Роналду не тренировался вместе со сборной Португалии накануне матча с Южной Кореей

37-летний форвард не участвовал в занятии общей группы национальной команды, а провёл самостоятельную тренировку в зале. Отмечается, что это не связано с проблемами со здоровьем.



Сборная Португалии обеспечила себе выход в ⅛ финала чемпионата мира, во втором туре обыграв команду Уругвая (2:0). В первом матче подопечные Фернанду Сантуша оказались сильнее Ганы (3:2).



Португалия занимает первое место в группе H, набрав шесть очков. Следом идёт Гана с тремя очками, затем — Уругвай и Южная Корея (по 1 очку).



Роналду на текущем чемпионате мира забил один мяч — в ворота сборной Ганы с пенальти.