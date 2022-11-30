Алиу Сиссе — супергерой Сенегала. Капитан чудесной команды-2002 теперь вывел сборную в плей-офф как тренер

Главный тренер Сенегала Алиу Сиссе стал героем одного из главных мемов первой части ЧМ-2022.

«Почему Снуп Догг тренирует Сенегал?» — этот твит во время матча Сенегал — Нидерланды так разлетелся, что добил до самого Снуп Догга. Он репостнул шутку и добавил эмодзи футбольного мяча.

На самом деле Сиссе — один из самых жестких тренеров чемпионата мира. Футболисты анонимно называют его диктатором, а болельщики и журналисты обожают, потому что он сделал из расхлябанного Сенегала крепкую команду, которая вышла в плей-офф чемпионата мира. Спустя 20 лет после великого чемпионата мира-2002, где Сиссе тоже был звездой.

Сиссе — легенда Сенегала. Капитанил на ЧМ-2002 и чуть не вывел команду в плей-офф ЧМ-2018

Четыре года назад Сенегал больше всех грустил из-за невыхода в плей-офф ЧМ-2018. Африканцы заняли третье место в группе, но уступили Японии из-за желтых карточек (пострадали так первыми в истории). Сиссе сокрушался, но не ругал ФИФА и регламент чемпионата мира.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=195beba92a0650cb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&autoplay=1&id=456239036" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы не вышли из-за рейтинга фэйр-плей, но я все равно очень горжусь командой, — говорил он. — Нам хотелось пройти дальше, а если и вылететь, то из-за желтых карточек. Но такие правила, мы им следуем, их надо уважать».

Сиссе никогда не ругает правила. Потому что сам относится к ним максимально трепетно и построил сборную Сенегала на правилах и дисциплине.

«Алиу Сиссе — очень въедливый во всем, — говорит Sports.ru сенегальский журналист Мамаду Ньянг из Teranganeews.com. — У него характер победителя, он не может проиграть — не шутит и не веселится с футболистами».

Сиссе — легенда сенегальского футбола, а сейчас, вероятно, главный человек в его истории. В конце нулевых он выходил в «Лилле» и «ПСЖ», а в 2002-м был капитаном того самого Сенегала, добравшегося до четвертьфинала.

Двадцать лет спустя Алиу снова приближается к четвертьфиналу. Уже как тренер, который рулит каждым движением футболистов на поле. Он подсказывает, что делать на стандартах, управляет игрой.

«Когда команда проигрывает, не могу ни спать, ни есть, — говорил он Les Echos. — В такие моменты моя жизнь становится невыносимой. Я очень не люблю проигрывать».

Но главная сила тренера Сиссе — не в мотивации (хотя он плакал, говоря о важности ЧМ-2018, и тем самым зарядил команду) и не в тактике (хотя смог перестроить команду после потери главной звезды — Садьо Мане), а в предельной дисциплинированности, которой часто не хватает африканским командам.

У Сиссе есть кодекс поведения: по нему нельзя курить кальян и гулять по ночам

«Знаю, что меня называли Яйя Джамме (президент Гамбии 1996−2017 — Sports.ru), Гитлером, но я нормальный человек, — говорил Алиу Сиссе. — Если что-то не так, я говорю об этом, а не надеваю маску и улыбаюсь, будто все хорошо. Меня называли этими именами, но никто никогда не слышал, как именно я разговариваю с футболистами».

Не все футболисты счастливы работать с Сиссе — из-за кодекса поведения. Это набор правил для членов сборной. Некоторые из них — не шляться по ночам и не курить кальян.

Сенегал вырвал победу над Эквадором и вышел в плей-офф ЧМ 14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

«До того как пришел Сиссе, игроки могли гулять ночью по улице. У них была свобода, — рассказывает журналист Ньянг. — При Сиссе такое невозможно. В сборной все думают только о футболе. Тренировки — восстановление, никакой улицы. Только так!».

Из-за принципиальности Сиссе в сборной Сенегала не играли Демба Ба, Паписс Сиссе, Папи Джилободжи и другие яркие сенегальцы, которые привыкли к звездному статусу.

«Он говорил нам: “Я работаю вот так. Разрешаю тем, кто не согласен, уехать”, — анонимно рассказывал один из игроков сборной Сенегала.

Теперь в команде только те, кто готов идти с Сиссе до конца.

«Алиу Сиссе — победитель, — говорит Мусса Гейе, президент главного фан-клуба болельщиков Сенегала Le 12ème Gaindé. — Мы иногда общаемся, он очень хороший человек. Приятный, простой, с большим сердцем. Но при этом строг ко всему.



Посмотрите, как он играл! Он кричал даже на Эль-Хаджи Диуфа. И тренер такой же! К требовательности надо относиться с пониманием, потому что он приносит результат. Но он точно не диктатор. Просто в Сенегале любого требовательного и строгого тренера назовут диктатором. А Сиссе — въедливый».

И эта въедливость вернула Сенегалу счастье. Спустя 20 лет.