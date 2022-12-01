Месси ужасно бьет пенальти — есть три версии, почему. На ЧМ-2022 Лео опять облажался

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Сборная Аргентины упустила отличный шанс открыть счет первом тайме ключевого для себя матча ЧМ-2022 — против Польши. Судья поставил спорный пенальти после того, как Войцех Щенсны пальцами рук случайно задел Месси. Лео подошел к точке и в очередной раз не реализовал одиннадцатиметровый — польский кипер парировал удар аргентинца.

Ранее, Лео уже забивал гол с пенальти на этом мундиале. Однако, если вы хорошо знаете Месси, то наверняка предчувствовали — в этот раз он точно промахнется. Ведь аргентинец, пожалуй, худший пенальтист среди топ-игроков.

Думаете, это преувеличение? Вот статистика:

За всю карьеру Месси реализовал 106 одиннадцатиметровых из 137 (77.37%). У других топов этот показатель значительно выше — у Роналду (83.43%), у Жоржиньо (85.42%), а у Левандовского (88.75%).

Месси не забивает пенальти в важнейших матчах: в полуфинале ЛЧ против «Челси» в 2012-м («Барса» вылетела), в послематчевой серии финала Кубка Америки-2016 против Чили (Аргентина проиграла), на ЧМ-2018 в игре с Исландией (ничья, Аргентина с трудом вышла из группы), в ⅛ финала ЛЧ против «ПСЖ» в 2021-м («Барса» вылетела).

Месси — лидер по количеству нереализованных пенальти в 21-м веке.

За последние два сезона Лео реализовал 11 пенальти из 16. Это всего лишь 68,75%. То есть почти каждый третий удар аргентинец мазал.

В феврале нынешнего года Лионель повторил антирекорд Тьерри Анри, не реализовав пятый пенальти в ЛЧ — в матче «ПСЖ» против «Реала» (1:0).

Месси, разумеется, в курсе своей слабой стороны. В 2018-м он сам признавался, что плохо исполняет пенальти.

«Есть некоторые моменты игры, в которых я должен стать лучше. Например, я должен больше тренировать пенальти», — говорил аргентинец.

Но почему же Лео так плохо бьет с точки?! Есть три возможные причины:

Первую из них озвучивал сам Месси. Он намекнул на то, что его удары легче предсказать из-за повышенного внимания: «Я штатный пенальтист — поэтому голкиперы и знают намного больше о том, как я могу пробить», — жаловался Месси. Эту версию подтвердил сначала вратарь Исландии Ханнес Халльдоурссон — на ЧМ-2018, а затем кипер Польши Войцех Щенсны. Перед матчем с Аргентиной каждый из них говорил, что долго изучал манеру исполнения пенальти Лео и догадывается, куда Месси будет бить.

Вторая причина — неправильная техника исполнения стандартных ударов. Над ней с Лео работал Фернандо Синьорини — помощник Диего Марадоны в сборной Аргентины. «Слушай, когда ты бьешь, то не убирай ногу от мяча слишком быстро, иначе он просто не поймет, что ты от него хочешь», — говорил Синьорини Месси.

Третья причина — психология. На нее советовал обратить внимание британский журналист и автор книги «12 ярдов: искусство и психология идеального пенальти» Бен Литтлтон. «Ему следует признать, что существует проблема и решить ее. Опасается ли он до матча, что в нем придется бить пенальти? Какие у него привычки перед ударом? Смотрит ли он на судью до свистка? Одинаковое ли число шагов перед ударом он совершает? Делает ли глубокий вдох, прежде чем начать разбег? Ему нужно совершенствовать технику исполнения и определиться со стратегией — либо ждать пока вратарь дернется первым, либо бить независимо от движений кипера. Это можно сделать. Забавная суть пенальти заключается в том, что в них самый экстраординарный футболист может выглядеть заурядно. Даже Диего Марадона промазал пять пенальти подряд».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=be6511e3760878d0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239022" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, несмотря на советы и регулярную практику исполнения стандартов, Месси все так же регулярно бьет с одиннадцати метров и мажет.

Лео пора, наконец, понять: он — гениальный футболист, но заурядный пенальтист. Нужно быть честным с собой и признать: исполнять одиннадцатиметровые на топовом уровне он уже никогда не научится.