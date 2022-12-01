Тренер сборной Аргентины Скалони раскритиковал расписание ЧМ-2022 после выхода в плей-офф

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони раскритиковал расписание чемпионата мира по футболу в Катаре после выхода команды в ⅛ финала турнира.

«Я считаю безумием проводить матч ⅛ финала через два дня после заключительной игры в группе. Это крайне мало, учитывая, что мы заняли в группе первое место. У нас нет условий для отдыха. Сейчас два часа ночи, а мы все еще на стадионе, а сборная Австралии уже отдыхает», — цитирует Скалони издание Ole.

Сборная Аргентины в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 обыграла поляков и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=be6511e3760878d0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239022" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча, прошедшая на стадионе «974», завершилась победой сборной Аргентины со счетом 2:0. В первом тайме команды не смогли отличиться забитыми голами, а Лионель Месси не реализовал 11-метровый удар. На 46-й минуте Алексис Макалистер вывел Аргентину вперед. На 67-й минуте Хулиан Альварес удвоил преимущество южноамериканской команды.