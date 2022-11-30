Дешам — о поражении Франции Тунису: «Мои решения помогут нам через четыре дня»

«У нас были некоторые трудности из-за выбора, который я сделал перед этой встречей. Однако эти решения должны помочь нам через четыре дня. Некоторые игроки рисковали получить травму, а мы только что сыграли два очень напряженных матча. Также мы позволили запасным поучаствовать в матче чемпионата мира. Мы достигли цели, и сейчас нам нужно восстанавливать свои силы. Теперь начнется совсем другое соревнование», — приводит слова Дешама Get French Football News.