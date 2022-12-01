Польша трусливо обороняла 0:2 с Аргентиной, чтобы выйти в плей-офф по правилу фэйр-плей. Что это такое?

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии

На чемпионате мира в группе C могла сложиться редкая для футбольных турниров ситуация. Для определения команды, которая выходит в плей-офф, чуть не пришлось считать количество желтых карточек (правило фэйр-плей) — и лишь гол Саудовской Аравии в добавленное время предотвратил такой неожиданный поворот. Что же произошло?

Напомним счета матчей в группе:

1-й тур: Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2, Мексика — Польша — 0:0

2-й тур: Польша — Саудовская Аравия — 2:0, Аргентина — Мексика — 2:0

3-й тур: Польша — Аргентина — 0:2, Саудовская Аравия — Мексика — 1:2.

Перед последним туром было множество раскладов — на ⅛ финала претендовали все сборные. По ходу матчей в начале вторых таймов повели аргентинцы и мексиканцы, что привело к равенству очков у сборной из Центральной Америки и у Польши — по четыре. Надо было считать дополнительные показатели, которые на этом ЧМ следующие:

— разность мячей по итогам всех матчей в группе;

— количество забитых голов по итогам всех матчей в группе;

— количество очков, набранных в очных матчах;

— разность мячей в очных матчах;

— количество забитых голов в очных матчах между ними;

— наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка — 1 очко, удаление за две желтые карточки — 3 очка, прямая красная карточка — 4 очка, желтая и затем прямая красная карточка — 5 очков);

— жеребьевка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6d729faa0a6210d8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239051" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До 67-й минуты во встрече Польша — Аргентина все было просто: у европейцев разность мячей 2−1, у Мексики 2−2. Но после гола Хулиана Альвареса в ворота Войцеха Щенсны две команды сравнялись — и пришлось считать желтые карточки.

До 3-го тура у Мексики их было 6, у Польши — 4. К моменту равенства команда Херардо Мартино получила еще одну, позже этим ответил и их заочный соперник. 7−5 — и Польша выходит в плей-офф.

Показательно, что европейская сборная и не думала улучшать разность мячей на случай, если Мексика забьет третий, и продолжала так же обороняться даже без намека на контратаки. Статистика по владению (27−73), ударам (3−24) и ударам в створ (0−13) в пользу аргентинцев весьма показательна.

Мексиканцы же продолжали неистово атаковать и даже забили третий мяч, но из офсайда. Бросив обороняться, они в итоге пропустили гол, который уже ничего не изменил, кроме формального момента, что вылетели они все-таки из-за разности мячей, а не из-за желтых карточек.