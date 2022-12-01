Защитник сборной Англии улетел домой по личным причинам до конца ЧМ

«Бен Уайт покинул тренировочную базу сборной Англии в Аль-Вакре и вернулся домой по личным причинам. Ожидается, что защитник “Арсенала” не вернётся в состав до конца турнира. Мы просим уважать конфиденциальность игрока в данный момент», — гласит официальное заявление ассоциации, опубликованное в «Твиттере» сборной Англии и на сайте England Football.

Команда Гарета Саутгейта начала подготовку к матчу ⅛ финала мундиаля с Сенегалом, который состоится в воскресенье, 4 декабря, в 22:00 мск. Уайт провёл на скамейке запасных два матча группового этапа — с Ираном и США. Ранее он четыре раза сыграл за сборную в товарищеских матчах — с Австрией и Румынией в 2021-м и со Швейцарией и Кот-д’Ивуаром в 2022-м.