Сборная Мексики не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира
ДОХА, 1 дек — РИА Новости. Сборная Мексики обыграла команду Саудовской Аравии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
ДОХА, 1 дек — РИА Новости. Сборная Мексики обыграла команду Саудовской Аравии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
Встреча группы C, прошедшая на стадионе «Лусаил Айконик», завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. В составе победителей голы забили Энри Мартин (47-я минута) и Луис Чавес (52). У команды Саудовской Аравии отличился Салим аль-Давсари (90+5).
Сборная Мексики набрала 4 очка и заняла третье место в турнирной таблице. Команда не сумела выйти в плей-офф турнира, уступив полякам, также набравшим 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей. Команда Саудовской Аравии с 3 очками заняла последнее место в группе и также завершила выступление на турнире.
Первое место в группе заняла сборная Аргентины (6 очков). В ⅛ финала аргентинцы сыграют с командой Австралии, сборная Польши встретится с французами.