Сборная Аргентины вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре

Футбол, Чемпионат мира, Группа C30.11.2022, 22:00 (МСК UTC+3)Stadium 974, 44089 зрителей
|Чеслав Михневич
|Лионель Скалони
|Алексис Макаллистер(Науэль Молина)
|46′
|Хулиан Альварес(Энцо Фернандес)
|67′
|1
|Войцех Щенсны
|23
|Эмилиано Мартинес
|2
|Мэтти Кэш
|13
|Кристиан Ромеро
|14
|Якуб Кивер
|19
|Николас Отаменди
|15
|Камиль Глик
|26
|Науэль Молина
|20
|Петр Зелиньски
|7
|Родриго де Пауль
|9
|Роберт Левандовски
|10
|Лионель Месси
|18
|Бартош Берешиньски
72′
|8
|Маркос Акунья
49′59′
|3
|Артур Енджейчик
|3
|Николас Тальяфико
|6
|Кристиан Белик
62′
|11
|Анхель Ди Мария
59′
|8
|Дамьян Шиманьски
|5
|Леандро Паредес
|10
|Гжегож Крыховяк
78′83′
|20
|Алексис Макаллистер
83′
|23
|Кшиштоф Пентек
|16
|Тьяго Альмада
|24
|Пшемыслав Франковски
46′
|24
|Энцо Фернандес
79′
|13
|Якуб Каминьски
|6
|Херман Пеццела
|16
|Кароль Свидерски
46′
|9
|Хулиан Альварес
79′
|26
|Михал Скурась
|22
|Лаутаро Мартинес
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|23
|0
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|9
|6
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Данни Маккели(Нидерланды)
|Боковой судья
|Хессел Стегстра(Нидерланды)
|Боковой судья
|Ян де Врис(Нидерланды)
|ВАР
|Пол ван Букел(Нидерланды)
|Ассистент ВАР
|Бастиан Данкерт(Германия)