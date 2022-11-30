Австралия обыграла Данию и впервые за 16 лет вышла в плей-офф ЧМ
ДОХА, 30 ноя — РИА Новости. Сборная Австралии по футболу обыграла команду Дании в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
ДОХА, 30 ноя — РИА Новости. Сборная Австралии по футболу обыграла команду Дании в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
Встреча группы D, прошедшая в среду на стадионе «Эль-Джануб», завершилась со счетом 1:0 в пользу австралийцев. Единственный мяч на 60-й минуте забил Мэттью Леки.
Сборная Австралии стартовала на чемпионате мира в Катаре с крупного поражения французам (1:4), однако после команда одержала две победы и заняла в итоге второе место в таблице группы D (6 очков). Австралийцы вышли в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории, впервые это произошло в 2006 году — тогда команда играла под руководством бывшего главного тренера сборной России Гуса Хиддинка. Сборная Австралии 3 декабря сыграет с победителем группы C.
Сборная Дании, полуфиналист Евро-2020, завершила выступление на чемпионате мира, заняв последнее место в группе (1 очко).