Единственный француз, который забил на ЧМ больше Мбаппе. Кто он?
Жюст Фонтен наколотил 13 голов за один турнир.
Жюст Фонтен наколотил 13 голов за один турнир.
Если вы не успеваете считать голы Килиана Мбаппе, мы поможем — он уже второй бомбардир Франции в истории чемпионатов мира (7). Его финальный ориентир — Жюст Фонтен, который 64 года владеет уникальным достижением. На ЧМ-1958 Фонтен наколотил невероятные 13 голов — это до сих пор рекорд за один турнир.
Так много, что Фонтен даже в списке лучших бомбардиров за все ЧМ идет на четвертом месте, уступая лишь Мирославу Клозе (16), Роналдо (15) и Герду Мюллеру (14).
Больше Жюст на чемпионатах мира не забивал. И даже не играл на турнире.
24-летний Фонтен поехал на ЧМ в статусе лучшего бомбардира Лиги 1−1957/58 (34 гола, у второго места всего 23) лучшей команды Франции «Реймса». И ведь сыграл лишь в 26 матчах из 34 возможных, часть сезона потерял из-за операции на колене.
При этом Фонтен не был главным нападающим сборной Франции — до ЧМ он провел за нее лишь пять игр. Не должен был и появляться сразу в основе — вместе с Раймоном Копа и Роже Пьянтони ожидался Рене Блияр, игравший с Пьянтони и Фонтеном за триумфальный «Реймс». В двухсторонке перед турниром Блияр получил травму, и Фонтена передвинули в основу.
Франция заняла третье место и получала много комплиментов за яркий футбол. Шведская газета Svenska Dagbladet восхищалась: «В истории футбола сложно найти более элегантную команду». Фонтен не гарантировал изящество и эстетику. Возможно, он был самой простой и понятной частью команды. И точно самой эффективной.
Правда, Франция с 35-й минуты фактически играла вдесятером: капитан Робер Жонке получил травму и доигрывал с инъекцией новокаина. После матча ему диагностировали перелом малой берцовой кости. Суровое время.
Именно покер в последней игре сделал Фонтена лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, он обогнал венгра Кочиша, который четырьмя годами ранее забил 11 на ЧМ-1954.
Типаж Жюста понятен — эталонная девятка, чистый бомбардир, отлично бьющий обеими ногами. Хорошо решал моменты в одно касание, считался сильным игроком штрафной, при этом великолепно открывался за спины, поэтому был очень опасен и в быстрых атаках. Он хорошо выделялся на контрасте с Копа, который много играл в оттяжке. Фонтен и сам обозначал разницу: «Раймон организует атаки, а я их завершаю».
Футбольный историк Крис Фредди формулировал стиль игры Жюста: «Визуально его голы кажутся очень простыми. Но это лучший комплимент, который может получить нападающий».
Забавно, что Фонтен даже не попал в символическую сборную ЧМ-1958, хотя набрал больше всего голосов. Дело в том, что голоса примерно поровну разделились между Фонтеном на левом форварде и Фонтеном на правом форварде.
История Фонтена — не внезапная единичная вспышка. Он родился во Французском Марокко в семье француза и испанки с семью детьми. Жюст хулиганил в школе вплоть до серьезных выговоров и еще в Марокко начал играть в футбол за местную «Касабланку». В 1553-м его переманила «Ницца» — до получения Марокко независимости оставалось три года.
Там он выиграл чемпионат Франции-1955/56 и Кубок Франции-1953/54 и перешел в «Реймс», который к концу 50-х безальтернативно властвовал внутри страны. Фонтен вместе с клубом трижды был лучшим в лиге-1957/58, 1959/60, 1961/62, выигрывал Кубок Франции-1957/58, Суперкубок Франции-1958 и 1960. С Жюстом «Реймс» во второй раз дошел до финала Кубка европейских чемпионов-1958/59, но снова проиграл «Реалу» (0:2). В том турнире Фонтен стал лучшим бомбардиром с 10 мячами.
Он сверкал и во Франции. Уже упоминалась награда лучшему бомбардиру перед ЧМ — еще он был лучшим в сезоне-1959/60 и вторым в сезонах-1956/57 и 1958/59.
Так что Жюст — неотъемлемая часть сильнейшей команды Франции того времени, ее топ-форвард. Которому пришлось закончить карьеру в 28 лет.
Из-за травм. В марте 1960-го ивуариец Секу Туре в матче «Реймса» и «Сошо» влетел в Фонтена так, что тот получил двойной перелом большеберцовой кости на левой ноге. В январе 1961-го Жюсту опять сломали ту же ногу. Шансов продолжать уже не было. В сезонах-1960/61 и 1961/62 он отыграл лишь по восемь матчей — и даже в таких условиях забил аж девять голов.
В июле 1962-го 28-летний Фонтен провел последний матч.
Фонтен еще в 1961 году до завершения карьеры стал президентом UNFP — Национального союза футболистов Франции, первого профсоюза в местном спорте. Его идейным вдохновителем и куратором был Эжен Н’Жо Леа, соискатель докторской степени в области права. Эжена бесило, что никто не защищает права футболистов, из-за чего те получают мизерные зарплаты. К проекту примкнул юрист Жак Бертран, который и посоветовал Леа материализовать претензии в форму профсоюза.
Фонтен был скорее публичным лицом, благодаря которому проект сразу получил внимание. В его президентство, длившееся до 1964-го, не произошло серьезных изменений, зато потом UNFP сильно прогрессировал — особенно в вопросах зарплат футболистов.
Сам Жюст ушел в тренеры, он получил лицензию в 1962-м (как видите, у него всегда был готов план Б). Удивительно, что начал со сборной Франции — ему дали потренировать в двух товарищеских матчах в 1967-м и убрали после двух поражений. Еще работал в «ПСЖ» (поднял в элитный дивизион), «Тулузе» и сборной Марокко. Даже была бронза Кубка африканских наций-1980, но только де-юре — Фонтен не руководил командой на самом турнире из-за ДТП перед его началом. Обошлось.
`Дальше — спокойная жизнь: работа в adidas, попытки создать свой бренд одежды Justo Sport (мама всегда называла сына Жюсто, и имя закрепилось на всю жизнь) и владение двумя магазинами Lacoste в Тулузе, где он сейчас и живет — легенде 89 лет! Еще Фонтен органично чувствует себя в колумнистике и пишет о футболе для Lotofoot Magazine.
Точно не тот случай, когда топ-футболист ломается из-за обстоятельств и не находит себя после завершения карьеры.
Артем Денисов