Австралия обыграла Данию и впервые за 16 лет вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Австралии стартовала на чемпионате мира в Катаре с крупного поражения французам (1:4), однако после команда одержала две победы и заняла в итоге второе место в таблице группы D (6 очков). Австралийцы вышли в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории, впервые это произошло в 2006 году — тогда команда играла под руководством бывшего главного тренера сборной России Гуса Хиддинка. Сборная Австралии 3 декабря сыграет с победителем группы C.