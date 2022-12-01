СМИ: сборная Бразилии по футболу сыграет с командой Камеруна резервным составом
Бразильцы уже обеспечили себе место в плей-офф чемпионата мира.
Бразильцы уже обеспечили себе место в плей-офф чемпионата мира.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 декабря. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу выйдет на предстоящий 2 декабря матч против команды Камеруна составом, полностью состоящим из резервных игроков. Об этом сообщает портал Globoesporte.
Как уточняет портал, предматчевая тренировка бразильцев в среду была закрыта для журналистов, однако главный тренер команды Тите обнародовал список игроков, принимавших участие в ней.
Ворота сборной будет защищать Эдерсон из английского «Манчестер Сити», на правом фланге защиты расположится 39-летний капитан команды Дани Алвес из мексиканского клуба «Пумас». Он станет самым возрастным игроком, когда-либо выступавшим за сборную Бразилии на чемпионатах мира. Компанию в защите ему составят Эдер Милитао из мадридского «Реала», Глейсон Бремер из «Ювентуса» и выступающий за испанскую «Севилью» Алекс Теллес.
Кандидатами на места в полузащите являются Фабиньо из английского «Ливерпуля», Родриго из мадридского «Реала», Эвертон Рибейро из «Фламенго», Фред из «Манчестер Юнайтед» и Бруно Гимарайнш из «Ньюкасла». Как отмечают местные футбольные комментаторы, против Фреда играет наличие у него желтой карточки, если он в пятничной игре против камерунцев получит второе предупреждение, то он не сможет принять участие в игре ⅛ финала.
Антони из «Манчестер Юнайтед» займет место на правом фланге нападения, Габриэл Мартинелли из лондонского «Арсенала» — на левом. На позицию центрального нападающего претендуют одноклубник Мартинелли Габриэл Жезус и Педро из «Фламенго».
Матч состоится в Лусаиле и начнется в 22:00 мск. Сборная Бразилии уже обеспечила себе выход в следующий круг турнира. Для того, чтобы сохранить за собой первое место в группе, бразильцам достаточно сыграть вничью. В этом случае их следующий матч пройдет в понедельник 5 декабря против команды, которая займет второе место в группе H, где по итогам двух туров первое место с шестью очками занимает сборная Португалии, второе с тремя очками — команда Ганы, третье — сборная Южной Кореи, последнее — команда Уругвая (по одному очку).