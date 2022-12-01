Месси ответил на обвинения в оскорблении Мексики на чемпионате мира

Месси назвал произошедшее в раздевалке недоразумением. «Любой, кто знает меня, в курсе, что с моей стороны нет неуважительного отношения. Это раздевалка и вещи после игры находятся там. Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке», — заявил он.

Ранее чемпион мира по боксу Сауль Альварес пригрозил Месси избиением за оскорбление Мексики. Его возмутило то, что футболист вытирал пол мексиканской майкой.

26 ноября защитник сборной Аргентины Николас Отаменди опубликовал видео из раздевалки команды во время празднования победы над Мексикой в матче чемпионата мира. На видео сидящий на скамейке Месси поставил ногу на брошенную на пол футболку мексиканцев.

Сборная Аргентины вышла в плей-офф мундиаля с первого места в группе C. Мексиканцы, выступавшие в этом же квартете, заняли третье место и вылетели с турнира.