧМ-2022 против Уэльса (3:0, второй тайм).
Как сообщает журналист Педро Мартин, англичане достигли отметки в 100 голов на чемпионатах мира.
Англия стала седьмой командой, разменявшей трехзначное число голов на мировых первенствах. Ранее этого добились Бразилия, Германия, Италия, Аргентина, Франция и Испания.
Чтобы достичь отметки в 100 голов на ЧМ, Англии потребовалось 72 игры. Первый гол команды пришелся на матч ЧМ-1950 против Чили.