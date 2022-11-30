Единственный француз, который забил на ЧМ больше Мбаппе. Кто он?

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Если вы не успеваете считать голы Килиана Мбаппе, мы поможем — он уже второй бомбардир Франции в истории чемпионатов мира (7). Его финальный ориентир — Жюст Фонтен, который 64 года владеет уникальным достижением. На ЧМ-1958 Фонтен наколотил невероятные 13 голов — это до сих пор рекорд за один турнир.

Так много, что Фонтен даже в списке лучших бомбардиров за все ЧМ идет на четвертом месте, уступая лишь Мирославу Клозе (16), Роналдо (15) и Герду Мюллеру (14).

Больше Жюст на чемпионатах мира не забивал. И даже не играл на турнире.

Источник: Sports.ru

Как Фонтен забил 13 голов? Мог даже не выходить в основе.

24-летний Фонтен поехал на ЧМ в статусе лучшего бомбардира Лиги 1−1957/58 (34 гола, у второго места всего 23) лучшей команды Франции «Реймса». И ведь сыграл лишь в 26 матчах из 34 возможных, часть сезона потерял из-за операции на колене.

При этом Фонтен не был главным нападающим сборной Франции — до ЧМ он провел за нее лишь пять игр. Не должен был и появляться сразу в основе — вместе с Раймоном Копа и Роже Пьянтони ожидался Рене Блияр, игравший с Пьянтони и Фонтеном за триумфальный «Реймс». В двухсторонке перед турниром Блияр получил травму, и Фонтена передвинули в основу.

Франция заняла третье место и получала много комплиментов за яркий футбол. Шведская газета Svenska Dagbladet восхищалась: «В истории футбола сложно найти более элегантную команду». Фонтен не гарантировал изящество и эстетику. Возможно, он был самой простой и понятной частью команды. И точно самой эффективной.

Первый тур — хет-трик против Парагвая (7:3). Жюст забил первый, второй и пятый мячи.

Второй тур — дубль против Югославии (2:3). Открыл счет и сравнял на 85-й минуте, но Франция все равно проиграла.

Третий тур — гол против Шотландии (2:1). Сделал 2:0, в итоге мяч стал победным.

Четвертьфинал — дубль против Северной Ирландии (4:0). Жюст положил второй и третий мячи.

Полуфинал — гол против Бразилии (2:5). Сделал 1:1 на 9-й минуте, но дальше включился гений Пеле. Хет-триком осветил путь в финал.

Правда, Франция с 35-й минуты фактически играла вдесятером: капитан Робер Жонке получил травму и доигрывал с инъекцией новокаина. После матча ему диагностировали перелом малой берцовой кости. Суровое время.

Матч за третье место — покер против ФРГ (6:3).

Именно покер в последней игре сделал Фонтена лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, он обогнал венгра Кочиша, который четырьмя годами ранее забил 11 на ЧМ-1954.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/svVA7JiHUFQ" title="1958-Fontaine's 13 goals.mpg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Типаж Жюста понятен — эталонная девятка, чистый бомбардир, отлично бьющий обеими ногами. Хорошо решал моменты в одно касание, считался сильным игроком штрафной, при этом великолепно открывался за спины, поэтому был очень опасен и в быстрых атаках. Он хорошо выделялся на контрасте с Копа, который много играл в оттяжке. Фонтен и сам обозначал разницу: «Раймон организует атаки, а я их завершаю».

Футбольный историк Крис Фредди формулировал стиль игры Жюста: «Визуально его голы кажутся очень простыми. Но это лучший комплимент, который может получить нападающий».

Забавно, что Фонтен даже не попал в символическую сборную ЧМ-1958, хотя набрал больше всего голосов. Дело в том, что голоса примерно поровну разделились между Фонтеном на левом форварде и Фонтеном на правом форварде.

Почему Фонтен больше не играл на ЧМ? Он закончил в 27 из-за жутких травм

История Фонтена — не внезапная единичная вспышка. Он родился во Французском Марокко в семье француза и испанки с семью детьми. Жюст хулиганил в школе вплоть до серьезных выговоров и еще в Марокко начал играть в футбол за местную «Касабланку». В 1553-м его переманила «Ницца» — до получения Марокко независимости оставалось три года.

Там он выиграл чемпионат Франции-1955/56 и Кубок Франции-1953/54 и перешел в «Реймс», который к концу 50-х безальтернативно властвовал внутри страны. Фонтен вместе с клубом трижды был лучшим в лиге-1957/58, 1959/60, 1961/62, выигрывал Кубок Франции-1957/58, Суперкубок Франции-1958 и 1960. С Жюстом «Реймс» во второй раз дошел до финала Кубка европейских чемпионов-1958/59, но снова проиграл «Реалу» (0:2). В том турнире Фонтен стал лучшим бомбардиром с 10 мячами.

Он сверкал и во Франции. Уже упоминалась награда лучшему бомбардиру перед ЧМ — еще он был лучшим в сезоне-1959/60 и вторым в сезонах-1956/57 и 1958/59.

Так что Жюст — неотъемлемая часть сильнейшей команды Франции того времени, ее топ-форвард. Которому пришлось закончить карьеру в 28 лет.

Из-за травм. В марте 1960-го ивуариец Секу Туре в матче «Реймса» и «Сошо» влетел в Фонтена так, что тот получил двойной перелом большеберцовой кости на левой ноге. В январе 1961-го Жюсту опять сломали ту же ногу. Шансов продолжать уже не было. В сезонах-1960/61 и 1961/62 он отыграл лишь по восемь матчей — и даже в таких условиях забил аж девять голов.

В июле 1962-го 28-летний Фонтен провел последний матч.

Фонтен не пропал. Был лицом профсоюза и стал бизнесменом

Фонтен еще в 1961 году до завершения карьеры стал президентом UNFP — Национального союза футболистов Франции, первого профсоюза в местном спорте. Его идейным вдохновителем и куратором был Эжен Н’Жо Леа, соискатель докторской степени в области права. Эжена бесило, что никто не защищает права футболистов, из-за чего те получают мизерные зарплаты. К проекту примкнул юрист Жак Бертран, который и посоветовал Леа материализовать претензии в форму профсоюза.

Фонтен был скорее публичным лицом, благодаря которому проект сразу получил внимание. В его президентство, длившееся до 1964-го, не произошло серьезных изменений, зато потом UNFP сильно прогрессировал — особенно в вопросах зарплат футболистов.

Сам Жюст ушел в тренеры, он получил лицензию в 1962-м (как видите, у него всегда был готов план Б). Удивительно, что начал со сборной Франции — ему дали потренировать в двух товарищеских матчах в 1967-м и убрали после двух поражений. Еще работал в «ПСЖ» (поднял в элитный дивизион), «Тулузе» и сборной Марокко. Даже была бронза Кубка африканских наций-1980, но только де-юре — Фонтен не руководил командой на самом турнире из-за ДТП перед его началом. Обошлось.

`Дальше — спокойная жизнь: работа в adidas, попытки создать свой бренд одежды Justo Sport (мама всегда называла сына Жюсто, и имя закрепилось на всю жизнь) и владение двумя магазинами Lacoste в Тулузе, где он сейчас и живет — легенде 89 лет! Еще Фонтен органично чувствует себя в колумнистике и пишет о футболе для Lotofoot Magazine.

Точно не тот случай, когда топ-футболист ломается из-за обстоятельств и не находит себя после завершения карьеры.