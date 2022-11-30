Сборная Бразилии будет играть с Камеруном резервным составом
Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите принял решение сыграть в матче 3-го тура группового этапа ЧМ с Камеруном резервным составом. Об этом сообщает Globo.
Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите принял решение сыграть в матче 3-го тура группового этапа ЧМ с Камеруном резервным составом. Об этом сообщает Globo.
Тренерский штаб принял такое решение из-за травм некоторых основных футболистов и турнирного положения — Бразилия гарантировала себе выход из группы с первого места.
Ранее сообщалось, что матч с Камеруном точно пропустит Неймар, Алекс Сандро и Данило (травмы). Также в команде есть футболисты с температурой и недомоганием.
Встреча Камерун — Бразилия состоится 2 декабря.