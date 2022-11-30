Шум и скандалы вокруг, но не на поле. США выиграли у Ирана схватку за плей-офф

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
18:00Не началсяТунисФранция
Группа D
18:00Не началсяАвстралияДания
Группа C
22:00Не началсяПольшаАргентина
Группа C
22:00Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
26
2
Гана
23
3
Южная Корея
21
4
Уругвай
21
00:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шум и скандалы вокруг, но не на поле. США выиграли у Ирана схватку за плей-офф

Американцы, пропустив ЧМ-2018, сумели выйти из группы.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В 98-м вокруг матч Ирана и США тоже было много шума и много политики с грозными заявлениями, а в итоге игра превратилась едва ли не в символ нормализации отношений двух стран. Тогда американцы вопреки регламенту первыми подошли с рукопожатием, персы вручили им символизирующие мир букеты белых роз, а команды сделали совместное фото.

Сейчас американцы разместили в соцсетях таблицу группы с иранским флагом без эмблемы Исламской республики, и сделали это осмысленно. Как символ поддержки иранских женщин. Персы ответили требованием дисквалифицировать США за «оскорбление достоинства страны», после чего последовали извинения главного тренера звездно-полосатых Грегга Берхалтера.

А сколько было самых невероятных слухов! И об угрозах родственникам футболистов, если те не будут петь гимн, и о тысячах лже-фанатов, якобы направленных в Катар именно к этой игре демонстрировать лояльность к государственному строю в Иране. А главный тренер персов португалец Карлуш Кейруш снова предложил Западу посмотреть в зеркало, напомнив, что заострять внимание на проблемах нужно не избирательно, а везде. Как в случае со стрельбой в американских школах и расизмом.

А главная его фраза: «Наша миссия дарить улыбки на 90 минут». В прошлом туре Кейруш донес эту мысль до своих футболистов, и в том числе благодаря этому заключительный тур превратился фактически в раунд плей-офф. И то, как с первых минут развивалась игра, вполне соответствовало данному статусу. Максимальная плотность, хороший темп, огромное — и исключительное спортивное — желание с обеих сторон.

Иран начал чуть острее, но постепенно перешел на игру вторым номером. Точнее, его заставили это сделать обязанные играть только на победу звездно-полосатые. Но говорить, что у них были реальные моменты для взятия ворот, было сложно. Просто не было времени, чтобы подготовить удар, поэтому мяч либо проходил выше, либо становился добычей Бейраванда, вернувшегося в ворота несмотря на сломанный в первом туре нос.

Это в таких играх цена отдельного эпизода запредельна, и выжали из него максимум три самых статусных игрока сборной США. Полузащитник «Ювентуса» Маккенни обнаружил свободную зону на правом фланге, ворвавшийся под его диагональ латераль «Милана» Дест выполнил скидку в площадь ворот, а там всех опередил форвард «Челси» Пулишич. Класс в чистом виде! И показательно, что всего во второй раз в официальном матче за всю историю МЛС в старте не было ни одного представителя американской лиги.

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Правда, столкнувшегося с вратарем автора гола несколько минут приводили в чувство. И если он в игру все же вернулся, сумев дотянуть до перерыва, то тройка бывших футболистов РПЛ в составе персов сократилась из-за травмы экс-защитника «Ахмата» Мохаммади. И это была не единственная проблема Кейруша, так как в более открытой игре и при попытках высокого прессинга иранцы становились уязвимы для длинных передач Маккенни на скоростных Сарджента и Веа, чей гол в концовке первого тайма отменили из-за микроскопического офсайда.

Ирану оставалось надеяться на коррективы в перерыве и силу замен Кейруша. Они принесли результат с Уэльсом, а против США Годдос выглядел гораздо острее потерявшегося и замененного по итогам 45 минут Азмуна. Для начала родившийся в Швеции форвард «Брентфорда» серьезно напряг Деста, вылетев на подачу с фланга. Потом, когда мяч в центре штрафной буквально выгрыз Тареми, чуть-чуть не попал в дальний угол.

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Впрочем, на очевидные моменты это не тянуло. Как и безуспешная попытка Карими подстроиться под подачу со штрафного в нескольких метрах от ворот. Но уже в добавленное арбитром время к голу был близок Пуралиганджи. А потом Тареми протолкнул мяч между ногами вратарю, и того подстраховал защитник. Попытки же убедить арбитра назначить пенальти не имели успеха, как и ни во что не вылившееся давление Ирана, которому до выхода в плей-офф не хватило одного точного удара.

Если не смотреть на результат, все получилось, как в 1998-м. Напряжение и скандалы вокруг, но только футбол на поле. Всего с двумя желтыми карточками и минимумом фолов. Тогда, правда, два аутсайдера сыграли за престиж, а сейчас пропустивший мировое первенство в России американцы идут дальше.

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