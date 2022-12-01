Бельгия в шаге от провала, у Германии больше нет права на ошибку. Что решается сегодня на ЧМ

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
18:00Не началсяКанадаМарокко
Группа F
тв
18:00Не началсяХорватияБельгия
Группа E
тв
22:00Не началсяЯпонияИспания
Группа E
тв
22:00Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
тв
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
тв
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
тв
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
тв
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
тв
3.12Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
3.12Не началсяАргентинаАвстралия
1/8 финала
4.12Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
26
2
Гана
23
3
Южная Корея
21
4
Уругвай
21
10:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бельгия в шаге от провала, у Германии больше нет права на ошибку. Что решается сегодня на ЧМ

Изучаем расклады матчей четверга в Катаре.

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Источник: Reuters

Канада — Марокко

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа F, 1.12.2022, 18:00

Канада-Марокко-

Канада, поразившая всех качеством игры с бельгийцами, не смогла показать свой максимум в матче с Хорватией. Зря тренер Джон Хердман завел соперника фразой о том, что они порвут хорватов. Теперь у Канады не осталось шансов на выход в плей-офф, но команда еще может громко хлопнуть дверью.

Марокко, в свою очередь, с Хорватией скатал скучные нули, а вот Бельгию сенсационно переиграл (2:0). Теперь африканцам хватит ничьей с североамериканской командой, чтобы выйти из группы. А победа и вовсе может вывести их в ⅛ финала с первого места. Правда, если в параллельной игре хорваты справятся с бельгийцами, придется считать разность голов.

Даже проиграв Канаде, марокканцы могут пробиться в плей-офф со второй строчки — если Хорватия не уступит Бельгии.

Источник: Reuters

Хорватия — Бельгия

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа F, 1.12.2022, 18:00

Хорватия-Бельгия-

Финалисты ЧМ-2018, как и сборная Марокко, существенно прибавили в качестве игры во втором туре. Хорватия тоже одержала победу — причем с более крупным счетом, поэтому к заключительному игровому дню группового этапа подходит на первом месте. Подопечные Златко Далича могут себе позволить ничью, которая гарантирует им выход в ⅛ финала. Ее даже может хватить для первого места, если марокканцы не выиграют у Канады. В случае победы Хорватии и Марокко, как уже было сказано выше, придется считать разницу мячей.

С турнирной точки зрения у Бельгии все гораздо проще: нужна только победа. Бронзовые призеры ЧМ-2018 могли обеспечить себе досрочный выход в плей-офф в случае успешного исхода в игре с Марокко, но им не удалось даже забить. Теперь придется отвоевывать путевку в ⅛ финала у другого медалиста прошлого ЧМ. Любой результат, кроме победы, оставит постаревшее «золотое поколение» Бельгии без плей-офф ЧМ-2022.

Расклады группы F

1. Сборная Канады вылетела с турнира, теперь она может только помешать Марокко пройти дальше.

2. Ничья в последнем туре позволяет марокканцам пробиться в плей-офф. Вне зависимости от результата параллельной встречи это принесет им вторую строчку в группе. Победа даст шанс Марокко на лидерство в квартете, если Хорватия не выиграет, или если у африканцев окажется лучше итоговая разность голов. При поражении Марокко пройдет дальше, если хорваты окажутся сильнее Бельгии, или уступят им с очень крупной разницей голов.

3. Хорватия в случае победы возглавит группу почти при любых исходах соседней встречи, для смены лидера Марокко должен выиграть у Канады с разницей на два мяча больше, чем будет у хорватов с Бельгией. При ничьей хорваты сохранят первую позицию, если марокканцы не справятся с канадцами. Даже поражение не лишит Хорватию шансов на выход в плей-офф — при таком исходе ей нужно надеяться на победу Канады.

4. Бельгия обязана побеждать, чтобы продолжить турнир. Успех позволит команде Роберто Мартинеса занять первое место, если Марокко не выиграет. В противном случае бельгийцы станут вторыми. Ничья может вывести Бельгию дальше, если Марокко проиграет с крупным счетом.

Источник: Reuters

Коста-Рика — Германия

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа E, 1.12.2022, 22:00

Коста-Рика-Германия-

Сенсационное поражение немцев в игре с Японией сильно подпортило им расклады. Если бы азиатская команда обыграла Коста-Рику, Германия могла бы досрочно отправиться домой. Четвертьфиналисты ЧМ-2014 не подвели победителей того турнира — костариканцы минимально одолели японцев и оставили Германии шансы на выход в ⅛ финала. Теперь немцам нужно побеждать, причем желательно крупно. Кажется, Ханси Флику пора довериться Никласу Фюлькругу, забившему в матче с Испанией. При этом Германии нужно надеяться, что испанцы справятся с Японией.

Самое удивительное в группе Е то, что уничтоженная Испанией Коста-Рика все еще может стать первой. Для этого латиноамериканцам необходимо выиграть у Германии, а в параллельной встрече должна случиться ничья.

Япония — Испания

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа E, 1.12.2022, 22:00

Япония-Испания-

Японцы могли гарантировать себе выход в плей-офф, если бы обыграли Коста-Рику. После триумфа в матче с Германией эта задача выглядела несложной. Но оказалось, что при игре первым номером Япония не так опасна, как на контратаках. В матче с Испанией мы сможем вновь в этом убедиться, если азиатская сборная хотя бы иногда будет отбирать мячи. Конечно, есть опция припарковать автобус и надеяться на ничью в игре Коста-Рики и Германии, но надежный ли это вариант?

С Испанией все понятно: команда Луиса Энрике будет настаивать на своем футболе при любом счете на табло. И если у испанцев пойдет игра, шансов у соперника будет не много. Ярчайший пример — матч с Коста-Рикой, в котором залетели все удары в створ. Правда, с Германией, наоборот, команда забила лишь однажды. Японцы уже доказывали, что в состоянии наказать за расточительность в завершении, поэтому Испании надо бережно относиться к своим возможностям. Тем более что чисто теоретически чемпионы мира 2010 года еще могут не попасть в плей-офф.

Источник: Reuters

Расклады группы E

1. Все команды группы Е еще претендуют на выход в ⅛ финала ЧМ-2022.

2. Победа Испании гарантирует ей первое место в группе. В случае ничьей в матче Испании и Японии команду Энрике обгонят костариканцы, если окажутся сильнее Германии. Поражение может оставить «Красную фурию» за бортом плей-офф, если Коста-Рика выиграет или Германия разгромит соперника с разницей от 7 мячей (как это вышло у самих испанцев).

3. Если Япония обыграет Испанию, то практически гарантирует себе первое место. Чтобы подвинуть японцев, Коста-Рике придется обыграть Германию с разницей в 7 голов и более. При ничьей азиатская команда сильно рискует вылететь с турнира, ведь Германии достаточно будет победить у костариканцев хотя бы с разницей в два мяча, а самой Коста-Рике хватит любой победы. Поражение лишает Японию шансов на плей-офф.

4. Коста-Рике из-за ужасной разницы голов нужно обыгрывать Германию. При ничьей Японии и Испании латиноамериканцы займут первое место. Ничья может вывести костариканцев в плей-офф со второго места, но для этого необходимо, чтобы японцы сильно разозлили испанцев — примерно на очередной разгром в 7 мячей. Поражение завершит турнир для сборной Коста-Рики.

5. И наконец, Германия. Парни Ханси Флика остались без права на ошибку: ничья или поражение для них неприемлемы. Победа откроет немцам путь в плей-офф, если Испания не расслабится и победит Японию. Ничья в параллельной встрече вынудит Германию побеждать с разницей в два мяча и более, а победа Японии заставит немцев повторять подвиг Испании с уничтожением Коста-Рики в 7 голов.

Плей-офф

Как обычно, победители соседних групп (Е и F) встретятся со вторыми командами из этих же квартетов. То есть: 1Е против 2F и 1F против 2Е. Матчи этих соперников в ⅛ финала пройдут 5 и 6 декабря.

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Аргентина
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Италия
Италия
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
2010
ЮАР
1
Испания
Испания
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Германия
Германия
2018
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1
Франция
Франция
2
Хорватия
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