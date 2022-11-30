«Мир полон идиотизма, чепухи, лжи». Тренера Ирана сломал матч с США?

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
18:00ЗавершенТунис1Франция1
Группа D
тв
18:00ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
22:00Не началсяПольшаАргентина
Группа C
тв
22:00Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
тв
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
тв
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
тв
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
тв
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
тв
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
тв
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
тв
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
тв
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
тв
3.12Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Польша
24
2
Аргентина
23
3
Саудовская Аравия
23
4
Мексика
21
Группа D
1
Франция
26
2
Австралия
23
3
Дания
21
4
Тунис
21
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
26
2
Гана
23
3
Южная Корея
21
4
Уругвай
21
19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мир полон идиотизма, чепухи, лжи». Тренера Ирана сломал матч с США?

Первая отставка на чемпионате мира в Катаре.

Наверх
Источник: Чемпионат.com

Чемпионат мира в Катаре идёт уже 11 дней, и вот случилась первая отставка. Сборная Ирана выдала весьма противоречивое выступление и не смогла выйти из группы, а теперь ещё и осталась без главного тренера Карлуша Кейруша. Что же случилось?

Иран сначала разочаровал, а потом влюбил в себя всех

Помните первый матч иранцев на чемпионате мира? Мало кто ожидал, что игра с Англией будет настолько односторонней: Иран хоть и забил два, но пропустил шесть и влетел без шансов. Казалось, что после такого сборная уже не оживёт, но 2-й тур преподнёс сюрприз. Иранцы по делу прихлопнули Уэльс на последних минутах (2:0) и включились в борьбу за плей-офф.

А развязка случилась в 3-м туре, причём, как ожидалось, в самом политическом матче всего турнира. Игра с США складывалась в пользу американцев, но в концовке Иран всё же мог сравнивать счёт и выходить в ⅛ финала. Спасения не случилось, и Кейруш выступил на пресс-конференции с речью, полной разочарования:

«Футбольные боги благословят тех, кто забивает голы. К сожалению, мы этого не сделали. Перед матчем я говорил, что США были самой стабильной командой в первых турах. В нашей встрече они начали так же, как и в играх с Уэльсом и Англией. США были лучше, жёстче и быстрее нас, а ещё забили гол, и меня это совсем не удивило. Во втором тайме ситуация изменилась, мы подтянули владение мячом, стали создавать больше моментов и заслуживали забить хотя бы один раз. У США быстрые футболисты, и, когда вам противостоит “Феррари”, нужно перекрыть трассу. Именно это мы и сделали после перерыва. Мы играли лучше», — настаивал тренер.

Американцы не пустили Иран в плей-офф ЧМ
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Отставка Кейруша. Его сломал решающий матч?

Такое ощущение, что да. Вот другой фрагмент выступления тренера после матча с США. Здесь Кейруш, видимо, говорит об информации, публиковавшейся в СМИ. Хотя не совсем понятно, о чём именно идёт речь. Похоже, что о роли сборной во время политических противостояний.

«Мы живём в мире, полном идиотизма, чепухи, лжи. Исходящих от кого угодно, на основе любой информации или из анонимных источников. Я не профессионал в делах прессы — вам лучше знать. Однако через два часа любой идиотизм становится правдой. Это прискорбно, но мы должны извлечь из этого урок. Благодаря работе, единству в команде и беседам, которые у нас были, игроки постепенно адаптировались, осознали, кто они, за кого играют и какую миссию выполняют, когда надевают футболку сборной Ирана. И я очень горжусь откликом от них на поле», — сказал Кейруш.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что бы ни стояло за его словами, судя по всему, эмоции тренера относились не столько к его футболистам, сколько к внешним факторам. Возможно, имела значение информация CNN. Источник телеканала утверждал, что футболистам угрожали «жёсткостью и пытками» в отношении их семей в случае отказа петь гимн. Такая новость была распространена ещё до игры. Позже многие отметили, что иранские футболисты всё-таки спели гимн.

«Парни и дорогие друзья, нет ничего постыдного в том, чтобы не достигнуть своей мечты, пока вы боретесь за неё и делаете всё возможное. Я горжусь вами, вы снова были великолепны на поле и за его пределами. Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я считаю, что вы заслуживаете уважения. Желаю вам счастья, успехов и здоровья. Спасибо», — заявил напоследок португалец.

Михаил Рождественский

Иран
0:1
Первый тайм: 0:1
США
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «У ФИФА не было вариантов, кроме бана России». Мнение из Италии
Овечкин — зверь! Установил новый рекорд НХЛ, обогнав Гретцки
Главные темы
Первая отставка на чемпионате мира в Катаре
Почему сборные-аутсайдеры зажигают на ЧМ-2022
Единственный француз, который забил на ЧМ больше Мбаппе. Кто он?
Сиссе – герой Сенегала. Выходил из группы как игрок и как тренер
Стало известно о масштабном конфликте в сборной Бельгии по футболу
СМИ: футболиста сборной США доставили в больницу после матча ЧМ с Ираном
Сборная Бразилии будет играть с Камеруном резервным составом
Главный тренер сборной Ирана: мы живём в мире, полном идиотизма, чепухи и лжи
Сборная США вышла в плей-офф чемпионата мира в третий раз подряд
Шум и скандалы вокруг, но не на поле. США выиграли у Ирана схватку за плей-офф
Англия снова похожа на фаворита. Стоило лишь освежить состав
Сборная Англии седьмой в истории забила 100 голов на чемпионатах мира
Сборная США победила иранцев и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1966
Англия
1
Англия
Англия
2
ФРГ
ФРГ
3
Португалия
Португалия
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2014
Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
3
Нидерланды
Нидерланды
Кадр дня
Иран проиграл США и вылетел с чемпионата мира
Еще две сборные вышли в плей-офф чемпионата мира-2022
Сборная Англии разгромила Уэльс и вышла в плей-офф с первого места
Сенегал справился без Мане и вышел в плей-офф ЧМ. Африканцы наказали Эквадор за пассивность
Стефани Фраппар стала первой женщиной, назначенной главным арбитром матча мужского ЧМ
Болельщики освистали гимн Ирана перед матчем чемпионата мира с США
Уэльс — Англия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Иран — США: команды огласили стартовые составы на матч
Капитан сборной Мексики заступился за Месси после угроз Альвареса
Викторина
Правда или вымысел. Необычные факты о чемпионатах мира по футболу
Катар первым проиграл 3 матча на домашнем ЧМ и установил антирекорд по пропущенным голам для хозяев — 7
«Фанатов» сборной Катара на ЧМ вербовали в других странах. И тренировали несколько месяцев
Сборная Сенегала по футболу вышла в ⅛ финала чемпионата мира в Катаре
Нидерланды уверенно обыграли Катар и вышли в плей-офф чемпионата мира
Главный тренер сборной Польши: я думал о том, как остановить Месси, 18 лет
Эквадор — Сенегал: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
«Волосы бога». Роналду требует записать гол Уругваю на него, ФИФА — против
Сегодня Англия и Уэльс могут выкинуть друг друга с ЧМ. А почему они вообще играют в футбол отдельно?
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
19Американцы не пустили Иран в плей-офф ЧМ
14Сенегал вырвал победу над Эквадором и вышел в плей-офф ЧМ
16Фантомный гол Роналду помог Португалии победить Уругвай
17Бразильцам хватило одного мяча, чтобы обыграть Швейцарию
14Град голов продолжается! Гана победила Корею
13Испания и Германия выдали увлекательную ничью
12Хорваты разгромили симпатичную сборную Канады
12Бельгия уже не та. Марокко добывает сенсационную победу
15Месси зажег свою сборную. Аргентина обыграла Мексику
14Дубль Мбаппе принес Франции победу в игре с Данией
Лев Яшин на ЧМ-1966: последний подвиг великого вратаря
ФИФА заявила, что Роналду не коснулся мяча при 1-м голе Уругваю. Это определили с помощью датчика
Дешам назвал слухами возможное возвращение Бензема в состав сборной Франции на ЧМ-2022
Футболисты сборной Бельгии обвиняют друг друга в неудачах на ЧМ. Что не так с этим золотым поколением?
ФИФА проанализирует гол Бруну, чтобы оценить, не забил ли его Роналду
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
Вратарь Онана покинул расположение сборной Камеруна на ЧМ, сообщают СМИ
Звезду Камеруна выгнали с мундиаля. Непомнящий так же поступил в 1990-м
Иран и США сразятся за выход в плей-офф, Катар может устроить сенсацию. Что решается сегодня на ЧМ-2022
Иран требует отстранить США, Германию разносят за повязки One Love. Мировые СМИ — о новых скандалах ЧМ
Самый политизированный матч в истории? США и Иран ждет война
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь