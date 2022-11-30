Колониальное наследие африканцев и технологичность США. Сборные-аутсайдеры зажигают на ЧМ

Сенегал

Сборная Сенегала пробилась в плей-офф чемпионатов мира во второй раз в своей истории. Первый такой успех случился 20 лет назад, и тогда капитаном сенегальской сборной был Алиу Сиссе. С 2015 г. он возглавляет национальную команду, и с ним сборная Сенегала обрела стабильность, которой не может похвастаться, наверное, ни одна команда.

На чемпионате мира-2018 Сенегал не вышел из группы максимально обидным способом — при равенстве всех показателей африканцы уступили место в плей-офф Японии из-за большего количества желтых карточек. Тогда рейтинг фейр-плей был применен впервые в истории.

После этого Сенегал выиграл Кубок Африки и вновь отобрался в финальную часть чемпионата мира. Алиу Сиссе называют диктатором. Он железной рукой наладил в команде дисциплину — игровую и бытовую, ради чего даже отказывался от услуг некоторых известных игроков. Демба Ба и Паписс Сиссе — весьма заметные для Сенегала футболисты, но они не захотели разделять принципы главного тренера и оказались вне сборной.

Говорить о развитии сенегальского футбола как самостоятельной единицы не очень-то верно. Бывшая французская колония до сих пор тесно связана с метрополией. В колониальные времена все жители Сенегала получили французское гражданство, что затем облегчило им переезд в Европу.

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Во Франции родился капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали, автор победного гола в матче с Эквадором (2:1). Главный тренер французов Дидье Дешам как-то даже оговорился, включив Кулибали в число защитников своей команды. Калиду и на самом деле выступал за молодежную сборную Франции, но потом принял решение в пользу исторической родины. Родом из Франции голкипер Эдуар Менди, защитник Абду Диалло, полузащитник Пап Гуйе. Так что они стопроцентные воспитанники французской футбольной школы, а там работать с выходцами из Африки умеют.

Кроме того, многие футболисты сборной, которым выпало родиться в Сенегале, перебирались во Францию в юном возрасте. Одним из самых популярных точек на футбольной карте для таких игроков стал клуб «Мец», известный своей академией. Там начинали свою европейскую карьеру Садьо Мане, Исмаила Сарр, Пап Матар Сарр. Щедрые природные данные огранялись французскими педагогами.

Так было и раньше, но понадобилась еще и твердая воля тренера Сиссе, чтобы собрать в одну команду разбросанных по европейским клубам футболистов и подчинить их единым правилам и общим целям.

В ⅛ финала Сенегал вышел на Англию. Понятно, что африканской команде придется непросто. Но англичане уже показали, что у них есть определенные проблемы при вскрытии дисциплинированной обороны, при этом страстные сенегальцы несколько шансов в контратаках наверняка получат.

Марокко

Сборная Марокко в шестой раз принимает участие в финальной части чемпионатов мира. Лучшего результата команда добилась в 1986 г., когда сумела выйти в ⅛ финала. В Катаре команда близка к повторению этого успеха: в матче третьего круга ей достаточно сыграть вничью с Канадой, чтобы оставить за чертой плей-офф одну из авторитетных европейских сборных — Бельгию или Хорватию.

С Хорватией марокканцы сыграли вничью (0:0), а Бельгию сенсационно обыграли (2:0).

Чтобы понять особенность сборной Марокко, вновь нужно вернуться в историю. Страна получила независимость в 1956 г., а до этого была поделена между Францией и Испанией, за свои интересы в Марокко воевали немцы и британцы.

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Поэтому нет ничего удивительного в том, что главная звезда сегодняшней сборной Ашраф Хакими из «Пари Сен-Жермен» родился в Испании, оттуда же голкипер Мунир, отстоявший на ноль в матче с Бельгией.

Еще большее значение для футбольной сборной имело образование после второй мировой войны обширной марокканской диаспоры в Нидерландах. Там родились Хаким Зиеш («Челси»), Нуссаир Музруаи («Бавария») и форвард «Тулузы» Закария Абухляль, забивший в ворота бельгийцев второй мяч.

Голландская диаспора марокканцев, сейчас насчитывающая более 400 000 человек, и ранее исправно поставляла кадры в национальную команду. Впрочем, некоторые из футболистов, например, Халид Булахруз или Ибрагим Афеллай, выбирали играть за новую родину. В любом случае, марокканские футболисты сейчас — полноценные участники европейской футбольной жизни. Можно сказать, что Зиеш и Абухляль обыграли своих принципиальных соперников — бельгийских соседей.

США

Лучшим достижением сборной США на чемпионатах мира (если не принимать во внимание довоенную историю) был выход в четвертьфинал на полном сенсаций турнире 2002 г. Определенные параллели с чемпионатом в Японии и Корее можно провести и сейчас. Это второй турнир в Азии, и проводится он в нестандартные сроки. Целый набор непривычных для сильнейших команд факторов (время, климат, редкая политизированность турнира) дает больше шансов сборным «второго ряда».

Впрочем, в последние десятилетия и сам футбол в Штатах меняется в лучшую сторону. Американцы оставили за пределами плей-офф в Катаре Уэльс (1:1) и Иран (1:0) и сумели устоять в матче с одними главных фаворитов чемпионата — Англией (0:0).

В США перестали относиться к соккеру как к пятому колесу в телеге игровых видов спорта страны. И уже сейчас футбол обошел по популярности хоккей, а в скором времени вполне может обогнать и бейсбол. Средний возраст бейсбольного болельщика в стране составляет 57 лет, футболом интересуются люди в возрасте около 35 лет. В возрастной категории от 12 до 24 лет футбол занимает уверенное второе место.

Американцы стали активно интересоваться европейским футболом, о чем свидетельствуют рекордные контракты с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В августе организация заключила новое соглашение с американскими вещателями, по которому получит $1,5 млрд за трансляции в США еврокубков в следующие шесть лет. По сравнению с предыдущим контрактом сумма выросла более чем в два раза.

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Самые талантливые молодые американцы предпочитают перебираться в Европу уже в юном возрасте. Так, нынешний лидер сборной США Кристиан Пулишич переехал в дортмундскую «Боруссию», когда ему было 16 лет. Немецкий клуб считается прекрасным трамплином для дальнейшей карьеры, и в 2019 г. «Челси» выкупил Пулишича у «Боруссии» за 64 млн евро. Джованни Рейна накануне чемпионата мира исполнилось 20 лет, а он в «Боруссии» уже почти три года, и это точно не последняя остановка в его карьере.

Полузащитник Бренден Ааронсон европейскую карьеру начал с другого инкубатора для топов, «Зальцбурга», а нынешним летом пополнил состав «Лидса» за 33 млн евро. Защитник Сержинью Дест успел побывать в «Аяксе» и «Барселоне», а сейчас на правах аренды играет за «Милан». Форвард Уэстон Маккенни выступает за «Ювентус».

Однако в составе сборной немало игроков и из МЛС, что подтверждает тезис о бурном развитии лиги. Согласно исследованию Nielsen, интерес к лиге вырос с 2012 г. на 27%. Этому способствует отказ от проведения матчей на стадионах для американского футбола и строительство собственных арен, привлечение в лигу мировых звезд, пусть и не первой молодости, продуманные телеконтракты с национальным телевидением.

В ⅛ финала США сыграет с Нидерландами. Формально голландцы считаются фаворитом. Они в целом уверенно заняли первое место в группе А, но нужно понимать, что группа, в которой под первым номером был посеян Катар, — точно не самая сильная на турнире.

Австралия

Сохраняет шансы на плей-офф сборная Австралии. У представителей зеленого континента в активе есть победа над Тунисом (1:0), и в матче с датчанами им вполне может хватить ничьей.

В 2006 г. сборная Австралии перешла из Океании в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Австралийцы несколько раз подавали заявку в АФК, прежде чем она была удовлетворена. Их желание было понятно — в своем регионе Австралия самая большая страна с населением в 28 млн человек. Если бесконечно соревноваться с полинезийскими карликами, очень сложно рассчитывать на развитие футбола. Тогда как в Азии сложный многоступенчатый отбор, позволяющий держать сборную в тонусе. Кстати, начиная с 2006 г., Австралия не пропускала ни одного чемпионата мира, тогда как до этого сыграла на нем лишь однажды, в уже далеком 1974 г.

В Австралии футбол никогда не будет спортом номер один — конкурировать с регби и австралийским футболом просто нереально. Но все равно понемногу развивается. Его, по крайней мере, перестали пренебрежительно называть «спортом эмигрантов». Хотя, например, югославский след в австралийском футболе всегда был отчетливым. Так, и за нынешнюю сборную играет Айдин Хрустич, потомок боснийских беженцев.

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Образованная в 2004 г. А-Лига в настоящее время обрела устойчивость. В ней выступают 11 австралийских команд и одна новозеландская. Но большая часть игроков сборной все же выступает за границей — в основном, в английских и шотландских лигах.

Грэм Арнольд руководит командой на протяжении всего отборочного цикла, с 2018 г. Главные козыри достаточно возрастной австралийской сборной — сыгранность и боевитость. Игры в Премьер-лиге Шотландии или английском Чемпионшипе и рубка в азиатском отборе прекрасным образом формируют такие качества.

В матче с Данией австралийцам нечего терять. Невыход из группы не станет для них трагедией, а вот тренер датской команды Каспер Юльманн пожаловался, что на сборную оказывается огромное давление. Психологический фактор может стать решающим.