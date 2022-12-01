Франция подаст протест в ФИФА из-за отмены гола в матче с Тунисом на ЧМ

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«Мы пишем жалобу по поводу гола [Антуана] Гризманна, с нашей точки зрения ошибочно не засчитанного», — пояснили в FFF. В организации отметили, что апелляция связана с процедурой использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Судья был вызван на пересмотр эпизода после возобновления игры. Однако Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за правила соревнований, не разрешает подобные действия.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d4970d4cdd2f62e3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239017" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

30 ноября сборная Франции проиграла Тунису в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу африканской команды. Единственный мяч на 58-й минуте встречи забил нападающий Вахби Хазри. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте Гризманн сравнял счет, однако судья отменил гол из-за офсайда.