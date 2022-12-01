Игрока сборной Саудовской Аравии выписали из больницы после двух операций

Аль-Шахрани получил травму в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против сборной Аргентины (2:1) — на пятой компенсированной минуте встречи в Лусаиле голкипер команды Мохаммед аль-Овайс при выносе мяча влетел коленом в голову аль-Шахрани. По итогам обследования у него были диагностированы переломы нескольких лицевых костей и внутреннее кровотечение.

Сообщается, что игрок перенес две операции, после чего был выписан. Также он перенес операцию на поджелудочной железе. Футболист находится в стабильном состоянии, но продолжит регулярно проходить медицинское обследование.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=82cf58bc542c8a10&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239043" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.