ФИФА рассматривает возможность введения серий пенальти в матчах групповой стадии ЧМ-2026

По информации источника, в случае ничейного результата в основное время будет проводиться серия пенальти. По ее итогам победившая команда сможет рассчитывать на бонусное очко.

ЧМ-2026 по футболу пройдет в Канаде, США и Мексике с 8 июня по 3 июля 2026-го. На мундиале впервые выступят 48 команд, а не 32. В финальной части турнира будут 16 групп по три команды в каждой.