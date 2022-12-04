Месси vs Марадона на ЧМ: Лео обогнал по голам, но у Диего трофей

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
18:00Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
22:00Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
тв
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
тв
5.12Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
09:34 (мск), источник: Sports.Ru

Месси vs Марадона на ЧМ: Лео обогнал по голам, но у Диего трофей

Сравниваем.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Забив Австралии, Лионель Месси обогнал Диего Марадону по голам на чемпионатах мира.


Лионель МессиДиего Марадона
Матчи на ЧМ (в основе)23 (21)21 (21)
Турниры54
Победы / ничьи / поражения15 / 3 / 512 / 4 / 5
С капитанской повязкой1616
Голы (с пенальти)9 (1)8
Ассисты68
Минут на гол225,6238,5
Минут на голевое действие112,8119,2
Обводки114105
Желтые / красные1 / 04 / 1
Лучший результатСеребро (2014)Золото (1986)

  • Лео обогнал Диего и по матчам — 23 против 21.
  • Главное достижение Марадоны пока так и не покорилось Лионелю: с ним Аргентина не выигрывала чемпионат мира. Этот турнир — последний шанс.
  • Кстати, эти легенды — не лучшие голеадоры Аргентины на ЧМ: Батистута забил 10.
  • Еще на прошлом турнире Месси обошел Марадону по обводкам, но уже наверняка не побьет рекорд: у Диего 53 обводки на ЧМ-1986. Но Лео тоже хорош: 46 на ЧМ-2014 — третий лучший результат в истории (после Марадоны и Жаирзиньо).
  • По ассистам Лео отстает не только от Марадоны, но и поляка Гжегожа Лято (у него 7). Правда, Диего большую часть статистики набил за один чемпионат: в победном 1986-м аргентинец забил 5 голов и отдал 5 ассистов. Для сравнения: в 1990-м (Аргентина заняла второе место) у Марадоны всего 2 ассиста и ни одного гола.

Месси на ЧМ

  • 2006. 3 матча, 1+1 Аргентина вылетела в четвертьфинале от Германии (1:1, 2:4 по пенальти), но Лео в этом матче не играл.
  • 2010. 5 матчей, 0+1 Вылетел в ¼ от Германии (0:4).
  • 2014. 7 матчей, 4+1 Дошел до финала, где проиграли Германии (0:1). Лео стал лучшим игроком турнира.
  • 2018. 4 матча, 1+2 Вылетел в ⅛ от Франции (3:4).
  • 2022. 4+ матча, 3+1 Вытащил матч с Мексикой, забил победный гол против Австралии.

Марадона на ЧМ

  • 1982. 5 матчей, 2 гола Аргентина вылетела из второго группового турнира, Марадона удалился в матче с Бразилией.
  • 1986. 7 матчей, 5+5 Аргентина выиграла турнир, Диего стал лучшим игроком.
  • 1990. 7 матчей, 0+2 Проиграл Германии в финале (0:1), Марадона получил «Бронзовый мяч» турнира.
  • 1994. 2 матча, 1+1 Аргентина проиграла в ⅛ Румынии (2:3), но уже без Марадоны: перед последним матчем в группе у Марадоны обнаружили положительный результат сразу на 5 веществ: эфедрин, норэфедрин, псевдоэфедрин, норпсевдоэфедрин и метилэфедрин. Его дисквалифицировали.

А вот кому они забивали.

Источник: Sports.ru
Источник: Sports.ru

  • У Марадоны 4 гола в плей-офф, у Месси — 1.
  • Оба не забивали на одном турнире: Марадона пропустил 1990-й, Месси — 2010-й. ‎

Руслан Копылов, Дмитрий Письменский

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Аргентина
2:1
Первый тайм: 1:0
Австралия
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1954
Швейцария
1
ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
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