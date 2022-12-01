Невероятная драма Мексики! Почти вышли в плей-офф, но вылетели и прервали невероятную серию

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Про удивительную серию сборной Мексики, которая на семи чемпионатах мира подряд, начиная с турнира 1994 года в США, выходит из группы и так же стабильно вылетает в ⅛ финала, сказано достаточно. Идентичным достижением — семь проходов в следующий раунд подряд — на этом временном отрезке может похвастать только Бразилия (а на ЧМ-2022 уже случился и восьмой). Всегда проходили в плей-офф и Нидерланды, но оранжевые пропускали ЧМ-2002 и ЧМ-2018. А так на групповой стадии срезались хоть раз все топ-сборные — Германия, Франция, Испания, Италия, Англия, Португалия, Аргентина, Уругвай.

Своя история успеха есть и у Саудовской Аравии, которая также засветилась в плей-офф чемпионата мира — причем на ЧМ-1994, когда это случилось, аравийцы ненароком обидели сборную России. Команда Павла Садырина тогда заняла третье место в группе, которое при формуле с 24 участниками было полупроходным, как сейчас на чемпионатах Европы, и ждала, как сыграют остальные. Надежда в том числе была и на матч Бельгия — Саудовская Аравия: нужна была победа «красных дьяволов». Но выиграли саудовцы — 1:0, а Саид Овайран забил один из самых красивых голов того турнира, накрутив полсостава бельгийцев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=82cf58bc542c8a10&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239043" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Поверить в такой обидный исход было трудно, и казалось, что Бельгия, к тому моменту уже обеспечила себе выход в плей-офф, уступила специально, лишь бы выбить с чемпионата мира Россию, а защитники специально расступались перед Овайраном. Правда, делать это «красным дьяволам» не было никакого резона: из-за этого поражения в ⅛ финала они попали на Германию. И только потом в детское сознание ворвалась простая истина, с которой пришлось смириться на долгие годы: боление за сборную России на большом турнире всегда (ну, почти) связано со страданием.

Победа нужна была Саудовской Аравии и на этот раз. Ничья тоже оставляла шансы на выход в ⅛ финала, но тогда приходилось надеяться на подходящий результат в параллельном матче между Аргентиной и Польшей. Например, на победу поляков, хотя были и другие варианты. Мексика же должна была только выигрывать, и то не факт, что это позволило бы продлить невероятную серию — нужно было в любом случае смотреть, что у соперников.

Все это позволяло рассчитывать, что команды не будут катать вату и терпеливо чего-то выжидать, а включатся сразу. Поначалу так и случилось — уже в 8-й минуте Мексика и Саудовская Аравия обменялись ударами в створ, причем попытка Алексиса Веги была очень опасной.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=bf6bd8ebbede248a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239038" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но довольно быстро стало понятно, что обоюдоострой перестрелки не будет. Мексика забрала мяч (процент владения стабильно был в районе 70%) и начала методичное давление, раскачивая оборону саудовцев. Те героически держались, играя максимально самоотверженно. Так, из 11 попыток мексиканцев в первом тайме пять оказались заблокированными. Плюс Саудовской Аравии на этом чемпионате мира не везет с травмами. В матче с Аргентиной вылетели Ясир Аль-Шахрани, которому сломал челюсть собственный вратарь, а также капитан Салман Аль-Фарадж. А с Мексикой уже в первом тайме попросил замену правый защитник Али Аль-Болеахи, который на ровном месте неудачно подвернул ногу.

Понятно, что обе команды вынуждены были оглядываться на матч Аргентины и Польши, и гол Алексиса Макаллистера, забитый в самом начале второго тайма, заставлял Мексику выпрыгивать из штанов — при таком раскладе нужно было побеждать с разницей «+3», да и саудовцев ничья теперь уже не устраивала.

Новости со стадиона «974» очевидно взбодрили Мексику, которая начала оперативно решать свою грандиозную задачу. Помогли стандарты: после углового Энри Мартин забил с паса пяткой так и не доехавшего до «Динамо» Сесара Монтеса, а Луис Чавес положил настоящую бомбу со штрафного — метров с 26−28, точно в верхний угол!

А когда в параллельном матче счет стал 2:0 в пользу Аргентины, все оказалось очень близко к римейку истории с ЧМ-2018, когда Япония обошла Сенегал за счет меньшего числа штрафных баллов. На месте африканцев оказалась Мексика — при абсолютно равных показателях с Польшей (разность мячей 2−2 и ничья в очной встрече) она уступала ей из-за большего числа желтых карточек. Мексиканцам нужно было либо самим забивать третий гол, либо надеяться, что это сделает Аргентина.

Но ни того, ни другого не случилось, хотя моментов у Мексики было достаточно. Два их гола были отменены из-за положения вне игры, и сейчас, когда на этом чемпионате мира есть полуавтоматическая система определения офсайда, к этим решениям не придерешься (хотя оба раза все было более или менее ясно). Окончательно же похоронил Мексику Салем Аль-Давсари, забивший в контратаке. Хотя вряд ли мексиканцам легче оттого, что вылетели они из-за разности мячей, а не большего числа желтых карточек.