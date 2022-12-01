Месси ужасно бьет пенальти — есть три версии, почему. На ЧМ-2022 Лео опять облажался
Его статистика — кошмар!
Его статистика — кошмар!
Сборная Аргентины упустила отличный шанс открыть счет первом тайме ключевого для себя матча ЧМ-2022 — против Польши. Судья поставил спорный пенальти после того, как Войцех Щенсны пальцами рук случайно задел Месси. Лео подошел к точке и в очередной раз не реализовал одиннадцатиметровый — польский кипер парировал удар аргентинца.
Ранее, Лео уже забивал гол с пенальти на этом мундиале. Однако, если вы хорошо знаете Месси, то наверняка предчувствовали — в этот раз он точно промахнется. Ведь аргентинец, пожалуй, худший пенальтист среди топ-игроков.
Думаете, это преувеличение? Вот статистика:
Месси, разумеется, в курсе своей слабой стороны. В 2018-м он сам признавался, что плохо исполняет пенальти.
«Есть некоторые моменты игры, в которых я должен стать лучше. Например, я должен больше тренировать пенальти», — говорил аргентинец.
Но почему же Лео так плохо бьет с точки?! Есть три возможные причины:
Впрочем, несмотря на советы и регулярную практику исполнения стандартов, Месси все так же регулярно бьет с одиннадцати метров и мажет.
Лео пора, наконец, понять: он — гениальный футболист, но заурядный пенальтист. Нужно быть честным с собой и признать: исполнять одиннадцатиметровые на топовом уровне он уже никогда не научится.
В этот раз провал Месси не помешал сборной — благодаря голам Мак Аллистера и Альвареса Аргентина обыграла Польшу и выщла из группы с первого места. Однако, пожалуй, для аргентинцев будет лучше, если с точки начнет бить кто-нибудь другой.