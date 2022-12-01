СМИ: сборная Бразилии по футболу сыграет с командой Камеруна резервным составом

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 декабря. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу выйдет на предстоящий 2 декабря матч против команды Камеруна составом, полностью состоящим из резервных игроков. Об этом сообщает портал Globoesporte.

Как уточняет портал, предматчевая тренировка бразильцев в среду была закрыта для журналистов, однако главный тренер команды Тите обнародовал список игроков, принимавших участие в ней.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=365d2e668fed59bc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239019" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ворота сборной будет защищать Эдерсон из английского «Манчестер Сити», на правом фланге защиты расположится 39-летний капитан команды Дани Алвес из мексиканского клуба «Пумас». Он станет самым возрастным игроком, когда-либо выступавшим за сборную Бразилии на чемпионатах мира. Компанию в защите ему составят Эдер Милитао из мадридского «Реала», Глейсон Бремер из «Ювентуса» и выступающий за испанскую «Севилью» Алекс Теллес.

Кандидатами на места в полузащите являются Фабиньо из английского «Ливерпуля», Родриго из мадридского «Реала», Эвертон Рибейро из «Фламенго», Фред из «Манчестер Юнайтед» и Бруно Гимарайнш из «Ньюкасла». Как отмечают местные футбольные комментаторы, против Фреда играет наличие у него желтой карточки, если он в пятничной игре против камерунцев получит второе предупреждение, то он не сможет принять участие в игре ⅛ финала.

Антони из «Манчестер Юнайтед» займет место на правом фланге нападения, Габриэл Мартинелли из лондонского «Арсенала» — на левом. На позицию центрального нападающего претендуют одноклубник Мартинелли Габриэл Жезус и Педро из «Фламенго».