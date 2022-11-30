Главный тренер сборной Ирана: мы живём в мире, полном идиотизма, чепухи и лжи

«Мы живём в мире, полном идиотизма, чепухи, лжи. Исходящих от кого угодно, на основе любой информации или из анонимных источников. Я не профессионал в делах прессы — вам лучше знать. Но через два часа любой идиотизм становится правдой. Это прискорбно, но мы должны извлечь из этого урок.



Благодаря работе, единству в команде и беседам, которые у нас были, игроки постепенно адаптировались, осознали, кто они, за кого играют и какую миссию выполняют, когда надевают футболку сборной Ирана. И я очень горжусь откликом от них на поле», — приводит слова Кейруша A Bola.