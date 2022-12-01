Сборная Мексики не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира

Встреча группы C, прошедшая на стадионе «Лусаил Айконик», завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. В составе победителей голы забили Энри Мартин (47-я минута) и Луис Чавес (52). У команды Саудовской Аравии отличился Салим аль-Давсари (90+5).

Сборная Мексики набрала 4 очка и заняла третье место в турнирной таблице. Команда не сумела выйти в плей-офф турнира, уступив полякам, также набравшим 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей. Команда Саудовской Аравии с 3 очками заняла последнее место в группе и также завершила выступление на турнире.