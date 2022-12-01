Игрока сборной Саудовской Аравии выписали из больницы после двух операций
Защитник сборной Саудовской Аравии по футболу Яссер аль-Шахрани выписан из больницы, сообщается на странице национальной команды в Twitter.
Защитник сборной Саудовской Аравии по футболу Яссер аль-Шахрани выписан из больницы, сообщается на странице национальной команды в Twitter.
Аль-Шахрани получил травму в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против сборной Аргентины (2:1) — на пятой компенсированной минуте встречи в Лусаиле голкипер команды Мохаммед аль-Овайс при выносе мяча влетел коленом в голову аль-Шахрани. По итогам обследования у него были диагностированы переломы нескольких лицевых костей и внутреннее кровотечение.
Сообщается, что игрок перенес две операции, после чего был выписан. Также он перенес операцию на поджелудочной железе. Футболист находится в стабильном состоянии, но продолжит регулярно проходить медицинское обследование.
Сборная Саудовской Аравии покинула турнир, заняв с 3 очками в трех матчах четвертое место в таблице группы С.