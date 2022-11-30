ФИФА рассматривает возможность введения серий пенальти в матчах групповой стадии ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
18:002-й таймТунис0Франция0
Группа D
тв
18:002-й таймАвстралия0Дания0
Группа C
тв
22:00Не началсяПольшаАргентина
Группа C
тв
22:00Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
тв
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
тв
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
тв
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
тв
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
тв
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
тв
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
тв
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
тв
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
тв
3.12Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
26
2
Гана
23
3
Южная Корея
21
4
Уругвай
21
17:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ФИФА рассматривает возможность введения серий пенальти в матчах групповой стадии ЧМ-2026

ФИФА рассматривает возможность введения послематчевых серий пенальти на групповой стадии чемпионата мира-2026, утверждает The Athletic.

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Источник: AFP 2022

По информации источника, в случае ничейного результата в основное время будет проводиться серия пенальти. По ее итогам победившая команда сможет рассчитывать на бонусное очко.

ЧМ-2026 по футболу пройдет в Канаде, США и Мексике с 8 июня по 3 июля 2026-го. На мундиале впервые выступят 48 команд, а не 32. В финальной части турнира будут 16 групп по три команды в каждой.

Канада, Мексика и США на правах стран-хозяек ЧМ-2026 автоматически вышли в финальную стадию мундиаля.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
2010
ЮАР
1
Испания
Испания
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Германия
Германия
2014
Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
3
Нидерланды
Нидерланды
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