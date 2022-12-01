Сборная Аргентины обыграла команду Польши в матче чемпионата мира

Встреча группы С, прошедшая на стадионе «974», завершилась со счетом 2:0. Отличились Алексис Макаллистер (46-я минута) и Хулиан Альварес (67). На 39-й минуте голкипер сборной Польши Войцех Щенсный отразил 11-метровый удар в исполнении Лионеля Месси.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места в группе вышла в плей-офф турнира. Команда Польши (4 очка) стала второй и также отобралась в ⅛ финала. Команда Мексики (4) стала третьей, уступив полякам по разнице мячей. Сборная Саудовской Аравии (3) заняла четвертое место в таблице.