Тренер сборной Аргентины Скалони раскритиковал расписание ЧМ-2022 после выхода в плей-офф
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони раскритиковал расписание чемпионата мира по футболу в Катаре после выхода команды в ⅛ финала турнира.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони раскритиковал расписание чемпионата мира по футболу в Катаре после выхода команды в ⅛ финала турнира.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони раскритиковал расписание чемпионата мира по футболу в Катаре после выхода команды в ⅛ финала турнира.
«Я считаю безумием проводить матч ⅛ финала через два дня после заключительной игры в группе. Это крайне мало, учитывая, что мы заняли в группе первое место. У нас нет условий для отдыха. Сейчас два часа ночи, а мы все еще на стадионе, а сборная Австралии уже отдыхает», — цитирует Скалони издание Ole.
Сборная Аргентины в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 обыграла поляков и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.
Встреча, прошедшая на стадионе «974», завершилась победой сборной Аргентины со счетом 2:0. В первом тайме команды не смогли отличиться забитыми голами, а Лионель Месси не реализовал 11-метровый удар. На 46-й минуте Алексис Макалистер вывел Аргентину вперед. На 67-й минуте Хулиан Альварес удвоил преимущество южноамериканской команды.
В ⅛ финала аргентинцы встретятся с командой Австралии, которая провела свою заключительную игру в групповом раунде на несколько часов раньше. Матч плей-офф пройдет 3 декабря.