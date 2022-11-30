У Франции нет резерва: Тунис сенсационно победил, но не попал в плей-офф

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Тотальная ротация Дешама

Французам от этого матча ничего не было нужно. Только гиперфантастический сценарий мог лишить действующих чемпионов мира первого места в группе, но не в плей-офф. Поэтому ожидалось, что Дидье Дешам перетасует состав: у «Трехцветных» и так самая пострадавшая от травм сборная, поэтому рисковать другими лидерами перед ⅛ финала было нельзя.

Впрочем, многие рвались в бой. Например, Мбаппе не хотел пропускать встречу с Тунисом, так как уже забил три мяча и имеет неплохие шансы на «Золотую бутсу». Но из-за небольших проблем со здоровьем главную звезду Франции все-таки решили оставить в запасе.

И ладно, если бы отдохнуть дали одному Мбаппе и еще паре футболистов основы. Но Дешам устроил основательную ротацию: после игры с Данией в стартовом составе оказалось сразу девять изменений. Нетронутыми остались лишь Варан и Тчуамени. Даже в воротах произошли изменения: вечный Манданда вышел вместо Ллориса. В нападении появился форвард «Айнтрахта» Коло Муани, а защитник «Монако» Дисаси вообще дебютировал за сборную — и это в матче чемпионата мира!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d4970d4cdd2f62e3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239017" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уязвимый левый фланг и давление африканцев

Состав французов по именам все еще выглядел сильнее тунисского, однако не был сыгранным. На левом фланге обороны вообще вышел Камавинга — для полузащитника «Реала» это нетипичная позиция, хотя в паре товарищеских матчей Дешам его там наигрывал. Но выхода не было: Люка Эрнандес травмирован, Тео дали отдохнуть, а больше левшей в этом составе не нашлось.

Разумеется, именно на левый фланг французов в основном давила арабская сборная. И Камавинга с трудом справлялся с давлением мотивированного противника. Тунис вообще играл с удвоенным настроем: во-первых, только три очка могли вывести его в плей-офф, а во-вторых, в соперниках была бывшая метрополия — сразу десять тунисских игроков родились во Франции.

Один из них — второй бомбардир в истории сборной Вахби Хазри. Он по неясным причинам оставался в запасе в первых двух турах, но тут появился и существенно преобразил атаку африканской команды.

В целом Тунис играл намного смелее, чем в первых двух встречах. Достаточно сказать, что в первой половине первого тайма африканцы владели мячом 55% времени. Появлялись и моменты: Гандри даже забил, но гол отменили из-за офсайда, а Хазри чуть не послал мяч в ворота прямо с углового.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1a463a2222f7aa0d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239020" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Две минуты на втором месте

Во второй половине тайма дубль Франции наладил владение, но ничего опасного так и не создал — только Коман выжал полумомент. А Тунис осыпал штрафную Манданда подачами с угловых. Да и после перерыва продолжил делать то же самое. Как и в начале первого тайма, в стартовые минуты второго Тунис играл первым номером и на 58-й минуте все-таки забил — отличился тот самый Хазри.

Многочисленные арабские болельщики были счастливы. Тунис не только забил лучшей сборной предыдущего чемпионата мира, но и забрался на второе место. Однако радость быстро улетучилась: примерно через две минуты в параллельной встрече Австралия забила Дании, и африканцы снова оказались за чертой плей-офф.

При счете 0:1 Дешам понял, что переборщил. Уступать Тунису даже в таком положении если не позорно, то неприятно. Поэтому на поле стали выходить привычные лица: Мбаппе, Рабьо, Гризманн, Дембеле. Естественно, давление на ворота Дамена значительно усилилось. Голкипер и защитники тунисцев не без труда, но справлялись с европейскими звездами. Хотя тот же Мбаппе мог забивать дважды.

В добавленное время скамейка Туниса уже смотрела не на поле, а следила за трансляцией параллельной встречи, где африканцам требовалась ничья. Но Австралия выстояла. Тунис тоже — эта победа для него во многом легендарна, хоть и не принесла желаемого результата.

Крутые эмоции африканцы все равно получили: за десять секунд до истечения добавленного времени Гризманн, казалось, сравнял счет, но после долгого просмотра повтора гол все же отменили.