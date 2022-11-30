Голкипер сборной Польши Щенсны отбил пенальти во втором матче ЧМ-2022 подряд
Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны отбил пенальти в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 против Аргентины.
Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны отбил пенальти в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 против Аргентины.
В конце первого тайма он справился с ударом лидера аргентинской сборной Лионеля Месси.
Отметим, что Щенсны отбил пенальти во втором матче ЧМ-2022 подряд. Ранее он выручил свою команду в матче второго тура с Саудовской Аравией (2:0).