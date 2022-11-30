Байден отреагировал на победу сборной США над Ираном на ЧМ-2022

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

Встреча американской и иранской сборных, которая прошла на стадионе «Эль-Тумама», завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из США, в составе которой гол забил Кристиан Пулишич (38-я минута). На матче присутствовало 42 127 зрителей.

«США — один, Иран — ноль! Игра окончена!», — позитивно отозвался Байден, чьи слова приводит пресс-служба Белого дома. Во вторник он находится с визитом в Мичигане, где ранее у него состоялось официальное выступление. Узнав о победе американской сборной, он вновь вышел на сцену и эмоционально возвестил о триумфе команды из США всем собравшимся.

«Это большая игра, парень. Когда я беседовал с тренером и игроками, я сказал: “Вы можете это сделать”. Они сделали это, Бог любит их», — добавил глава американской администрации.

До этого матча команды Ирана и США встречались на чемпионатах мира только однажды — в 1998-м в игре группового этапа победу одержали иранцы (2:1). Еще одна товарищеская встреча между соперниками завершилась вничью (1:1).