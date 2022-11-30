Чемпион мира по боксу Альварес извинился перед Месси за «неуместные замечания»

Сборная Мексики 26 ноября уступила со счетом 0:2 в матче с командой Аргентины в матче группового этапа чемпионат мира в Катаре. Альварес счел, что Месси после победы «протирает пол» в раздевалке футболкой национальной команды Мексики, и потребовал проявить уважение к своей стране. Его публикации в «Твиттере» получили сотни тысяч отметок «мне нравится».

«В последние дни я был сам не свой из-за сильных чувств и любви к моей родине, и я сделал неуместные замечания, поэтому я хочу извиниться перед Месси и народом Аргентины, — написал Альварес в своем “Твиттере”. — Каждый день мы все учимся чему-то новому, в этот раз была моя очередь».

Альваресу 32 года, ему принадлежит звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. В послужном списке спортсмена в настоящее время 58 побед (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.