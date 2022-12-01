Сборная Аргентины вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре

Сборная Аргентины вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре

ДОХА, 30 ноября. /ТАСС/. Сборная Аргентины со счетом 2:0 обыграла команду Польши в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре и вышла в плей-офф турнира. Встреча прошла в среду на арене «Стадион-974» в Дохе в присутствии 44 089 зрителей.