Главные судейские «убийства» на чемпионатах мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
18:00Не началсяКанадаМарокко
Группа F
тв
18:00Не началсяХорватияБельгия
Группа E
тв
22:00Не началсяЯпонияИспания
Группа E
тв
22:00Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
тв
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
тв
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
тв
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
тв
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
тв
3.12Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
3.12Не началсяАргентинаАвстралия
1/8 финала
4.12Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
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Сенегал
36
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Эквадор
34
4
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30
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Англия
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2
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35
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Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
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1
Бразилия
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Швейцария
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Камерун
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Сербия
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2
Гана
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Южная Корея
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4
Уругвай
21
11:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главные судейские «убийства» на чемпионатах мира по футболу

Вспоминаем самые громкие скандалы, связанные с судейством, на чемпионатах мира.

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Источник: РИА "Новости"

ЧМ-2002. Байрон Морено, Эквадор (матч ⅛ финала Южная Корея — Италия — 2:1 д. в.)

Выражение «домашнее судейство» после работы эквадорца Байрона Морено в ⅛ финала чемпионата мира — 2002 получило новый смысл. Морено с первых минут матча ошибался в пользу хозяев турнира из Южной Кореи, что вылилось в спорный пенальти в ворота итальянцев (Буффон отбил), удаление Франческо Тотти за симуляцию (упал в штрафной не без помощи соперника) и незасчитанный гол Дамиано Томмази в дополнительное время. А еще он пропустил каратистский удар Ли Чон Су в голову Паоло Мальдини, но это уже мелочи в сравнении с остальными «недочетами». Итальянцы проводили не лучший матч и после гола Кристиана Вьери уже думали о четвертьфинале, но наказала их не самоуспокоенность, а сторонние силы.

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Судейская карьера Морено завершилась после серии скандальных игр в чемпионате Эквадора, а в заголовки СМИ его фамилия вернулась в 2010-м. Байрона арестовали в Нью-Йорке при попытке перевезти 6 кг наркотических средств. На этот раз его вина была очевидной, свое наказание он получил.

ЧМ-2002. Джамаль аль-Гандур, Египет (матч ¼ финала Южная Корея — Испания — 0:0, 5:3 — в серии пенальти)

Всего через несколько дней корейцы сыграли четвертьфинал, в котором египтянин Джамаль аль-Гандур эталонно прибил сборную Испании. Он отменил два гола в ворота Южной Кореи, за что его обвинили в предвзятости. «Мы сегодня не победили, потому что кто-то не хотел нашей победы», — возмущался после матча игрок испанцев Иван Эльгера.

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Аль-Гандур свалил вину за ошибки на своих помощников, отметив, что сам отработал идеально. «Если бы тогда существовал VAR, испанцы, возможно, дошли бы до полуфинала», — сказал он в интервью Marca спустя годы. Тогда ему досталось не только от испанских фанатов, но и от собственных детей, которые были болельщиками мадридского «Реала».

ЧМ-2010. Хорхе Ларрионда, Уругвай (матч ⅛ финала Германия — Англия — 4:1)

В матче ⅛ финала чемпионата мира 2010 года между сборными Англии и Германии уругвайский судья Хорхе Ларрионда, в отличие от Джона Терри или Гарета Барри, допустил только одну ошибку. И случись она при счете 1:3 или 1:4, такого резонанса незасчитанный гол Фрэнка Лэмпарда не вызвал бы. Но англичане, провалив начало игры с немцами, зашевелились и перехватили инициативу. Мяч после удара Лэмпарда побывал в воротах, но вылетел обратно в поле. Гол сделал бы счет 2:2. Ларрионда и его помощники этот момент просмотрели, за что после матча получили больше критики, чем все английские защитники, вместе взятые. Уругваец вместе с ассистентами был отстранен от дальнейшей работы на чемпионате мира, а через год завершил карьеру.

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ЧМ 1986 и 1990 годов. Эрик Фредрикссон, Швеция (матч ⅛ финала СССР — Бельгия — 3:4 д. в., матч группового этапа СССР — Аргентина — 0:2)

Швед Эрик Фредрикссон отработал в качестве главного арбитра на четырех матчах чемпионатов мира, и ровно в половине игр он начудил так, что его решения вспоминаются до сих пор. В 1986-м он и его бригада не зафиксировали явный офсайд у Яна Кулеманса в матче ⅛ финала СССР — Бельгия, кроме того, по мнению многих советских футболистов, первый гол бельгийцев в игре также был спорным.

«Скажу честно, при получении мяча у меня также проскользнула мысль: а не нахожусь ли я в положении вне игры? Но я решил сначала пробить, а там будь что будет», — рассказывал позднее Кулеманс «Советскому спорту».

В итоге великолепная сборная Валерия Лобановского вылетела с чемпионата мира на первой же стадии плей-офф, хотя после первой игры с венграми (6:0) казалось, что даже финал для нее не предел.

С Фредрикссоном сборная СССР встретилась через 4 года на чемпионате мира в Италии, и вновь после игры в адрес арбитра неслась критика. Не заметить игру рукой у Диего Марадоны в этой ситуации можно было только при очень большом желании. Какое значение мог иметь этот пенальти при счете 0:0, пояснять не нужно.

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«Если у арбитра есть совесть, он должен сжечь свою лицензию и закончить с футболом», — возмущался глава советской делегации Никита Симонян.

Швед отработал еще полтора года и закончил с судейством в 49 лет. На вопросы о своих решениях в матчах сборной СССР он отвечал коротко — «без комментариев». Аргентинцам такое судейство аукнется в финале чемпионата мира с ФРГ. Пенальти за снос Руди Феллера был очень сомнительным.

ЧМ-1986. Али Бин Нассер, Тунис (четвертьфинал Аргентина — Англия — 2:1)

Невнимательность одного и наглость другого породила, пожалуй, самый известный гол в истории футбола. 165-сантиметровый Диего Марадона при всем желании не мог прыгнуть выше вратаря англичан Питера Шилтона, но каким-то образом все же протолкнул мяч в ворота. Защитники сборной Англии тут же сигнализировали, что Марадона сыграл рукой, но судья Али Бин Нассер прозевал эпизод, как и его помощники. Со временем Диего признался, что нарушил правила, но тогда он, напротив, просил команду отпраздновать гол с максимальными эмоциями, так как боялся его отмены.

Игра проходила на фоне непростых политических отношений между Аргентиной и Англией, и в латиноамериканской стране победу футболистов считали реваншем за неудачу в войне. Разумеется, английская пресса Бин Нассера просто уничтожила, хотя на победу их команда не наиграла. Марадона же забил в той игре еще один гол — на этот раз совершенно правильный и совершенно невероятный.

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ЧМ-1982. Чарльз Корвер, Нидерланды (полуфинал Франция — ФРГ — 3:3, 5:4 — в серии пенальти)

На чемпионате мира в Испании было немало судейских скандалов — от ошибок Аугусто Ламо Кастильо в игре СССР — Бразилия до эпичного ухода с поля футболистов сборной Кувейта, которые спутали шум трибун со свистком советского арбитра Мирослава Ступара. Но это все шалости в сравнении с тем, что произошло в полуфинале игры Франция — ФРГ. В середине игры вратарь немцев Харальд Шумахер приемом в стиле Брюса Ли срубил французского нападающего Патрика Баттистона, которого затем увезли в больницу с серьезными повреждениями шеи и челюсти. За это он не получил даже желтую карточку, хотя фол тянул на удаление.

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Французы сами виноваты в том, что упустили преимущество в два мяча в дополнительное время, но после проигранной серии пенальти, в которой Шумахер взял два удара из пяти, можно было свалить все на арбитра. Корвер рассказывал, что во время столкновения вратаря и нападающего следил за мячом, а его помощники сказали, что умышленной грубости в действиях немца не было. Ну-ну.

ЧМ-1978. Клайв Томас, Уэльс (матч группового этапа Бразилия — Швеция — 1:1)

В Катаре футболисты недовольны большим количеством добавленного времени, а в конце 70-х на чемпионате мира в Аргентине арбитры, наоборот, строго следили за тем, чтобы команды не переиграли. Так, в матче Бразилия — Швеция валлиец Клайв Томас дал свисток об окончании матча ровно в те секунды, когда мяч влетал в ворота скандинавов. Гол, разумеется, был отменен, и бразильцы потеряли очки, которых им не хватило для победы в группе и возможности избежать встречи с Аргентиной на раннем этапе.

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«Я до сих пор не могу поверить, что тот гол был отменен. Зачем было вообще разыгрывать угловой, если времени в матче не оставалось?» — вспоминал автор забитого мяча Зико.

«Зико не хватило времени. Может, одной доли секунды, но все-таки не хватило», — парировал Томас, который больше к работе под эгидой ФИФА не привлекался.

ЧМ-1966. Готфрид Динст, Швейцария/Тофик Бахрамов, СССР (финал Англия — ФРГ — 4:2 д. в.)

В черно-белой части истории чемпионатов мира было достаточно спорного судейства, а если обстоятельно изучить архивы первых турниров, то на свет вылезет немало жутких решений. Чемпионат мира в Англии без скандалов также не обошелся, а самый громкий состоялся в дополнительное время финального матча. При счете 2:2 нападающий англичан Джефф Херст пальнул с разворота, и мяч, угодив в перекладину, отскочил за линию ворот. По крайней мере, так решили арбитры встречи — главный судья Готфрид Динст и его помощник Тофик Бахрамов, который находился рядом с местом событий. Убедиться в том, был гол или нет, невозможно до сих пор.

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Автор: Вадим Кузнецов

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1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
2010
ЮАР
1
Испания
Испания
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Германия
Германия
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Франция
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