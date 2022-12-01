«Это провал». Главный тренер сборной Мексики Мартино объявил о своей отставке после вылета с ЧМ

«Я вообще ничего не мог сказать игрокам, потому что я больше всего ответственен за это ужасное разочарование и расстройство, которое у нас есть. Как человек, ответственный за то, что вызывает много печали, я полностью беру на себя ответственность за этот великий провал.



Сейчас нет причин, которые заставили бы меня думать, что будущее должно быть другим. Мой контракт истек со свистком судьи об окончании матча», — цицитрует Мартино AS.