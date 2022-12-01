Бельгия в шаге от провала, у Германии больше нет права на ошибку. Что решается сегодня на ЧМ

Канада — Марокко

Футбол Чемпионат мира 2022 Группа F, 1.12.2022, 18:00 Канада - Марокко -

Канада, поразившая всех качеством игры с бельгийцами, не смогла показать свой максимум в матче с Хорватией. Зря тренер Джон Хердман завел соперника фразой о том, что они порвут хорватов. Теперь у Канады не осталось шансов на выход в плей-офф, но команда еще может громко хлопнуть дверью.

Марокко, в свою очередь, с Хорватией скатал скучные нули, а вот Бельгию сенсационно переиграл (2:0). Теперь африканцам хватит ничьей с североамериканской командой, чтобы выйти из группы. А победа и вовсе может вывести их в ⅛ финала с первого места. Правда, если в параллельной игре хорваты справятся с бельгийцами, придется считать разность голов.

Даже проиграв Канаде, марокканцы могут пробиться в плей-офф со второй строчки — если Хорватия не уступит Бельгии.

Хорватия — Бельгия

Футбол Чемпионат мира 2022 Группа F, 1.12.2022, 18:00 Хорватия - Бельгия -

Финалисты ЧМ-2018, как и сборная Марокко, существенно прибавили в качестве игры во втором туре. Хорватия тоже одержала победу — причем с более крупным счетом, поэтому к заключительному игровому дню группового этапа подходит на первом месте. Подопечные Златко Далича могут себе позволить ничью, которая гарантирует им выход в ⅛ финала. Ее даже может хватить для первого места, если марокканцы не выиграют у Канады. В случае победы Хорватии и Марокко, как уже было сказано выше, придется считать разницу мячей.

С турнирной точки зрения у Бельгии все гораздо проще: нужна только победа. Бронзовые призеры ЧМ-2018 могли обеспечить себе досрочный выход в плей-офф в случае успешного исхода в игре с Марокко, но им не удалось даже забить. Теперь придется отвоевывать путевку в ⅛ финала у другого медалиста прошлого ЧМ. Любой результат, кроме победы, оставит постаревшее «золотое поколение» Бельгии без плей-офф ЧМ-2022.

Расклады группы F

1. Сборная Канады вылетела с турнира, теперь она может только помешать Марокко пройти дальше.

2. Ничья в последнем туре позволяет марокканцам пробиться в плей-офф. Вне зависимости от результата параллельной встречи это принесет им вторую строчку в группе. Победа даст шанс Марокко на лидерство в квартете, если Хорватия не выиграет, или если у африканцев окажется лучше итоговая разность голов. При поражении Марокко пройдет дальше, если хорваты окажутся сильнее Бельгии, или уступят им с очень крупной разницей голов.

3. Хорватия в случае победы возглавит группу почти при любых исходах соседней встречи, для смены лидера Марокко должен выиграть у Канады с разницей на два мяча больше, чем будет у хорватов с Бельгией. При ничьей хорваты сохранят первую позицию, если марокканцы не справятся с канадцами. Даже поражение не лишит Хорватию шансов на выход в плей-офф — при таком исходе ей нужно надеяться на победу Канады.

4. Бельгия обязана побеждать, чтобы продолжить турнир. Успех позволит команде Роберто Мартинеса занять первое место, если Марокко не выиграет. В противном случае бельгийцы станут вторыми. Ничья может вывести Бельгию дальше, если Марокко проиграет с крупным счетом.

Коста-Рика — Германия

Футбол Чемпионат мира 2022 Группа E, 1.12.2022, 22:00 Коста-Рика - Германия -

Сенсационное поражение немцев в игре с Японией сильно подпортило им расклады. Если бы азиатская команда обыграла Коста-Рику, Германия могла бы досрочно отправиться домой. Четвертьфиналисты ЧМ-2014 не подвели победителей того турнира — костариканцы минимально одолели японцев и оставили Германии шансы на выход в ⅛ финала. Теперь немцам нужно побеждать, причем желательно крупно. Кажется, Ханси Флику пора довериться Никласу Фюлькругу, забившему в матче с Испанией. При этом Германии нужно надеяться, что испанцы справятся с Японией.

Самое удивительное в группе Е то, что уничтоженная Испанией Коста-Рика все еще может стать первой. Для этого латиноамериканцам необходимо выиграть у Германии, а в параллельной встрече должна случиться ничья.

Япония — Испания

Футбол Чемпионат мира 2022 Группа E, 1.12.2022, 22:00 Япония - Испания -

Японцы могли гарантировать себе выход в плей-офф, если бы обыграли Коста-Рику. После триумфа в матче с Германией эта задача выглядела несложной. Но оказалось, что при игре первым номером Япония не так опасна, как на контратаках. В матче с Испанией мы сможем вновь в этом убедиться, если азиатская сборная хотя бы иногда будет отбирать мячи. Конечно, есть опция припарковать автобус и надеяться на ничью в игре Коста-Рики и Германии, но надежный ли это вариант?

С Испанией все понятно: команда Луиса Энрике будет настаивать на своем футболе при любом счете на табло. И если у испанцев пойдет игра, шансов у соперника будет не много. Ярчайший пример — матч с Коста-Рикой, в котором залетели все удары в створ. Правда, с Германией, наоборот, команда забила лишь однажды. Японцы уже доказывали, что в состоянии наказать за расточительность в завершении, поэтому Испании надо бережно относиться к своим возможностям. Тем более что чисто теоретически чемпионы мира 2010 года еще могут не попасть в плей-офф.

Расклады группы E

1. Все команды группы Е еще претендуют на выход в ⅛ финала ЧМ-2022.

2. Победа Испании гарантирует ей первое место в группе. В случае ничьей в матче Испании и Японии команду Энрике обгонят костариканцы, если окажутся сильнее Германии. Поражение может оставить «Красную фурию» за бортом плей-офф, если Коста-Рика выиграет или Германия разгромит соперника с разницей от 7 мячей (как это вышло у самих испанцев).

3. Если Япония обыграет Испанию, то практически гарантирует себе первое место. Чтобы подвинуть японцев, Коста-Рике придется обыграть Германию с разницей в 7 голов и более. При ничьей азиатская команда сильно рискует вылететь с турнира, ведь Германии достаточно будет победить у костариканцев хотя бы с разницей в два мяча, а самой Коста-Рике хватит любой победы. Поражение лишает Японию шансов на плей-офф.

4. Коста-Рике из-за ужасной разницы голов нужно обыгрывать Германию. При ничьей Японии и Испании латиноамериканцы займут первое место. Ничья может вывести костариканцев в плей-офф со второго места, но для этого необходимо, чтобы японцы сильно разозлили испанцев — примерно на очередной разгром в 7 мячей. Поражение завершит турнир для сборной Коста-Рики.

5. И наконец, Германия. Парни Ханси Флика остались без права на ошибку: ничья или поражение для них неприемлемы. Победа откроет немцам путь в плей-офф, если Испания не расслабится и победит Японию. Ничья в параллельной встрече вынудит Германию побеждать с разницей в два мяча и более, а победа Японии заставит немцев повторять подвиг Испании с уничтожением Коста-Рики в 7 голов.

Плей-офф