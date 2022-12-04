Месси vs Марадона на ЧМ: Лео обогнал по голам, но у Диего трофей

Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала3.12.2022, 22:00 (МСК UTC+3)Ahmad bin Ali Stadium, 45032 зрителя
|Лионель Скалони
|Грэм Арнольд
|Лионель Месси(Николас Отаменди)
|35′
|Энцо Фернандес
|77′
|Хулиан Альварес
|57′
|23
|Эмилиано Мартинес
|1
|Мэтью Райан
|13
|Кристиан Ромеро
|4
|Кай Роулз
|19
|Николас Отаменди
|16
|Азиз Бехич
|7
|Родриго де Пауль
|19
|Гарри Суттар
|24
|Энцо Фернандес
|13
|Аарон Муй
|10
|Лионель Месси
|22
|Джэксон Ирвайн
15′
|8
|Маркос Акунья
71′
|2
|Милош Дегенек
38′71′
|3
|Николас Тальяфико
|5
|Фран Карачич
|26
|Науэль Молина
80′
|14
|Райли Макгри
58′
|4
|Гонсало Монтиэль
|10
|Айдин Хрустич
|17
|Алехандро Дарио Гомес
50′
|26
|Кеану Баккус
58′
|25
|Лисандро Мартинес
|23
|Крейг Гудвин
|20
|Алексис Макаллистер
80′
|7
|Мэттью Леки
71′
|14
|Эксекиэль Паласиос
|9
|Джейми Макларен
|9
|Хулиан Альварес
71′
|15
|Митчелл Дюк
71′
|22
|Лаутаро Мартинес
|21
|Гаранг Куол
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Шимон Марчиняк(Польша)
|Боковой судья
|Павел Сокольницки(Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич(Польша)
|ВАР
|Томаш Квятковски(Польша)
|Ассистент ВАР
|Марко Фриц(Германия)