Алиу Сиссе — супергерой Сенегала. Капитан чудесной команды-2002 теперь вывел сборную в плей-офф как тренер

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
18:00Не началсяТунисФранция
Группа D
18:00Не началсяАвстралияДания
Группа C
22:00Не началсяПольшаАргентина
Группа C
22:00Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
26
2
Гана
23
3
Южная Корея
21
4
Уругвай
21
09:48 (мск), источник: Sports.Ru

Алиу Сиссе — супергерой Сенегала. Капитан чудесной команды-2002 теперь вывел сборную в плей-офф как тренер

Его считают мегажестким.

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Источник: Reuters

Главный тренер Сенегала Алиу Сиссе стал героем одного из главных мемов первой части ЧМ-2022.

«Почему Снуп Догг тренирует Сенегал?» — этот твит во время матча Сенегал — Нидерланды так разлетелся, что добил до самого Снуп Догга. Он репостнул шутку и добавил эмодзи футбольного мяча.

На самом деле Сиссе — один из самых жестких тренеров чемпионата мира. Футболисты анонимно называют его диктатором, а болельщики и журналисты обожают, потому что он сделал из расхлябанного Сенегала крепкую команду, которая вышла в плей-офф чемпионата мира. Спустя 20 лет после великого чемпионата мира-2002, где Сиссе тоже был звездой.

Сиссе — легенда Сенегала. Капитанил на ЧМ-2002 и чуть не вывел команду в плей-офф ЧМ-2018

Четыре года назад Сенегал больше всех грустил из-за невыхода в плей-офф ЧМ-2018. Африканцы заняли третье место в группе, но уступили Японии из-за желтых карточек (пострадали так первыми в истории). Сиссе сокрушался, но не ругал ФИФА и регламент чемпионата мира.

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«Мы не вышли из-за рейтинга фэйр-плей, но я все равно очень горжусь командой, — говорил он. — Нам хотелось пройти дальше, а если и вылететь, то из-за желтых карточек. Но такие правила, мы им следуем, их надо уважать».

Сиссе никогда не ругает правила. Потому что сам относится к ним максимально трепетно и построил сборную Сенегала на правилах и дисциплине.

«Алиу Сиссе — очень въедливый во всем, — говорит Sports.ru сенегальский журналист Мамаду Ньянг из Teranganeews.com. — У него характер победителя, он не может проиграть — не шутит и не веселится с футболистами».

Сиссе — легенда сенегальского футбола, а сейчас, вероятно, главный человек в его истории. В конце нулевых он выходил в «Лилле» и «ПСЖ», а в 2002-м был капитаном того самого Сенегала, добравшегося до четвертьфинала.

Источник: AFP 2022

Двадцать лет спустя Алиу снова приближается к четвертьфиналу. Уже как тренер, который рулит каждым движением футболистов на поле. Он подсказывает, что делать на стандартах, управляет игрой.

«Когда команда проигрывает, не могу ни спать, ни есть, — говорил он Les Echos. — В такие моменты моя жизнь становится невыносимой. Я очень не люблю проигрывать».

Но главная сила тренера Сиссе — не в мотивации (хотя он плакал, говоря о важности ЧМ-2018, и тем самым зарядил команду) и не в тактике (хотя смог перестроить команду после потери главной звезды — Садьо Мане), а в предельной дисциплинированности, которой часто не хватает африканским командам.

У Сиссе есть кодекс поведения: по нему нельзя курить кальян и гулять по ночам

«Знаю, что меня называли Яйя Джамме (президент Гамбии 1996−2017 — Sports.ru), Гитлером, но я нормальный человек, — говорил Алиу Сиссе. — Если что-то не так, я говорю об этом, а не надеваю маску и улыбаюсь, будто все хорошо. Меня называли этими именами, но никто никогда не слышал, как именно я разговариваю с футболистами».

Не все футболисты счастливы работать с Сиссе — из-за кодекса поведения. Это набор правил для членов сборной. Некоторые из них — не шляться по ночам и не курить кальян.

Сенегал вырвал победу над Эквадором и вышел в плей-офф ЧМ
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«До того как пришел Сиссе, игроки могли гулять ночью по улице. У них была свобода, — рассказывает журналист Ньянг. — При Сиссе такое невозможно. В сборной все думают только о футболе. Тренировки — восстановление, никакой улицы. Только так!».

Из-за принципиальности Сиссе в сборной Сенегала не играли Демба Ба, Паписс Сиссе, Папи Джилободжи и другие яркие сенегальцы, которые привыкли к звездному статусу.

«Он говорил нам: “Я работаю вот так. Разрешаю тем, кто не согласен, уехать”, — анонимно рассказывал один из игроков сборной Сенегала.

Теперь в команде только те, кто готов идти с Сиссе до конца.

«Алиу Сиссе — победитель, — говорит Мусса Гейе, президент главного фан-клуба болельщиков Сенегала Le 12ème Gaindé. — Мы иногда общаемся, он очень хороший человек. Приятный, простой, с большим сердцем. Но при этом строг ко всему.

Посмотрите, как он играл! Он кричал даже на Эль-Хаджи Диуфа. И тренер такой же! К требовательности надо относиться с пониманием, потому что он приносит результат. Но он точно не диктатор. Просто в Сенегале любого требовательного и строгого тренера назовут диктатором. А Сиссе — въедливый».

И эта въедливость вернула Сенегалу счастье. Спустя 20 лет.

Ярослав Сусов

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1938
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1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
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